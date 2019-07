Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin – China: video ufficiale, testo e traduzione

Rilasciato il 19 luglio 2019, China è un singolo di Anuel AA, con la collaborazione di Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna la canzone, un filmato diretto da Marlon P e all’insegna del ballo.

E’ niente male questo nuovo scoppiettante brano, scritto dagli interpreti e prodotto da Marco Efraín Masís, in arte Tainy, che nel ritornello e nella quinta strofa di Balvin, fa utilizzo del sample di “It Wasn’t Me“, hit del cantante giamaicano-statunitense Shaggy feat. Rikrok, rilasciato l’11 settembre 2000, rivelandosi un successo planetario.

Qui i cinque artisti cantano di twerkare in discoteca e qualcuno dimentica di essere fidanzato, così anche a causa dell’alcol, ci si lascia andare un po’ troppo e talvolta, si cercano scusanti tutt’altro che convincenti.

China testo Anuel AA · Daddy Yankee · Karol G · Ozuna · J. Balvin

[Intro]

Mi mujer me estaba llamando

DY

Dy, dy, dy, Daddy

(Contigo Perreando, Ozuna)

[Estribillo: Anuel AA]

Mi mujer me estaba llamando

Pero yo no contesté (Uah, baby; Sube)

Porque estaba contigo perreando

Y de ella me olvidé (Mami)

Dios mío, perdóname

No sé por qué yo le fallé (Fallé, uah)

Yo estaba en la disco perreando

Y con ella me enredé (Oh, oh, oh)

[Post-Estribillo: Ozuna & Anuel]

Yo estaba en la disco perreando (Oh, oh)

Yo estaba en la disco perreando (Eh, eh, eh, uah)

Yo estaba en la disco perreando (Uah, uah)

Yo estaba en la disco perreando

[Verso 1: Ozuna]

De la forma en que me miraba

Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba

Quería que me bailara

Y el DJ que la música nunca me la bajara

Y se está prendi’a en fuego

Que no se enamore, ella está pa’ el juego

Anda sola, nunca le baja su ego

Me provoca y facilito me le pego

Y es que se está prendi’a en fuego

Que no se enamora, ella esta pa’ juego

Anda sola, nunca le baja su ego

Me provoca y facilito me le pego y es que

[Verso 2: Anuel AA]

Yo tengo un problema de alcohol

Yo no sé por qué soy así (Así)

Pa’ mí que el doctor estaba bebiendo

El día que yo nací (Mami)

Baby, pon la mano en el suelo

Y juégate con el pelo (El pelo)

Tu cuerpo es puro veneno

Bebé, tú me lleva’ al cielo (Baby)

Tú me dejaste caer

Pero ella me levantó

Déjame, poca mujer

Pero ella me levantó

Y yo me emborraché y de ti me olvidé (Eh, eh)

Y tú peléa’ una y otra ve’

Baby, ya me cansé (Eh, eh)

[Puente: Ozuna]

Mi mujer me estaba llamando

Pero yo no contesté (Uah, baby; Sube)

Yo ya estaba contigo perreando

Y de ella me olvidé (Mami)

Dios mío, perdóname

No sé por qué yo le fallé (Fallé)

Yo estaba en la disco perreando

Y con ella me enredé (Oh, oh, oh)

[Estribillo: Daddy Yankee, Anuel AA]

Yo estaba en la disco perreando (Oh, oh; Brr)

Yo estaba en la disco perreando (Eh, eh, eh, uah)

Yo estaba en la disco perreando (Uah, uah)

Yo estaba en la disco perreando

[Verso 3: Daddy Yankee]

Tú me ganaste

Me metiste en tu juego y me dañaste

El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste

Me creo bichote tirando lo’ peso’

Por ‘tar ricota te doy pa’ ti queso

Sino peleemos, nunca regreso y por eso

Yo me quiero ir pa’ casa

Pero tú no me dejas

Ese culo e’ una amenaza

Ya me creo que ere’ mi pareja (Let’s go)

Un show, dos show, empezó el problema

Porque la colcha metió en mi sistema

Quien más haya hecho aquí ya llegó a la querella

No me eche’ la culpa, cúlpenla a ella

[Verso 4: Karol G]

Contigo me enredé

Y con un par de tragos baby, me solté (Solté)

Me quedé contigo y no le contesté

No sé por qué fallé

Pero si sé que rico la pasé

Llegó la media noche (Noche)

Apenas empezaba el toque (Toque)

Es que mi novio me esperaba

Antes que fueran las doce (Doce)

Qué bien la pasamos noche (Noche)

Sé que fallé y que me perdone

Y si lo vuelvo ver mañana

Diré que no me conoce

[Verso 5: J Balvin]

Yo estaba en la disco perreando

Cuando con ella me envolví, sí

Mi mujer me estaba llamado

Y tuve que darle delete, y

Y yo que no me dejo envolver

Villana, tú me hiciste caer

Ese booty que hasta un ciego puede ver

Y hasta el más santo quiere ser infiel (Leggo)

[Refrán]

Cambiamos de escena

RD hasta Cartagena

Ere’ la única que me llena

Si a este escogió, pago mi condena, nena

Cambiamos de escena

RD hasta Cartagena

Eres la única que me llena

Si a este escogió, pago mi condena





[Estribillo: Daddy Yankee, Anuel AA]

Mi mujer me estaba llamando

Pero yo no contesté (Uah, baby)

Porque yo estaba contigo perreando

Y de ella me olvidé (Mami)

Dios mío, perdóname

No sé por qué yo le falle (Fallé, uah)

Yo estaba en la disco perreando

Y con ella me enredé

[Post-Estribillo: Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna]

Yo estaba en la disco perreando (Oh, oh)

Yo estaba en la disco perreando (Eh, eh, uah)

Yo estaba en la disco perreando

Yo estaba en la disco perreando





La traduzione di China

La mia ragazza mi stava chiamando

DY

Dy, dy, dy, Daddy

(Con te twerkando, Ozuna)

La mia ragazza mi stava chiamando

Ma non ho risposto (Uah, baby; alza)

Perché stavo twerkando con te

E mi sono dimenticato di lei (bella)

Mio Dio, perdonami

Non so perché l’ho tradita (tradita, uah)

Ero in discoteca a twerkare

E sono rimasto incastrato con lei (oh, oh, oh)

Stavo twerkando in discoteca (Oh, oh)

Stavo twerkando in discoteca (Eh, eh, eh, uah)

Stavo twerkando in discoteca (Uah, uah)

Stavo twerkando in discoteca

[Ozuna]

Dal modo in cui mi guardava

Era evidente che aveva trovato quello che cercava in discoteca

Voleva ballare con me

E il DJ mi abbassare questa musica

Ed è tutta un fuoco

Lei non si innamora, vuole solo divertirsi

Sta da sola, non le abbassare il suo ego

Mi provoca e facilimente faccio colpo

E’ che è tutta un fuoco

Lei non si innamora, vuole solo divertirsi

Sta da sola, non le abbassare il suo ego

Mi provoca e facilimente faccio colpo

[Anuel]

Ho un problema con l’alcool

Non so perché sono fatto così (così)

Per me il dottore stava bevendo

Il giorno in cui sono nato (bella)

Baby, metti la mano a terra

E gioca con i tuoi capelli (capelli)

Il tuo corpo è puro veleno

Piccola, mi porti in paradiso (piccola)

Mi hai fatto cadere

Ma lei mi ha sollevato

Lasciami stare, donnina

Ma lei mi ha sollevato

E mi sono ubriacato e mi sono dimenticato di te (Eh, eh)

E tu hai voglia di litigare di continuo

Baby, ne ho abbastanza (Eh, eh)

La mia ragazza mi stava chiamando

Ma non ho risposto (Uah, baby; alza)

Perché stavo twerkando con te

E mi sono dimenticato di lei (bella)

Mio Dio, perdonami

Non so perché l’ho tradita (tradita, uah)

Ero in discoteca a twerkare

E sono rimasto incastrato con lei (oh, oh, oh)





Stavo twerkando in discoteca (Oh, oh; brr)

Stavo twerkando in discoteca (Eh, eh, eh, uah)

Stavo twerkando in discoteca (Uah, uah)

Stavo twerkando in discoteca

[Daddy Y.]

Mi hai battuto

Mi hai fatto entrare nel tuo gioco e mi hai distrutto

Il biglietto settimanale può essere speso

Penso di essere un insetto che si occupa del peso

Ti daro’ del formaggio per la ricotta

Se non litighiamo, non torno mai più ed è per questo

Che voglio andare a casa

Ma tu non me lo permetti

Quel culo rappresenta una minaccia

Già ti vedo come mia compagna (forza)

Uno spettacolo, due spettacoli, sono iniziati i problemi

Perché la coperta è entrata nel mio sistema

Chiunque altro abbia fatto qualcosa qui è già arrivato alla denuncia

Non prendertela con me, la colpa è di lei

[Karol]

Sono rimasta impigliata con te

E con un paio di drink, mi sono lasciata andare (lasciata andare)

Sono rimasta con te e non le ho risposto

Non so perché ho sbagliato

Ma so di essere stata bene

E arrivata mezzanotte (notte)

Aveva appena iniziato a toccare (Toccare)

È solo che il mio ragazzo aspettava me

Prima di mezzanotte (mezzanotte)

Che bella notte che ho trascorso (notte)

So di aver sbagliato e che tu mi perdoni

E se lo rivedrò domani

Gli dirò di non conoscerlo

[Balvin]

Stavo twerkando in discoteca

Quando mi sono avvolto con lei, sì

La mia ragazza mi stava chiamando

E ho dovuto desistere, e

E non mi lascio avvolgere

Cattiva, mi ci hai fatto cascare

Quel lato b che anche un cieco potrebbe vederlo

E anche il più santo sarebbe infedele

Cambiamo la scena

RD fino a Cartagena

Sei l’unica che mi riempie

Se questo è quello che hai scelto, pagherò la mia pena, piccola

Cambiamo la scena

RD fino a Cartagena

Sei l’unica che mi riempie

Se questo è quello che hai scelto, pagherò la mia pena, piccola

La mia ragazza mi stava chiamando

Ma non ho risposto

Perché stavo twerkando con te

E mi sono dimenticato di lei (bella)

Mio Dio, perdonami

Non so perché l’ho tradita (tradita, uah)

Ero in discoteca a twerkare

E sono rimasto incastrato con lei

Stavo twerkando in discoteca (Oh, oh)

Stavo twerkando in discoteca (Eh, eh, uah)

Stavo twerkando in discoteca

Stavo twerkando in discoteca

