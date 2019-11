Coldplay – Church: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Church è la seconda traccia del primo CD relativo al doppio album Everyday Life dei Coldplay, uscito venerdì 22 novembre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova coinvolgente canzone, firmata da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion, Amjad Sabri, Davide Rossi, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen, Jacob Collier & Norah Shaqur e prodotta da Rik Simpson, Daniel Green & Bill Rahko.

Coldplay – Church testo e traduzione

[Verse 1]

What can I tell you?

When I’m with you, I’m walking on air

Watching you sleeping there, yeah

But what can’t I get through?

I’m for everyone, everywhere

You’re answering every prayer

[Chorus]

And when you’re riding a wave

Oh, won’t you ride that wave to me?

When you’re setting your sail

Oh, can I be your seventh sea?

When you’re riding a wave

When you’re riding a wave

[Post-Chorus]

‘Cause when I’m hurt

Then I go to your church

‘Cause when I’m hurt

Then I go to your church

[Instrumental Break]

When you’re riding a wave

Oh, won’t you ride that wave to me?

When you’re riding a wave

[Arabic singing section]





[Outro]

I worship you in church, baby

Always

I worship you in church

All the seven days

I praise and praise





Che posso dirti?

Quando sono con te sono al settimo cielo

Vederti dormire lì

Cosa non posso fare?

Sono per tutti, ovunque

Rispondo ad ogni preghiera

E quando cavalchi un’onda

Oh non cavalcheresti quell’onda per me?

Quando salperai

Oh, posso essere il tuo settimo mare?

Quando cavalchi un’onda

Quando cavalchi un’onda

Perché quando sto male

Allora vado nella tua chiesa

Perché quando sto male

Poi vado nella tua chiesa





[Break strumentale]

Quando cavalchi un’onda

Oh, cavalcheresti quell’onda per me?

Quando cavalchi un’onda

[Sezione di canto in arabo]

Sarei il tuo unico, essere il mio, oh

Sarò il tuo unico, sarai il tuo …

Cosa vuoi da, da me? Oh

E tu cosa fai?

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

Ti adoro in chiesa, baby, sempre

Ti adoro in chiesa Tutti i sette giorni (Ooh, ooh, ooh)

Ti rendo lode e lode

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

