Dark Polo Gang, Tony Effe – Amiri Boys feat. Capo Plaza: il testo della canzone

Una delle tracce più gettonate di Dark Boys Club, nuovo album della Dark Polo Gang, è sicuramente Amiri Boys di Tony Effe e Capo Plaza, sesta track del mixtape, disponibile ovunque da venerdì 8 maggio 2020. Il testo e l’audio.

In questo disco vecchio stile, che propone una serie di brani incisi prima e durante la quarantena tra le mura domestiche, i protagonisti sono nomi altisonanti della scena rap e trap nazionale, e qualche stella emergente come Anna Pepe che insieme a DrefGold collabora in Biberon, altra gettonatissima canzone prodotta da due pezzi grossi, vale a dire Sick Luke & Charlie Charles.

Ma c’era da prevedere un gran riscontro anche per la canzone in oggetto, perché impreziosita dalla voce del salernitano classe 1998, Luca D’Orso, aka Capo Plaza, oltre che essere stata prodotta da Sick Luke, uno dei producers più richiesti in Italia. In riferimento al titolo, Amiri è un brand di abbigliamento luxury fondato da Mike Amiri.

Testo Amiri Boy

[Introduzione]

Sick Luke, Sick Luke





[Rit.]

Okay, Amiri Boys, no gringo

Bandana alle ginocchia come i Sex Pistols

Il mio outfit è ricco

Tic-toc, non ho tempo, la scopo in flip-flops

Uoh, Amiri Boys, no gringo

Bandana alle ginocchia come i Sex Pistols

Il mio outfit è ricco

Tic-toc, non ho tempo, la scopo in flip-flops

[Str. 1]

Okay, seh

Il mio orologio non fa tic-toc

Tony e Plaza, canotta Amiri e flip-flops

Audemars piguet, non metto G-Shock

Oro giallo al collo sembra piscio

Ancora campiamo d’impicci

Nel mio block, in da club come Fifty (Trap)

Se scappo dalle guardie dentro un GT

Triplosette gang, siamo il PSG

Tony e Plaza

Soldi e basta

La tua gang, gang

Solo bla-bla

Passamontagna quando andiamo in banca

La tua bitch quando mi vede abbaia (Stupida bitch)

[Rit.]

Okay, Amiri Boys, no gringo

Bandana alle ginocchia come i Sex Pistols

Il mio outfit è ricco

Tic-toc, non ho tempo, la scopo in flip-flops

Uoh, Amiri Boys, no gringo

Bandana alle ginocchia come i Sex Pistols

Il mio outfit è ricco

Tic-toc, non ho tempo, la scopo in flip-flops, tic-toc

[Str. 2: Capo Plaza]

Non ho tempo, la scopo in flip-flops

Big Glock, sai che voglio morire ricco

Nuovo Amiri come mi sta stretto

Lei lo vuole adesso, me lo sfila svelto

Yah, trap star, Sex Pistols

Faccio trap, trap, a te non t’ho mai visto

Yeh, chiamo Tony Sosa e porta la gassosa

Yeh, resta sveglio amico che non si riposa

Non ti vedo, troppa gang nel posto

Tony e Plaza, baby, sai che è un colpo grosso

Vestiamo alta moda, con diamanti addosso

Parli troppo, un amico ti mette apposto, bang-bang

[Rit.]

Okay, Amiri Boys, no gringo

Bandana alle ginocchia come i Sex Pistols

Il mio outfit è ricco

Tic-toc, non ho tempo, la scopo in flip-flops

Uoh, Amiri Boys, no gringo

Bandana alle ginocchia come i Sex Pistols

Il mio outfit è ricco

Tic-toc, non ho tempo, la scopo in flip-flops





