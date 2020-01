Hayley Williams – Leave It Alone: video ufficiale, testo e traduzione

Rilasciato il 30 gennaio 2020, Leave It Alone è il secondo singolo di Hayley Williams estratto da Petals for Armor, primo album in studio solista, out il successivo 8 maggio.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale che accompagna questa canzone, scritta a quattro mani con Joey Howard e prodotta da Taylor York. Il filmato è stato diretto da Warren Fu.

Qui la frontgirl dei Paramore, canta di come abbia lottato a seguito della perdita di persone e su come sia riuscita a scappare dalla depressione. Hayley ha infatti perso persone a lei care come membri della band, il marito e la nonna

Hayley Williams – Leave It Alone testo e traduzione

[Verse 1]

Don’t nobody tell me

That God don’t have a sense of humor

‘Cause now that I want to live

Well, everybody around me is dying

Now that I finally wanna live

The ones I love are dyin’

Becoming friends with a noose that I made

And I keep tryin’ to untie it

Make it into something useful

Or maybe hang it through a window pane

Turn it into a fire escape

[Chorus]

It tastes so bitter on my tongue

The truth’s a killer

But I can’t leave it alone

But I can’t leave it alone

But I can’t leave it alone

[Verse 2]

You don’t remember my name somedays

Or that we’re related

It triggers my worry

Who else am I gonna lose before I am ready?

And who’s gonna lose me?

[Chorus]

It tastes so bitter on my tongue

The truth’s a killer

But I can’t leave it alone

But I can’t leave it alone

But I can’t leave it alone

But I can’t leave it a-





[Verse 3]

If you know love

You best prepare to grieve

Let it into your open heart and

Then prepare to let it leave

[Chorus]

It tastes so bitter

The truth’s a killer

But I can’t leave it alone

But I can’t leave it alone

But I can’t leave it alone

But I can’t leave it alone

But I can’t leave it a-

But I can’t leave it a-





Nessuno mi lo dica

Che Dio non ha il senso dell’umorismo

Perché ora che voglio vivere

Beh, tutti intorno a me stanno morendo

Ora che voglio finalmente vivere

Coloro che amo stanno morendo

Diventando amici con un cappio che ho fatto io

E continuo a provare a scioglierlo

A farne una cosa utile

O forse appenderlo attraverso un vetro della finestra

Trasformarlo in una scala antincendio

Ha un sapore così amaro sulla mia lingua

La verità è un’assassina

Ma non posso lasciarla sola

Ma non posso lasciarla sola

Ma non posso lasciarla sola





Certi giorni non ricorderai il mio nome

O che siamo parenti

Innescando la mia preoccupazione

Chi altro perderò prima di essere pronta?

E chi perderà me?

Ha un sapore così amaro sulla mia lingua

La verità è un’assassina

Ma non posso lasciarla sola

Ma non posso lasciarla sola

Ma non posso lasciarla sola

Ma non posso lasciarla s-

Se tu conoscessi l’amore

Ti prepareresti al meglio alla sofferenza

Lascia che entri nel tuo cuore aperto e

Poi preparati a lasciarlo andare

Ha un sapore così amaro

La verità è un’assassina

Ma non posso lasciarla sola

Ma non posso lasciarla sola

Ma non posso lasciarla sola

Ma non posso lasciarla sola

Ma non posso lasciarla s-

Ma non posso lasciarlo a-

