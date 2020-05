Ane Brun – True Colors: audio, testo e traduzione della cover del brano di Cyndi Lauper

True Colors è un singolo della cantautrice e musicista norvegese Ane Brun, uscito il 13 marzo 2008. Si tratta della cover del brano di Cyndi Lauper, pubblicato il 25 agosto 1986. Il testo e la traduzione in italiano.

Questa bella canzone (ascoltala) è stata scritta da Billy Steinberg & Tom Kelly e prodotta da Lennie Petze & Cyndi Lauper, questo dolcissimo brano, racchiuso nell’album omonimo pubblicato il successivo 15 settembre, riscosse molto successo in varie parti del mondo, Italia inclusa, non a caso diversi artisti pensarono di incidere la propria cover.

Tra essi cito Phil Collins (1998), Justin Timberlake e Anna Kendrick (2016, per il film d’animazione Trolls), Marina and the Diamonds, Kasey Chambers (2003), Sarina Paris (che nel 2001 la incluse nell’album di debutto omonimo), Eva Cassidy, Jenna Ushkowitz (che dopo averlo eseguito nella serie Glee, lo rilasciò come singolo intitolato “True Colours (Glee Cast Version)” nel 2009), Shane Filan dei Westlife (lo ha pubblicato nel 2014 come singolo promozionale per il suo album di debutto You and Me) e Peter Gallagher (2020).

Nel 2012, Artists Against Bullying (Artisti contro il bullismo), registrarono nuovamente la canzone, rilasciandola durante la settimana di sensibilizzazione sul bullismo, progetto ispirato dall’aumento del bullismo e del cyberbullismo adolescenziale. Gli artisti coinvolti nella registrazione erano sette musicisti canadesi, nello specifico Lights, Pierre Bouvier (dei Simple Plan), Jacob Hoggard degli Hedley, Fefe Dobson, Kardinal Offishall, Alyssa Reid ed i Walk Off the Earth. Il brano è stato considerato come un inno dalla Comunità LGBT ed è anche stato utilizzato nella serie televisiva Ghost Whisperer nell’episodio Il cuore va dove vuole, nel film Sex and the City 2.

Testo e traduzione di True Colors di Ane Brun

[Verse 1]

You with the sad eyes

Don’t be discouraged

Oh I realize

It’s hard to take courage

In a world full of people

You can lose sight of it all

And the darkness inside you

Can make you feel so small

[Chorus]

But I see your true colors

Shining through

I see your true colors

And that’s why I love you

So don’t be afraid to let them show

Your true colors

True colors are beautiful

Like a rainbow

[Verse 2]

Show me a smile then

Don’t be unhappy

Can’t remember when

I last saw you laughing

If this world makes you crazy

And you’ve taken all you can bear

You call me up

Because you know I’ll be there

[Chorus]

And I’ll see your true colors

Shining through

I see your true colors

And that’s why I love you

So don’t be afraid to let them show

Your true colors

True colors are beautiful

Like a rainbow

[Bridge]

Can’t remember when I last saw you laugh





[Verse 2]

If this world makes you crazy

You’ve taken all you can bear

You call me up

Because you know I’ll be there

[Chorus]

And I’ll see your true colors

Shining through

I see your true colors

And that’s why I love you

So don’t be afraid to let them show

Your true colors

True colors

True colors are shining through

I see your true colors

And that’s why I love you

So don’t be afraid to let them show

Your true colors

True colors are beautiful

Like a rainbow





La traduzione di True Colors

[Verso 1]

Tu con gli occhi tristi

Non scoraggiarti

Oh mi rendo conto

Che è difficile trovare il coraggio

In un mondo pieno di gente

È facile perdere la bussola

E l’oscurità dentro di te

Può farti sentire così piccolo

[Coro]

Ma io vedo i tuoi veri colori

Far capolino

Vedo i tuoi veri colori

E ti voglio bene proprio per questo

Quindi non temere di mostrarli

I tuoi veri colori

I veri colori sono belli

Come l’arcobaleno





[Verso 2]

Quindi mostrami il tuo sorriso

Non essere infelice

Non ricordo

L’ultima volta in cui ti ho visto ridere

Se questo mondo ti fa impazzire

E sei al limite

Chiamami

Perché sai che ci sarò

[Coro]

E vedrò i tuoi veri colori

Far capolino

Vedo i tuoi veri colori

E ti voglio bene proprio per questo

Quindi non temere di mostrarli

I tuoi veri colori

I veri colori sono belli

Come l’arcobaleno

[Ponte]

Non ricordo l’ultima volta in cui ti ho visto ridere

[Verso 2]

Se questo mondo ti fa impazzire

E sei al limite

Chiamami

Perché sai che ci sarò

[Coro]

E vedrò i tuoi veri colori

Far capolino

Vedo i tuoi veri colori

Ed ti voglio bene proprio per questo

Quindi non temere di mostrarli

I tuoi veri colori

I veri colori

I veri colori fanno capolino

Vedo i tuoi veri colori

E ti voglio bene proprio per questo

Quindi non temere di mostrarli

I tuoi veri colori

I veri colori sono belli

Come l’arcobaleno

