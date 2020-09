Ascolta e leggi il testo di MP5 della Dark Polo Gang e Massimo Pericolo

MP5 è una delle quattro nuove tracce inserite nel mixtape Dark Boys Club della Dark Polo Gang, disponibile da venerdì 4 settembre 2020, a quattro mesi di distanza dalla prima release che includeva dieci tracks.

Ascolta e leggi il testo di questa contagiosa canzone del gruppo trap romano nato nel 2014 e formato da Pyrex, Tony Effe e Wayne Santana, che vede la partecipazione del rapper lombardo Massimo Pericolo. La produzione è stata curata da Sick Luke & Crookers.

Nella nuova versione dell’album, sono presenti anche le canzoni inedite Speedrunner, Dondurè feat. Ski & Wok e 1,2,3 stella, incisa con la collaborazione del rapper campano Geolier.

Audio

MP5 Testo Dark Polo Gang e Massimo Pericolo

[Intro]

Crookers on the beat

Sick Luke, Sick Luke

[Rit.: Tony Effe]

Non mi sono fatto 2 anni (wow)

Ma ho rischiato venticinq’anni (okay)

Mi piacciono le droghe e le armi (ehi)

MP5 nei miei boxer Calvin (wow)

Fight Club, trap house (wow)

Mio nipote fuma crack nella crack house (crack house)

Sono partito da mezzo chilo di roba (mezzo chilo di roba)

Adesso parlo diretto con la Colombia

[1a Strofa: Massimo Pericolo]

Dormivo in giro ma non dormo per l’affitto

Guarda i miei video e fammi diventare ricco

Io dalla psico parlo solo delle bitch (bitch)

Mi deve i soldi un tipo grosso tipo Rick Ross

Ho problemi seri, posti scemi, caxxo, fate i veri

Vi dò un cinque ma di semi caxxo fate i seri

Io credo solo nel potere mica nei poteri

Mamma credo in Cristo e negli alieni e chiedi perché bevi

Ti scopo quando sono sbronzo così poi ti scordo

Perché se scopo m’innamoro e vogliono uno stronzo

O al posto nostro uno composto, col posto e col Porsche

Io nella testa ho troppa mer*a, un giorno metto a posto

Un giorno metto a posto

Se un mocciosetto a Boston, il Polo Nord è pronto

Sono di Brebbia, stron*o, faccio un annetto e torno

Tu fai un pezzo e sbocco, fai schifo a tutto il mondo

Infilo tutto il condom





[Rit.: Tony Effe]

Non mi sono fatto 2 anni (wow)

Ma ho rischiato venticinq’anni (okay)

Mi piacciono le droghe e le armi (ehi)

MP5 nei miei boxer Calvin (wow)

Fight Club, trap house (wow)

Mio nipote fuma crack nella crack house (crack house)

Sono partito da mezzo chilo di roba (mezzo k)

Adesso parlo diretto con la Colombia (Tony)

[2a Strofa: Tony Effe]

Ricordo quando facevamo cose per strada (okay)

Adesso due signore mi puliscono casa

Quando vendevo grammi tu chissà dove stavi

Ho visto il tuo collo, ok, non siamo alla pari (no)

Troppi snitch nel game non mi sento come big king

Spendo un palo e mezzo per gli Amiri skinny

In questa scena trap sono tutti miei figli (wow)

Mi fratello ti spoglia per 5 euro e spicci

Okay, seh, a Roma centro fa caldo (seh)

Mio nipote sposta ogni giorno mezzo sacco (mezzo sacco)

In zona sono il contatto (okay)

Quello che racconti sulla traccia l’ho fatto (l’ho già fatto)

Ehi, coca e Magnum Rosè (coca), prendo X nel privè (X)

La tua bitch nel cachet (bitch), baby alla roulette (gang), DPG triplo sette (gang gang)

Commetto il fatto ma non dico niente (un caxxo)

[Outro: Massimo Pericolo]

Son partito da zero

Virgola cinque kappa di gremo

Ora ho successo, è successo davvero

C’ho un vero talento, fan*ulo Sanremo (Sanremo)

Son partito da zero

Virgola cinque kappa di gremo

Ora ho successo, è successo davvero

C’ho un vero talento, fan*ulo Sanremo