Let’s Do It Again – J Boog: testo e traduzione della canzone

Let’s Do It Again è un coinvolgente singolo di J Boog, rilasciato il 21 dicembre 2010, anticipando il secondo album Backyard Boogie, pubblicato il successivo 27 settembre. Il testo e la traduzione in italiano di questa canzone, accompagnmata da un filmato che vede l’artista in posti da favola insieme a ragazze veramente bellissime. L’audio e il video ufficiale.

Questo brano reggae è stato scritto di suo pugno e prodotto da Don Corleon, al secolo Donovan Bennett. Ultimamente sta spopolando sul social network Tik Tok, dove gli utenti stanno postando vari video in cui ballano sulle note di questa contagiosa track, nella quale sembra essersi innamorato…

Chi è J Boog

Jerry “J Boog” Afemata, è un cantante e autore reggae di origini samoane, è nato a Long Beach ma cresciuto a Compton, in California. Forte della cultura samoana e figlio di un capo tribù di quartiere, la grande famiglia di J Boog ha avuto un impatto enorme sulla sua arte. È il più giovane di sette fratelli e una sorella. Ispirato dalla sorella, ha suonato il piano e ha iniziato a cantare a 9 anni, quando ha recuperò un libro di canzoni classiche di Bob Marley. Unaa volta adulto, iniziò a scrivere e registrare i suoi brani durante i periodi di inattività dal suo lavoro in una raffineria di petrolio.

Nel 2005, Boog si recò alle Hawaii, dove incontrò uno dei suoi cantanti preferiti, George “Fiji” Veikoso; Boog gli diede una copia di uno dei suoi mixtape e Veikoso pensò che Boog fosse una promessa, infatti contribuì a produrre l’album di debutto Hear Me Roar (2007), che ha battuto la Top Ten delle classifiche reggae americane. Nel 2008, Boog ha iniziato a lavorare con i veterani artisti reggae Yami Bolo e Gramps Morgan (del gruppo Morgan Heritage), e ha avviato una fruttuosa associazione con la casa discografica Hawaii House. Dopo aver assorbito la storia del reggae durante una visita in Giamaica, Boog ha pubblicato un EP omonimo nel giugno 2011 e il citato secondo album in studio tre mesi più tardi. Con i singoli “Let Me Know”, “Let’s Do It Again” e “Sunshine Girl”, Backyard Boogie è stato un grande successo per J Boog, salendo in cima alle classifiche degli album reggae statunitensi nel 2011 e conquistando nuovamente il primo posto nel 2012 e nel 2013. Un EP di quattro canzoni, Live Up!, uscì nel luglio 2013 e un singolo collaborativo con Anuhea e SOJA, “Easier”, venne rilasciato nel 2014. Il terzo e al momento ultimo album di Boog, Wash House Ting, venne pubblicato nel novembre 2016.

Testo e traduzione Let’s Do It Again J Boog

[Intro]

Ooo baby yeaay

Yea yea yea yeayy na-na-na-naaai

[Hook]

Nice to nice to know ya lets do it again

How we did it on a one night stand

Girl, I wanna be more than a friend, to ya

Nice to nice to know ya lets do it again

How we did it on a one night stand

Girl, I wanna be more than a friend, to ya

[Verse 1]

It was like food for all of my senses

Our time priceless, is so expensive

Like water to all them dry trenches

She had a theme song for her every entrance

We had a dinner and a movie

Fire up di doobie

Raised vibes for this girl, scoot closer to me

I call her “babe”, she call me “boogie”

Her beauty, intelligence, really moves me

[Hook]

Nice to nice to know ya lets do it again

How we did it on a one night stand

Girl, I wanna be more than a friend, to ya

Nice to nice to know ya lets do it again

How we did it on a one night stand

Girl, I wanna be more than a friend, to ya

[Verse 2]

This isn’t my first rendezvous in a relationship

Well rounded graduated with love certificates, aye

She wanna lovah, a lovah I’ll be

Stimulate her body and, mentally, aye

No fuss me straight up me no lie-ah

Use up me shoulder if u want cry.ah

My love is no not like dem other guys

Feel sorry for who signed up

‘Coz me I win first prize

[Hook]

Nice to nice to know ya lets do it again

How we did it on a one night stand

Girl, I wanna be more than a friend, to ya

Nice to nice to know ya lets do it again

How we did it on a one night stand

Girl, I wanna be more than a friend, to ya

[Verse 3]

She lookin pretty, real nice, lightly remote

She got de perfect body type

Being with you is like being in Paradise

Neva seen a girl that can live up to da hype

Aye aye aye

She is Hawaiian, Samoan Fijian, Maori, Tahiiti ma Tonga!!!

Big ups to carribean girl and keep it proper

All me latinos and all a me me sexy mamas

Boogie, Corleon giving you a holla





[Hook]

Nice to nice to know ya lets do it again

How we did it on a one night stand

Girl, I wanna be more than a friend, to ya

Nice to nice to know ya lets do it again

How we did it on a one night stand

Girl, I wanna be more than a friend, to ya

Nice to nice to know ya lets do it again

How we did it on a one night stand

Girl, I wanna be more than a friend, to ya

Nice to nice to know ya lets do it again

How we did it on a one night stand

Girl, I wanna be more than a friend, to ya





La traduzione di Let’s Do It Again

[Gancio]

È un piacere conoscerti, rifacciamolo

Come l’abbiamo fatto in quel rapporto occasionale di una notte

Ragazza, voglio essere più che un amico, con te

È un piacere conoscerti, rifacciamolo

Come l’abbiamo fatto in quel rapporto occasionale di una notte

Ragazza, voglio essere più che un amico, con te

[Strofa 1]

Era come cibo per tutti i miei sensi

Il nostro tempo non ha prezzo, è così caro

Come l’acqua a tutti quei canali secchi

Lei aveva una sigla per ogni suo ingresso

Abbiamo cenato e visto un film

Acceso una canna

Che le ha alzato le vibrazioni, si avvicina a me

La chiamo “piccola”, lei mi chiama “boogie”

La sua bellezza, intelligenza, mi emoziona davvero

[Gancio]

È bello sapere che puoi farlo di nuovo

Come l’abbiamo fatto per una notte

Ragazza, voglio essere più che un’amica, per te

È bello sapere che puoi farlo di nuovo

Come l’abbiamo fatto per una notte

Ragazza, voglio essere più che un’amica, per te





[Strofa 2]

Questo non è il mio primo incontro con qualcuno

Laureato e con certificati d’amore

Lei vuole amore, io sarò un amore

Stimola il suo corpo e, mentalmente, sì

Senza problemi, sincero, non mento

Usami la spalla se vuoi piangere-ah

Il mio amore non è come quello degli altri ragazzi

Mi dispiace per chi si è iscritto

Perché io vinco il primo premio

[Gancio]

È bello sapere che puoi farlo di nuovo

Come l’abbiamo fatto per una notte

Ragazza, voglio essere più che un’amica, per te

È bello sapere che puoi farlo di nuovo

Come l’abbiamo fatto per una notte

Ragazza, voglio essere più che un’amica, per te

[Strofa 3]

Sembra carina, davvero carina, leggermente lontana

Ha il corpo perfetto

Stare con te è come essere in Paradiso

Non ho mai visto una ragazza all’altezza delle aspettative

Sì, sì, sì

Lei è hawaiana, samoana, figiana, Maori, Tahiiti, Tonga!!!

Pollice in su per ragazza caraibica e mantenerla come si deve

Sono un bel latino e veramente sexy, ragazze

Boogie, Corleon sta cercando di rimorchiarti

[Gancio]

È bello sapere che puoi farlo di nuovo

Come l’abbiamo fatto per una notte

Ragazza, voglio essere più che un’amica, per te

È bello sapere che puoi farlo di nuovo

Come l’abbiamo fatto per una notte

Ragazza, voglio essere più che un’amica, per te

È bello sapere che puoi farlo di nuovo

Come l’abbiamo fatto per una notte

Ragazza, voglio essere più che un’amica, per te

È bello sapere che puoi farlo di nuovo

Come l’abbiamo fatto per una notte

Ragazza, voglio essere più che un’amica, per te

