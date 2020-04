Sub Urban – Cradles: testo, traduzione e video del brano

Il testo e la traduzione in italiano di Cradles (culle), singolo del giovane Danny Maisonneuve, in arte Sub Urban, pubblicato il 4 gennaio 2019. Ascolta e guarda il video che accompagna questa particolare canzone, scritta e prodotta dall’artista americano.

“Onestamente, il brano è un po’ un paragone dell’infanzia con l’età adulta. Ho pensato che sarebbe stato bello scrivere una canzone su come mi sono sviluppato come persona. Non posso nemmeno definirmi un adulto. Sono un diciannovenne che si sente ancora bambino e che va avanti a fare musica” ha affermato l’artista riguardo questo cupo brano, che sotto certi aspetti mi ricorda alcuni dei lavori di Billie Eilish.

Il filmato, altrettanto cupo, è stato diretto da Andrew Donoho. Storia e direzione creativa sono dello stesso Danny.

Sub Urban Cradles testo

Download su: Amazon – iTunes

Passa alla traduzione in italiano

[Verse 1]

I live inside my own world of make-believe

Kids screaming in their cradles, profanities

I see the world through eyes covered in ink and bleach

Cross out the ones who heard my cries and watched me weep

[Chorus]

I love everything

Fire’s spreading all around my room

My world’s so bright

It’s hard to breathe but that’s alright

Hush

Shh

[Verse 2]

Tape my eyes open to force reality (Oh no, no)

Why can’t you just let me eat my weight in glee?

I live inside my own world of make-believe

Kids screaming in their cradles, profanities

Some days I feel skinnier than all the other days

Sometimes I can’t tell if my body belongs to me

[Chorus]

I love everything

Fire’s spreading all around my room

My world’s so bright

It’s hard to breathe but that’s alright

Hush

Shh

[Verse 3]

I wanna taste your content

Hold your breath and feel the tension

Devils hide behind redemption

Honesty is a one-way gate to hell

I wanna taste consumption

Breathe faster to waste oxygen

Hear the children sing aloud

It’s music ’til the wick burns out

Hush





[Outro]

Just wanna be care free lately, yeah

Just kicking up daisies

Got one too many quarters in my pockets

Count ’em like the four-leaf clovers in my locket

Untied laces, yeah

Just tripping on daydreams

Got dirty little lullabies playing on repeat

Might as well just rot around the nursery and count sheep





La Traduzione di Cradles

Vai al testo

[Strofa 1]

Vivo nel mio mondo di finzione

Bambini che urlano nelle loro culle, volgarità

Vedo il mondo con gli occhi coperti di inchiostro e candeggina

Cancello quelli che hanno sentito le mie grida e che mi hanno visto piangere

[Rit.]

Mi piace tutto

Il fuoco si sta espandendo in tutta la mia stanza

Il mio mondo è così luminoso

Respirare è difficile ma non è un problema

Silenzio

Shh





[Strofa 2]

Tengo gli occhi aperti per forzare la realtà (Oh no, no)

Perché non puoi lasciare che io rimpingui il mio peso allegramente?

Vivo nel mio mondo di finzione

Bambini che urlano nelle loro culle, volgarità

Certi giorni mi sento più magro di tutti gli altri giorni

A volte non capisco se il mio corpo mi appartiene

[Rit.]

Mi piace tutto

Il fuoco si sta espandendo in tutta la mia stanza

Il mio mondo è così luminoso

Respirare è difficile ma non è un problema

Silenzio

Shh

[Strofa 3]

Voglio assaggiare il tuo contenuto

Trattengo il respiro e sento la tensione

I diavoli si nascondono dietro la redenzione

L’onestà è una via a senso unico verso l’inferno

Voglio assaggiare il consumo

Respirare più velocemente per sprecare ossigeno

Ascolta i bambini cantare ad alta voce

È musica finché il lucignolo divampa

Silenzio

[Outro]

Ultimamente voglio solo essere spensierato, sì

Sono solo morto e sepolto

Ho molti soldi nelle mie tasche

Li conto come i quadrifogli nel mio medaglione

Scarpe slacciate, sì

Completamente fatto di sogni ad occhi aperti

Ho piccole sporche ninne nanne che suonano a ripetizione

Potrei anche marcire attorno al vivaio e contare le pecore

Ascolta su: