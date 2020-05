Dark Polo Gang e il mixtape Dark Boys Club: info e titoli delle canzoni

L’8 maggio 2020 esce il mixtape Dark Boys Club, attesissimo album della Dark Polo Gang, impreziosito da numerosi importanti ospiti, che arriva a poco meno di un anno di distanza da Trap Lovers Reloaded. I titoli delle canzoni.

Il trio trap romano da mezzo miliardo di streams, nato nel 2014 e composto da Prynce, Tony Effe e Wayne Santana, ha annunciato questo interessante progetto il 4 maggio, facendo andare in visibilio i numerosissimi fan, in special mondo perché otto delle dieci tracce inedite, alcune delle quali incise in studio prima della quarantena e altre in questo periodo di pandemia, vedono la collaborazione di importanti nomi della scena nazionale. Vediamo chi sono.

I featuring e i produttori del mixtape Dark Boys Club





Gli ospiti sono MamboLosco, Lazza & Salmo, Capo Plaza, Anna Pepe & DrefGold, Oni One & Traffik, Ketama126, Tedua, Boro Boro & Samurai Jay. I producers sono invece Ketama126, Sick Luke, Youngotti, Chris Nolan, Andry The Hitmaker, Kermit e Charlie Charles.

Come vedete, sono artisti veramente importanti quelli che il gruppo ha assoldato per questo lavoro, che arriva dopo i successi di Cambiare Adesso, certificato due volte Platino, British, certificato Platino, e Toy Boy, Taki Taki, Gang Shit, Splash e Sex On The Beach, certificati Oro.

Dark Boys Club tracklist mixtape (Dark Polo Gang album 2020)

Dark [ Prodotta da : Sick Luke & Youngotti] Gang [ Prodotta da : Youngotti] Savage (Pyrex & Wayne feat. Tedua) [ Prodotta da : Sick Luke & Chris Nolan] Pussy (Tony ft. Lazza & Salmo) [ Prodotta da : Andry The Hitmaker] Dark Love Gang (Pyrex feat. Ketama126) [ Prodotta da : Ketama126] Amiri Boys (Tony ft. Capo Plaza) [ Prodotta da : Sick Luke] No Stupid (Wayne feat. Boro Boro & Samurai Jay) [ Prodotta da : Youngotti & Kermit] 4L (Tony feat. MamboLosco) [ Prodotta da : Sick Luke] Biberon (Ft. ANNA & DrefGold) [ Prodotta da : Sick Luke & Charlie Charles] #FreeTraffik (Pyrex & Tony ft. Oni One & Traffik) [ Prodotta da : Sick Luke]