Leggi il testo della virale “1, 2, 3 Stella” della Dark Polo Gang ft. Geolier

1, 2, 3, Stella è una canzone della Dark Polo Gang, interpretata da Pyrex e il rapper napoletano Geolier, racchiusa insieme ad altri tre inediti nell’album Dark Boys Club.

Leggi il testo e ascolta questo interessante brano inedito, scritto dagli interpreti, prodotto da Sick Luke e divenuto letteralmente virale, ottenendo già decine di migliaia di ascolti e risultando la traccia più ascoltata, tra le quattro novità proposte nel progetto del gruppo trap romano formato da Pyrex, Tony Effe e Wayne Santana.

Nel fortunato mixtape, originariamente pubblicato l’8 maggio 2020, erano presenti dieci tracks. Dal 4 settembre, Dark Boys Club è disponibile con quattro imperdibili nuove canzoni, tutte prodotte da Sick Luke, ad eccezione di MP5 (con Massimo Pericolo), prodotta da Luke insieme a Crookers. Gli altri due inediti sono Speedrunner e Dondurè (con Ski & Wok). Tutte insieme, hanno in poco più di 24 ore superato i 450.000 ascolti su Youtube.

MP5 DPG – 1 2 3 Stella testo

[Intro]

Un, due, tre, stella, ma non sto giocando

Sto troppo più up come il Kilimangiaro

Quando rappo io faccio piovere denaro

Bu-Bust down, supercar, mi sento fortunato

Sick Luke, Sick Luke





[1a Strofa: Geolier] (traduzione)

Nine two one, club spaccio e nu ballo

Tremma e parla suranno, mentre chiudo nu blunt

‘E mettimm ‘e cullane

Si ce fanno nu sbajo, o secondo nu’ o fanno

Vir ca nu’ parla propri, si fa o scemo, piglia na pistola

Tanto ‘o saccio bbuono ca è sulo nu buff

Inca na piscina china ‘e carte viola, piglia na modella

Imparala a ffá ‘o pietto e adoppo falla fa’ nu tuffo

Facc cos malamente, troppo malamente

Ca quanno ‘o vedeno ‘a gente, ‘o fanno comme si po’ fosse giusto

Ca si rind o ghetto, quando traso int o canciello

Si trase cu nu jeeppone, ‘o ssaje ce trase justo justo

Buff, uff, scenne tutt l’armate e buff

Fusse chello che dice dint”e cuffie

Cadeno e vestite manco cu nu suffio

E a fà ‘e sorde finte arropp tu nun t’abbuffe

Dimane scengo chiuso rind o Bentley

Voglio nu giardino grosso proprio comme ‘o Wembley

Femmene in fila p”o bicchiere ‘e champagne

Abbascio ‘o ssaje nu’ juocano a fa Messi, fanno “bang, bang”

[Rit.]

Un, due, tre, stella, ma non sto giocando

Sto troppo più up come il Kilimangiaro

Quando rappo io faccio piovere denaro

Bust down, supercar, mi sento fortunato, ehi

Due thot, due bitch stanno giù per lo strip-tease

Due, tre, quattro milf gridano: “Ti amo, Prynce”

Ho le Nike con lo swoosh e vengo a farti lo swish

Per sbaglio ho ucciso la scena rap trap, rest in peace

[2a Strofa]

Ops (Ops), caxxo (Caxxo), sì, l’ho rifatto (Seh)

No cash, no hablo (No), faccio girare il grano (Cash)

Alieno, no umano, lascio cerchi nel grano (Grano)

Non sono un uomo perché il flow è disumano

Questo è Prynce, baby, pieno di gioielli e fanno finta di non vederli (blind)

Dark Boy bitch, ho la vita che vorresti (Dark)

Non mi fermerò mai, ma tu, bro, forse dovresti

Su beat vado crazy, sul beat vado loco

Se il rap fosse cucina, io sarei il capo cuoco

Non ti avvicinare sono caldo come un forno

Oppure come il sole a mezzogiorno

Ad agosto fammi una foto che posto





[Rit.]

Un, due, tre, stella, ma non sto giocando

Sto troppo più up come il Kilimangiaro

Quando rappo io faccio piovere denaro

Bust down, supercar, mi sento fortunato, ehi

Due thot, due bitch stanno giù per lo strip-tease

Due, tre, quattro milf gridano: “Ti amo, Prynce”

Ho le Nike con lo swoosh e vengo a farti lo swish

Per sbaglio ho ucciso la scena rap trap, rest in peace





La traduzione strofa Geolier

Nove, due, uno, club spaccio e non ballo

Trema e parla soltanto, mentre chiudo una canna

E mettiamo le collane

Se sbagliano con noi, non sbagliano una seconda volta

Vedi che non parla proprio, se fa lo scemo prendi una pistola

Tanto so bene che è solo un buffone

Riempi una piscina di carte viola, prendi una modella [Nota: il rapper dice di avere una piscina piena di banconote da €500 (carta viola).]

Insegnale a fare il petto e dopo falle fare un tuffo

Faccio cose malamente, troppo malamente

Che quando lo vedono le persone le fanno come se poi fosse giusto

Qua sei nel ghetto, quando entro dal cancello

Quando entri con una jeep sai che entri a malapena

Buff, uff, scendono tutti armati e buff

Fosse quello che dice nelle cuffie

Cadono i vestiti neanche con un soffio

E a fare i soldi finti dopo non ti abbuffi

Domani scendo a bordo di una Bentley

Voglio un giardino grosso proprio come Wembley [Nota: Wembley è un sobborgo di Brent situato a circa 13 chilometri a nord-ovest di Charing Cross, famoso in special modo per lo stadio, il Wembley Stadium.]

Femmine in fila per il bicchiere di champagne

Qui sai che non giocano a fare Messi, fanno bang bang