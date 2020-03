Dua Lipa – Break My Heart: ascolta il nuovo singolo (testo e traduzione)

Rilasciato il 26 marzo 2020, Break My Heart è il terzo singolo ufficiale estratto dall’album Future Nostalgia, secondo album in studio di Dua Lipa, pubblicato il giorno successivo, a poco meno di re anni dal fortunato disco di debutto, certificato Oro in Italia.

il testo e la traduzione in italiano e l’audio di questa interessante canzone, che arriva dopo “Don’t Start Now“, la promozionale title track Future Nostalgia e “Physical“, rispettivamente rilasciati il 1° novembre 2019, il successivo 13 dicembre e il 31 gennaio 2020.

In questo coinvolgente brano, scritto con la collaborazione di Michael Hutchence, Andrew Farriss, Ali Tamposi, watt, Stefan Johnson & Jordan K. Johnson e prodotto da The Monsters & Strangerz & watt, la cantante parla del cosiddetto colpo di fulmine.

Dua Lipa canta di aver avuto diverse storie (Anwar Hadid, Isaac Carew, Paul Klein), che è stata lei la prima a troncare e l’essere single sembrava la cosa migliore, ma a un certo punto incontra una persona che le ha fatto letteralmente perdere la testa. Sembra che si stia innamorando ma allo stesso tempo, teme che questa persona possa spezzarle il cuore.

[Verse 1]

I’ve always been the one to say the first goodbye

Had to love and lose a hundred million times

Had to get it wrong to know just what I like

Now I’m falling

You say my name like I have never heard before

I’m indecisive, but, this time, I know for sure

I hope I’m not the only one that feels it all

Are you falling?

[Pre-Chorus]

Centre of attention

You know you can get whatever you want from me

Whenever you want it, baby

It’s you in my reflection

I’m afraid of all the things you could do to me

If I would’ve known it, baby

[Chorus]

I would’ve stayed at home

‘Cause I was doing better alone

But when you said, “Hello”

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

‘Cause now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

Oh no, I was doing better alone

But when you said, “Hello”

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

‘Cause now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

[Verse 2]

I wonder, when you go, if I stay on your mind

Two can play that game, but you win me every time

Everyone before you was a waste of time

Yeah, you got me

[Pre-Chorus]

Centre of attention

You know you can get whatever you want from me

Whenever you want it, baby

It’s you in my reflection

I’m afraid of all the things you could do to me

If I would’ve known it, baby

[Chorus]

I would’ve stayed at home

‘Cause I was doing better alone

But when you said, “Hello”

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

‘Cause now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

Oh no, I was doing better alone

But when you said, “Hello”

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

‘Cause now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?





[Bridge]

Ooh, break my heart

Ooh, break my heart

Ooh

Am I falling in love with the one that could break my heart?

[Chorus]

I would’ve stayed at home

‘Cause I was doing better alone

But when you said, “Hello”

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home (I would’ve stayed at home ’cause I–)

‘Cause now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

Oh no (Oh no), I was doing better alone

But when you said, “Hello”

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

‘Cause now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?





[Strofa 1]

Sono sempre stata io a dire addio per prima

Ho dovuto amare e perdere cento milioni di volte

Ho dovuto commettere errori per capire ciò che voglio

Ora mi sto innamorando

Pronunci il mio nome come se non io l’avessi mai sentito prima

Sono titubante, ma stavolta, lo so per certo

Spero di non essere il solo a sentirlo tutto

Ti stai innamorando?

[Pre-Ritornello]

Sei al centro dell’attenzione

Sai che puoi ottenere tutto ciò che vuoi da me

In qualsiasi momento, caro

Sei tu nei miei pensieri

Mi spaventano tutte le cose che potresti farmi

Se l’avessi saputo, tesoro

[Ritornello]

Sarei rimasta a casa

Perché andava meglio da sola

Ma quando hai detto “Ciao”

Sapevo che sarebbe stata la fine di tutto

Avrei dovuto restarmene a casa

Perché ora col cavolo che ti mollo

Mi sto innamorando della persona che potrebbe spezzarmi il cuore?

Oh no, stavo meglio da sola

Ma quando hai detto “Ciao”

Sapevo che sarebbe stata la fine di tutto

Avrei dovuto restarmene a casa

Perché ora non esiste che ti mollerò

Mi sto innamorando della persona che potrebbe spezzarmi il cuore?





[Strofa 2]

Mi chiedevo, quando te ne andrai, se resterò nei tuoi pensieri

Due possono giocare a questo gioco, ma tu mi batti sempre

Prima di te tutti erano una perdita di tempo

Sì, mi hai conquistata

[Pre-Ritornello]

Sei al centro dell’attenzione

Sai che puoi ottenere tutto ciò che vuoi da me

In qualsiasi momento, caro

Sei tu nei miei pensieri

Mi spaventano tutte le cose che potresti farmi

Se l’avessi saputo, tesoro

[Ritornello]

Sarei rimasta a casa

Perché andava meglio da sola

Ma quando hai detto “Ciao”

Sapevo che sarebbe stata la fine di tutto

Avrei dovuto restarmene a casa

Perché ora col cavolo che ti mollo

Mi sto innamorando della persona che potrebbe spezzarmi il cuore?

Oh no, andava meglio da sola

Ma quando hai detto “Ciao”

Sapevo che sarebbe stata la fine di tutto

Avrei dovuto restarmene a casa

Perché ora non esiste che ti mollerò

Mi sto innamorando della persona che potrebbe spezzarmi il cuore?

[Ponte]

Ooh, spezzarmi il cuore

Ooh, spezzarmi il cuore

Ooh

Mi sto innamorando della persona che potrebbe spezzarmi il cuore?

[Ritornello]

Sarei rimasta a casa

Perché andava meglio da sola

Ma quando hai detto “Ciao”

Sapevo che sarebbe stata la fine di tutto

Avrei dovuto restarmene a casa (sarei rimasta a casa perché)

Perché ora col cavolo che ti mollo

Mi sto innamorando della persona che potrebbe spezzarmi il cuore?

Oh no (Oh no), stavo meglio da sola

Ma quando hai detto “Ciao”

Sapevo che sarebbe stata la fine di tutto

Avrei dovuto restarmene a casa

Perché ora col cavolo che ti mollo

Mi sto innamorando della persona che potrebbe spezzarmi il cuore?

