Marco Mengoni, Elisa Toffoli, Edoardo Leo & Stefano Fresi cantano “L’amore è nell’aria stasera” per la colonna sonora de Il Re Leone 2019: audio e testo

Marco Mengoni, Elisa Toffoli, Edoardo Leo & Stefano Fresi doppiatori nel film Il Re Leone 2019, ma anche cantanti sulle note di L’amore è nell’aria stasera, per la colonna sonora della pellicola principalmente composta da Hans Zimmer, rilasciata l’11 luglio 2019. Ricordo che questo remake, sarà distribuito nei cinema italiani dal 21 agosto 2019. Leggi il testo e ascolta il brano.

La Toffoli doppierà la leonessa Nala (adulta), Mengoni invece Simba (adulto), Fresi interpreterà Pumbaa e infine la voce di Timon sarà quella di Edoardo Leo. La versione in inglese di questo pezzo, Can You Feel the Love Tonight, viene invece interpretata da Beyoncé, Donald Glover, Billy Eichner & Seth Rogen.

L’amore è nell’aria stasera testo Marco Mengoni, Elisa Toffoli, Edoardo Leo & Stefano Fresi

Download su: Amazon – iTunes

Timon: Io l’ho già capito

Pumbaa: io no! Cosa?

Timon: Ma loro ancora no

Pumbaa: Loro chi?

Timon: Si stanno innamorando e il nostro trio adesso diventerà un duo

Pumbaa: Ah ho capito

Timon: Fra stelle e plenilunio

Pumbaa: già

Timon: C’è un’aria di magia

Pumbaa: e che magia

Timon: E un attimo così romantico…

Vedrai, lo porta via!

E l’amore avvolgerà

I sogni e la realtà

Fra tutti c’è perfetta armonia

E ognuno incanterà.





Simba: Per dirle che io l’amo

Dovrei spiegar perché

Fantasmi e luci del passato

Ritornano da me

Nala: Qualcosa mi nasconde

Ma io non so cos’è

Perché non vuole rivelare

Che in lui c’è un vero re

Coro: E l’amor avvolgerà

I sogni e la realtà

Fra tutti c’è perfetta armonia

E ognuno incanterà

E fra noi si poserà

Un mondo di magia

E il giorno poi

Le ombre dissolverà

Spalancherà la via.





Timon: E lui non ha che lei ormai

Nei pensieri suoi

Pumbaa: Il nostro trio è un’altra storia

Timon e Pumbaa: Non tornerà con noi





