Fishball – OH AH: audio, video e testo della canzone

OH AH è un singolo della rapper sarda Felisja Piana, in arte Fishball, rilasciato 31 gennaio 2020, mentre il videoclip è online dal successivo 16 marzo. Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Gianluigi Carella.

Questa contagiosa e particolare canzone, porta la firma dell’interprete, che oltre ad essere un’abile rapper, è insieme a Christina Bertevello, membro del duo BADA$$ B. Il filmato è decisamente virale, non a caso è riuscito a entrare nella sezione tendenze (musica) di Youtube.

OH AH Fishball Testo

Download su: Amazon – iTunes

Per capire il significato di alcune righe cliccateci sopra.

Tra, tra, tra

E sono Fishball sulla traccia, oh-ah, ah

Entro nel club, ci sono solo, ah, ah

Esco dal club, c’è il posto di blocco, oh-ah

Il cop che mi fa la perque, sono fuori devo stare tra-tra-tra

Il suo cu*o che fa clap-clap-clap

E l’ho buttato a terra

Drop it like, drop it like, drop it like, drop it like, drop it like, drop it like

E l’ho buttato a terra

Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up

E sono Fishball con la gang oh-ah, con la gang oh-ah

Che fuma come un rasta, so mi go so then

E sono Fishball con la gang, con la crew-ew

Che fanno suuuuh

Non esco mai di casa se non ho una busta in tasca oh-ah

Muove il c*lo come le maraca-ca-ca-cas

E mi trovi nei peggiori club ma non è di Caracas

Il culo è tondo come le sea-da-das

New drip, Balenciaga shoes

Around my piedi

New drip e designed clothes

E’ Gucci o Fendi ‘ste bitch che mi leccano

Sono ai miei piedi e sto nel Benz con la fam, con la gang

Sheesh

Lil’ bitch sono Fish (ok)

Voglio stare tra’ ma mi trovi solo coi miei

Che mi dicono di stare tra’

Ma non posso perché sono sono sono

E sono Fishball sulla traccia, oh-ah, ah

Entro nel club, ci sono solo, ah, ah

Esco dal club, c’è il posto di blocco, oh-ah

Il cop che mi fa la perque, sono fuori devo stare tra-tra-tra

Il suo cu*o che fa clap-clap-clap

E l’ho buttato a terra

Drop it like, drop it like, drop it like, drop it like, drop it like, drop it like

E l’ho buttato a terra

Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up

Maglia rosa come il Tuci-B ah-bi

Fai la gangster ma non sei Cardi-B, ah-bi

Stai sul ca**o un po’ di tutti, sì, a chi?

Sto sul ca**o solo a Taxi-B, ah-bi

Habibi sulla sua faccia come la BB-Cream

Bibi moltiplico i din-din, Sim Sala Bim

Bimbi e bambine

Anche la tua vorrebbe un po’ di Fish

Fedele come un beagle e fan*ulo a queste bitch

E sono Fishball sulla traccia, oh-ah, ah

Entro nel club, ci sono solo, ah, ah

Esco dal club, c’è il posto di blocco, oh-ah

Il cop che mi fa la perque, sono fuori devo stare tra-tra-tra

E devo stare oh-ah oh-ah ah-ah-ah-ah

E sono fishball sulla (bitch) oh-ah (bitch, bitch)









Significato di alcune parti

Il cop che mi fa la perque significa il poliziotto che mi fa la perquisizione.

Pick it up tradotto significa “prendilo”

Le maracas sono uno strumento a percussione di tipo idiofono (a suono indeterminato) che hanno origine nel Sudamerica, dove erano costituite da una zucca cava riempita di sassolini o semi secchi. Lo strumento produce il suo caratteristico suono per scuotimento: i grani interni picchiano tra di loro e contro la parete interna. Essendo quasi sempre utilizzato in coppia si utilizza molto spesso il termine al plurale (maracas).

Caracas è la capitale del Venezuela.

La seada (anche sebada e sevada in lingua sarda) è un piatto tipico della tradizione sarda a base di semola, formaggio, miele (o zucchero) come condimento





Balenciaga è una casa di moda di lusso fondata in Spagna da Cristóbal Balenciaga. Il rapper fa ovviamente riferimento alle scarpe.

Nei miei piedi

Cardi-B è una rapper statunitense.

Taxi B, al secolo Michele Ballabene è un rapper membro del gruppo FSK Satellite.

Questo potrebbe essere un riferimento alla canzone Habibi di Ghali.

Ascolta su: