Little Big – Uno: testo, traduzione e video della canzone presentata dalla Russia all’Eurovision 2020

I Little Big sono un simpaticissimo gruppo rave russo nato a San Pietroburgo nel 2013; il quartetto è composto da Ilya “Ilich” Prusikin (frontman), Sonya Tayurskaya (voce), Anton “Boo” Lissov (Mr. Clown) e Sergey “Gokk” Makarov (dj) e Uno e la canzone che presenteranno all’Eurovision Song Contest 2020 che avrà luogo a Rotterdam dal 12 al 16 maggio. La band si presenterà nella versione estesa a sei elementi.

Il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Alina Pasok, un semplice filmato relativo a una performance del gruppo, che fa venire il sorriso, perché i componenti sono quantomeno bizzarri, in particolar modo Dima Krasilov, il personaggio paffutello che nel filmato vediamo a sinistra. Nella clip anche la bella Florida Chantyria (back-vocals), che sarà presente in Olanda. E a proposito di Krasilov, il gruppo ha condiviso su Instagram: “La domanda più frequente che ci fanno è se lo portiamo a Rotterdam. La risposta è si, salirà sul palco con noi!”.

Il 2 marzo 2020 l’emittente radiotelevisiva Pervyj kanal ha confermato di aver selezionato internamente il gruppo come rappresentante della Russia alla manifestazione canora e la contagiosa canzone è stata rilasciata il successivo 12 marzo. Ma Uno è stata composta appositamente per l’Eurovision? “No, non facciamo mai nulla di proposito. Quando abbiamo saputo che avremmo preso parte all’Eurovision, abbiamo scelto dal nuovo materiale che avevamo già e che avremmo pubblicato comunque in seguito.” ha dichiarato Ilya Prusikin.

Una curiosità: secondo la rivista Forbes, i Little Big sono al 35° posto tra i Top Russia Celebrities con un patrimonio di 1 milione di dollari. La loro arte è stata da loro definita satirica, perché con la loro musica tendono a prendere in giro vari stereotipi nazionali.

Little Big – Uno Testo e Traduzione

[Verse 1: Sonya, Ilich]

It’s gonna take more than one margarita

I’m gonna call you my sweet señorita

I’m gonna leave after night only with ya

All you have to do is to be ready for some action now

[Pre-Chorus: Sonya, Ilich]

Don’t be a dummy, dummy

I got that yummy, yummy

Can we be chummy, chummy right after midnight?

Yeah, you so charming bunny

Yeah, you so funny honey

All you have to do is to be ready for some action now

[Chorus: Ilich & Sonya]

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno

[Verse 2: Ilich]

Ho! Are you ready?

Ha! Hold it steady

Ho! Come to daddy

All you have to do is to be ready for some action now

[Pre-Chorus: Sonya & Ilich]

Don’t be a dummy, dummy

I got that yummy, yummy

Can we be chummy, chummy right after midnight?

The night is charming bunny

You are so funny honey

All you have to do is to be ready for some action now

[Chorus: Ilich, Sonya]

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis





[Bridge: Sonya]

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

[Chorus: Both & Sonya]

Uno, uno

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno





Uno traduzione Little Big

[Str. 1]

Ci vorrà più di un margarita

Ti chiamerò la mia dolce signorina

Me ne andrò dopo la notte solo con te

Tutto quello che devi fare è essere pronta per un po ‘di azione

[Pre-Rit.]

Non fare lo scemo, lo scemo

Ho quel qualcosa di buonissimo, buonissimo

Possiamo essere intimi, intimi subito dopo mezzanotte?

Sì, sei un coniglietto così affascinante

Sì, sei così divertente tesoro

Tutto quello che devi fare è essere pronta per un po ‘di azione

[Rit.]

Uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, uno, uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, uno, uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei

Uno, uno





[Str. 2]

Oh! Sei pronto?

Ah! Tienilo fermo

Oh! Vieni da papino

Tutto quello che devi fare è essere pronto per un po ‘di azione ora

[Pre-Rit.]

Non fare il manichino, il manichino

L’ho preso, buonissimo

Possiamo essere pazzi, pazzi subito dopo mezzanotte?

La notte è un coniglietto affascinante

Sei così dolce tesoro

Tutto quello che devi fare è essere pronta per un po ‘di azione

[Rit.]

Uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, uno, uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, uno, uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei

Uno, uno

Uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, uno, uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, uno, uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei

[Ponte]

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei

[Rit.]

Uno, uno

Uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, uno, uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, uno, uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei

Uno, uno

Uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, uno, uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, uno, uno (uno), due (due), quattro (quattro)

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei

Uno, uno

