La colonna sonora de Il Re Leone 2019 in inglese e in italiano: ascolta le canzoni

L’11 luglio 2019 è uscita in digitale la colonna sonora del film Il Re Leone 2019, fotorealistico remake di animazione computerizzata dell’omonimo film del 1994, che tra i doppiatori italiani, vede Marco Mengoni ed Elisa Toffoli. La pellicola viene distribuita negli Stati Uniti dal 19 luglio, mentre per vederlo in Italia, bisognerà aspettare il successivo 21 agosto. I titoli delle canzoni.

Non è chiaro quando saranno disponibili i CD della soundtrack, che racchiude le canzoni del film originale scritte da Elton John e Tim Rice ed eseguite dal cast del film, più una nuova canzone di Beyoncé e un’altra per i titoli di coda intitolata “Never Too Late”, scritta da Elton John e Rice e interpretata da John. Le musiche della colonna sonora, sono state composte da Hans Zimmer.

Beyoncé ha anche prodotto una colonna sonora battezzata “The Lion King: The Gift“, che dovrebbe essere rilasciata il 19 luglio. Questa versione proporrà nuove canzoni (prodotte anche da producers africani) ispirate alla pellicola ed eseguite da artisti vari. Quest’album è influenzato da vari generi come R&B, pop, hip hop e Afro Beat.

In Italiano

Il cerchio della vita/Nants’ Ingonyama – Cheryl Porter & Lebo M. 4:01 La vita a volte è ingiusta – Hans Zimmer 1:43 Le lucciole di Rafiki – Hans Zimmer 1:52 Voglio diventare presto un re – Simone Iuè & Chiara Vidale & Emiliano Coltorti 3:23 Il cimitero degli elefanti – Hans Zimmer 6:38 Sarò re (2019) – Massimo Popolizio 2:03 Mandria Impazzita – Hans Zimmer 7:46 Scar sale al trono – Hans Zimmer 2:50 Hakuna Matata – Edoardo Leo & Stefano Fresi & Simone Iuè & Marco Mengoni 4:11 Simba è vivo! – Hans Zimmer 3:38 Il leone si è addormentato – Edoardo Leo & Stefano Fresi 1:24 L’amore è nell’aria stasera – Marco Mengoni & Elisa Toffoli & Edoardo Leo & Stefano Fresi 3:02 Riflessioni di Mufasa – Hans Zimmer 5:09 Spirit – Beyoncé 4:33 La battaglia per la Rupe dei Re – Hans Zimmer 11:01 Ricordo – Hans Zimmer 3:09 Never Too Late – Elton John 4:09 He Lives in You – Lebo M. 5:05 Mbube – Lebo M. 1:56

In inglese

Tutte le canzoni sono state scritte da Elton John e Tim Rice, eccetto dove indicato.

Circle of Life/Nants’ Ingonyama – Lindiwe Mkhize & Lebo M. 4:01 Life’s Not Fair – Hans Zimmer 1:43 Rafiki’s Fireflies – Hans Zimmer 1:52 I Just Can’t Wait to Be King – JD McCrary & Shahadi Wright Joseph & John Oliver 3:23 Elephant Graveyard – Hans Zimmer 6:38 Be Prepared (2019) – Chiwetel Ejiofor 2:03 Stampede – Hans Zimmer 7:46 Scar Takes the Throne – Hans Zimmer 2:50 Hakuna Matata – Billy Eichner & Seth Rogen & JD McCrary & Donald Glover 4:11 Simba Is Alive! – Hans Zimmer 3:38 The Lion Sleeps Tonight – Billy Eichner & Seth Rogen 1:24 (scritta da Luigi Creatore, Hugo Peretti, George David Weiss e Solomon Linda) Can You Feel the Love Tonight – Beyoncé & Donald Glover & Billy Eichner & Seth Rogen 3:02 Reflections of Mufasa – Hans Zimmer 5:09 Spirit – Beyoncé 4:33 (scritta da Ilya Salmanzadeh, Labrinth e Beyoncé) Battle for Pride Rock – Hans Zimmer 11:01 Remember – Hans Zimmer 3:09 Never Too Late – Elton John 4:09 He Lives in You – Lebo M. 5:05 (scritto da Mark Mancina, Jay Rifkin e Lebo M.) Mbube – Lebo M. 1:56