5 Seconds of Summer – Lover Of Mine: testo e traduzione del brano

Lover of Mine è la nona traccia di CALM, del quarto album dei 5SOS uscito il 27 marzo 2020. Il testo e la traduzione in italiano della canzone, scritta da watt, Ali Tamposi, Happy Perez, Ashton Irwin, Luke Hemmings & Sierra Deaton. Ascolta il brano.

In questa canzone, la preferita di Calm del cantante Luke Hemmings, il protagonista si rivolge alla dolce metà, ammettendo gli errori commessi in passato grazie ai quali è maturato. Tutto questo perché questa relazione sembra essere in seria crisi.

Ricordo che la quarta era discografica racchiude dodici inediti, tra i quali “Easier“, “Teeth“, “No Shame“, “Old Me” e “Wildflower“, che ne hanno anticipato la release.

Testo e Traduzione Lover Of Mine 5SOS

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Verse 1: Luke]

Lover of mine, maybe we’ll take some time

Kaleidoscope mind gets in the way

Hope and I pray, darling, that you will stay

Butterfly lies, chase them away, mmm

[Pre-Chorus: Luke & Calum]

Dance around the living room

Lose me in the sight of you

I’ve seen the red, I’ve seen the blue

Take all of me

Deep to where your secrets hide

Where we’ve been a thousand times

Swallow every single lie

Take all of me

[Chorus: Luke]

I’ll never give you away

‘Cause I already made that mistake

If my name never fell off your lips again

I know it’d be such a shame

When I take a look at my life and all of my crimes

You’re the only thing that I think I got right

I’ll never give you away

‘Cause I already made, already made that mistake

[Verse 2: Luke, Luke & Calum]

Lover of mine, I know you’re colourblind

I watched the world fall from your eyes, ooh

All my regrets and things you can’t forget

Light them all up, kiss them goodbye

[Pre-Chorus: Luke & Calum]

Dance around the living room

Lose me in the sight of you

I’ve seen the red, I’ve seen the blue

Take all of me

Deep to where your secrets hide

Where we’ve been a thousand times

Swallow every single lie

Take all of me





[Chorus: Luke & Calum]

I’ll never give you away

‘Cause I already made that mistake

If my name never fell off your lips again

I know it’d be such a shame

When I take a look at my life and all of my crimes

You’re the only thing that I think I got right

I’ll never give you away

‘Cause I already made, already made that mistake





Traduzione

Passa al testo

[Strofa 1]

Amor mio, forse ci prenderemo un po’ di tempo

La nostra confusione mentale si mette nel mezzo

Spero e prego, tesoro, che resterai

La farfalla mente, scacciala via, mmm [Nota: Le farfalle rappresentano spesso resistenza, cambiamento, speranza e vita. In questo caso, l’idea del protagonista che resiste al cambiamento sembra particolarmente presente. Il protagonista spera che la sua fidanzata continui a stare con lui, anche se il cambiamento sembra essere imminente e inevitabile.]

[Pre-Rit.]

Ballo nel soggiorno

Mi perdo davanti a te

Ho visto il rosso, ho visto il blu [Nota: Qui i significati possono essere molteplici. Il protagonista ha visto il meglio e il peggio della persona che ama. Il colore “rosso” è spesso associato all’essere emotivamente carico, fiducioso, energico. Al contrario, il “blu” è di solito usato per rappresentare tristezza o depressione, così come tranquillità e calma. Inoltre, il “rosso” può anche essere associato alla rabbia, suggerendo che la coppia ha avuto molti conflitti. Questa idea è rafforzata dal “blu”, che può riferirsi ai lividi lasciati dopo un conflitto fisico. Ma questo potrebbe anche essere un riferimento al film Matrix nel quale Neo, il personaggio principale, viene data la scelta tra una pillola rossa e una blu. La pillola rossa mostra la spiacevole verità e la pillola blu gli consente di continuare a ignorarla.]

Prendi ogni parte di me

In profondità dove si nascondono i tuoi segreti

Dove siamo stati migliaia di volte

Inghiottiti da ogni singola bugia

Prendi tutto di me





[Rit.]

Non ti lascerò mai

Perché ho già fatto questo errore

Se il mio nome non ti cadesse mai più dalle labbra

So che sarebbe un peccato

Quando do un’occhiata alla mia vita ed a tutti i miei crimini

Sei l’unica cosa che penso di aver azzeccato

Non ti tradirò mai

Perché ho già fatto, ho già fatto quell’errore

[Str. 2]

Amor mio, so che sei colorato

Ho visto il mondo cadere dai tuoi occhi, ooh

Tutti i miei rimpianti e cose che non è possibile dimenticare

Dai fuoco a tutto, dai loro un bacio d’addio

[Pre-Rit.]

Ballo nel soggiorno

Mi perdo davanti a te

Ho visto il rosso, ho visto il blu

Prendi ogni parte di me

In profondità dove si nascondono i tuoi segreti

Dove siamo stati migliaia di volte

Inghiottiti da ogni singola bugia

Prendi tutto di me

[Rit.]

Non ti lascerò mai

Perché ho già fatto questo errore

Se il mio nome non ti cadesse mai più dalle labbra

So che sarebbe un peccato

Quando do un’occhiata alla mia vita ed a tutti i miei crimini

Sei l’unica cosa che penso di aver azzeccato

Non ti tradirò mai

Perché ho già fatto, ho già fatto quell’errore

Ascolta su: