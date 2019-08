Beyoncé, SAINt JHN & Wizkid – “Brown Skin Girl” feat. Blue Ivy Carter: audio, testo e traduzione

Nella colonna sonora de Il Re Leone 2019, la The Lion King: The Gift per intenderci, curata dalla cantautrice statunitense Beyoncé, è presente Brown Skin Girl, secondo singolo estratto dall’album, rilasciato il 19 luglio 2019. Il testo e la traduzione in italiano e l’audio di questo bel brano, scritto dagli interpreti con la collaborazione di Bipolar Sunshine, Stacy Barthe, Michael Uzowuru, JAY-Z & Anatii, con produzione di P2J e Beyoncé.

Dopo il successo di Spirit, la Knowles, che nella pellicola doppia il personaggio di Nala, ha optato per la quindicesima traccia della soundtrack, che vede la collaborazione dei rapper Saint Jhn & Wizkid, oltre alla partecipazione della figlioletta Blue Ivy Carter, alla quarta collaborazione con la madre.

Qui la cantante statunitense duetta soprattutto con il nigeriano Wizkid, celebrando la bellezza delle ragazze di carnagione scura e quindi tramettendo loro il messaggio che devono essere orgogliose e amare il colore della propria pelle.

Brown Skin Girl Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: SAINt JHN & Blue Ivy Carter]

Brown skin girl

Your skin just like pearls

The best thing in the world

Never trade you for anybody else

Singin’ brown skin girl

Your skin just like pearls

The best thing in the world

I never trade you for anybody else, singin’…

Ragazza con la pelle marrone

La tua pelle è come le perle

La cosa più bella al mondo

Non ti cambierei per nessun’altra

Cantando ragazza con la pelle marrone

La tua pelle è come le perle

La cosa più bella al mondo

Non ti cambierei per nessun’altra, cantando

[Verse 1: Wizkid]

She said she really grew up poor like me

Don’t believe in nothin’ but the almighty

Just a likkle jeans and a pure white tee

She never did forever be nobody wifey, yeah

So while I may not pretty boy, your heart is amiss

Play it like a villain ’cause she caught in a wave

Tonight I am walkin’ away

9 to 5 mind, on the grind, yeah, yeah

Ha detto di di avere avuto un’infanzia povera come me

Non crede in nient’altro che in Dio

Un paio di jeans e una maglietta bianchissima

Non è mai stata l’eterna moglie di nessuno, sì

Quindi, anche essendo un bel ragazzo, non vai bene lo stesso

Fa la cattiva perché lei è stata trascinata da un’onda

Stasera me ne vado

Al lavoro dalle 9 alle 5, lavoro sodo, sì, sì

[Pre-Chorus: Wizkid]

Tonight I might fall in love, dependin’ on how you hold me

I’m glad that I’m calmin’ down, can’t let no one come control me

Keep dancin’ and call it love, she fightin’ but fallin’ slowly

If ever you are in doubt, remember what mama told me

Stasera potrei innamorarmi, dipende da come mi abbracci

Sono felice di essere calmo, non posso permettere a nessuno di controllarmi

Continua a ballare e lo chiamo amore, cerca di opporsi ma lentamente sta cedendo

Se mai avessi qualche dubbio, ricorda cosa mi disse la mamma

[Chorus: Wizkid]

Brown skin girl, ya skin just like pearls

Your back against the world

I never trade you for anybody else, say

Brown skin girl, ya skin just like pearls

The best thing in all the world

I never trade you for anybody else, say

Ragazza con la pelle marrone, la tua pelle come le perle

La tua schiena contro il mondo

Non ti cambierei per nessun’altra, dico

Ragazza con la pelle marrone, la tua pelle come le perle

La cosa più bella al mondo

Non ti cambierei per nessun’altra, dico

[Verse 2: Beyoncé]

Pose like a trophy when Naomis walk in

She need an Oscar for that pretty dark skin

Pretty like Lupita when the cameras close in

Drip broke the levee when my Kellys roll in

I think tonight she might braid her braids

Melanin too dark to throw her shade

She minds her business and wines her waist

Gold like 24k, okay





Sembra un trofeo quando Naomi Campbell sfila

Le serve un Oscar per quella pelle piuttosto scura

Bella come Lupita Nyong’o quando le telecamere stringono l’inquadratura

La goccia ha infranto l’argine quando la mia Kelly Rowland è arrivata

Penso che stasera potrebbe farsi le treccine

Melanina troppo scura per gettarle ombra addosso

Pensa agli affari suoi e balla

Dorata 24k, ok

[Pre-Chorus: Wizkid & Beyoncé]

Tonight I might fall in love, dependin’ on how you hold me

I’m glad that I’m calmin’ down, can’t let no one come control me

Keep dancin’ and call it love, she fightin’ but fallin’ slowly

If ever you are in doubt, remember what mama told me

Stasera potrei innamorarmi, dipende da come mi abbracci

Sono felice di essere calmo, non posso permettere a nessuno di controllarmi

Continua a ballare e lo chiamo amore, cerca di opporsi ma lentamente sta cedendo

Se mai avessi qualche dubbio, ricorda cosa mi disse la mamma

[Chorus: Wizkid & Beyoncé]

Brown skin girl, ya skin just like pearls

Your back against the world

I never trade you for anybody else, say

Brown skin girl, ya skin just like pearls

The best thing in all the world

I never trade you for anybody else, say

Ragazza con la pelle marrone, la tua pelle come le perle

La tua schiena contro il mondo

Non ti cambierei per nessun’altra, dico

Ragazza con la pelle marrone, la tua pelle come le perle

La cosa più bella al mondo

Non ti cambierei per nessun’altra, dico

[Verse 3: Beyoncé]

Oh, have you looked in the mirror lately? (Lately)

Wish you could trade eyes with me (Because)

There’s complexities in complexion

But your skin, it glow like diamonds

Dig me like the earth, you be giving birth

Took everything in life, baby, know your worth

I love everything about you, from your nappy curls

To every single curve, your body natural

Same skin that was broken be the same skin takin’ over

Most things out of focus, view

But when you’re in the room, they notice you (Notice you)

‘Cause you’re beautiful

Yeah, you’re beautiful

Oh, ma ti sei vista allo specchio ultimamente? (Ultimamente)

Vorrei che tu potessi scambiare gli occhi con me (Perché)

Ci sono complessità nella carnagione

Ma la tua pelle, brilla come diamanti

Scavami come la terra, stai per partorire

Hai preso tutto nella vita, piccola, conosci il tuo valore

Mi piace tutto di te, dai tuoi riccioli naturali

Ad ogni singola curva, il tuo corpo naturale

La stessa pelle ferita è la stessa pelle che prenderà la sua rivincità

La maggior parte delle cose fuori fuoco, vista

Ma quando sei nella stanza, si accorgono di te (ti notano)

Perché sei bellissima

Sì, sei bellissima

[Pre-Chorus 2: Beyoncé]

Them men, them gon’ fall in love with you and all of your glory

Your skin is not only dark, it shines and it tells your story

Keep dancin’, they can’t control you

They watchin’, they all adore you

If ever you are in doubt, remember what mama told you





Quegli uomini, si innamoreranno di te e di tutta la tua gloria

La tua pelle non è solo scura, splende e racconta la tua storia

Continua a ballare, non possono controllarti

Ti stanno guardando, ti adorano tutti

Se mai avessi qualche dubbio, ricorda cosa ti ha detto la mamma

[Chorus: Beyoncé & Wizkid]

Brown skin girl (Brown skin girl), ya skin just like pearls (Brown skin girl)

Your back against the world (Oh)

I never trade you for anybody else, say (No, no)

Brown skin girl (Brown skin girl), ya skin just like pearls (Brown skin)

The best thing in all the world

I never trade you for anybody else, say

Ragazza con la pelle marrone (Ragazza con la pelle marrone), la tua pelle come le perle (Ragazza dalla pelle marrone)

La tua schiena contro il mondo (Oh)

Non ti cambierei per nessun’altra, dico (No, no)

Ragazza con la pelle marrone (ragazza con la pelle marrone), la tua pelle come le perle (pelle marrone)

La cosa più bella al mondo

Non ti cambierei per nessun’altra, dico

[Outro: Blue Ivy Carter]

Brown skin girl

Your skin just like pearls

The best thing in the world

I never trade you for anybody else, singin’…

Ragazza con la pelle marrone

La tua pelle come le perle

La cosa più bella al mondo

Non ti cambierei per nessun’altra, cantando





Ascolta su: