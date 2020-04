Paco Tous & Jaime Lorente – Marìa, Mi Vida, Mi Amor: audio, testo e traduzione

Il testo e la traduzione in italiano di Marìa, Mi Vida, Mi Amor, canzone interpretata da Paco Tous e Jaime Lorente in La Casa Di Carta, esattamente nel secondo episodio della prima parte.

Marìa, Mi Vida, Mi Amor Testo e Traduzione

Por la falta de tus labios, lloré por primera vez

Y maldije conocerte por no dejar de quererte

Yo mi esposa quise hacerte, sin amor, busqué la suerte

Fui tirando de pistolas y el destino trajo muerte





A causa della mancanza delle tue labbra, ho pianto per la prima volta

E ho maledetto il giorno che ti ho conosciuta perché non ho smesso di amarti

Volevo renderti la mia sposa, senza amore, ho cercato fortuna

Stavo tirando fuori le pistole e il destino ha portato la morte

María, mi vida, mi amor

No dejaré de quererte

A balazos te perdí

Ya no volverás a verme

María, mi vida, mi amor

No dejaré de quererte

Maria, vita mia, amore mio

Non smetterò di amarti

Ti ho persa a causa dei proiettili

Non mi rivedrai mai più

Maria, la mia vita, il mio amore

Non smetterò di amarti