5 Seconds of Summer – Wildflower: lyric video, testo e traduzione della canzone

Rilasciato il 15 marzo 2020, Wildflower è il quinto e ultimo anticipo di Calm, quarto album in studio dei 5SOS, la cui uscita è fissata a due giorni più tardi. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video.

Scritta da Ashton Irwin, Calum Hood, Geoff Warburton, Michael Clifford, Rami & Oscar Görres, in arte OzGoe, e prodotta da quest’ultimo, la nuova coinvolgente canzone è incentrata su una ragazza che il protagonista chiama Wildflower, che tradotto significa fiore di campo o fiore selvatico, ma giusto per completezza, questa parola può anche indicare uno spirito libero, una persona che viaggia in molti luoghi diversi.

Il protagonista ha comunque un debole per questa ragazza, la sua fantasia preferita che paragona a una cascata ed a una canzone d’amore fatale.

5 Seconds Of Summer – Wildflower Testo e Traduzione

[Intro: All]

Wildflower

Wildflower

[Verse 1: Calum]

I hear you callin’ out my name

I love the sound, I love the taste

And I can see it in your face

You’ve got a side you can’t explain

[Pre-Chorus: Calum]

You’re tellin’ me, you’re tellin’ me, you’re tellin’ me you wanna come over (Over)

That you wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer (Closer)

I love it when you wear your hair down over your shoulder (Shoulder)

‘Cause I wanna hold ya

‘Cause I know where tonight is going

[Chorus: Calum, All]

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

[Post-Chorus: Calum, All]

You know you are my favorite fantasy

A fatal love song

Waterfall is overflowin’

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

[Verse 2: Calum]

I see the color in your veins (Veins)

It makes me smile (Smile), it makes me shake (Shake), ooh

I see the shadow in my brain (Brain)

And I like its look (Look), and I like its shape (Shape), ooh

[Pre-Chorus: Calum]

You’re tellin’ me, you’re tellin’ me, you’re tellin’ me you wanna come over (Over)

That you wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer (Closer)

I love it when you wear your hair down over your shoulder (Shoulder)

‘Cause I wanna hold ya

‘Cause I know where tonight is going

[Chorus: Calum, All]

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

[Post-Chorus: Calum, All]

You know you are my favorite fantasy

A fatal love song

Waterfall is overflowin’

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

[Bridge: All]

(Ooh, ooh, ooh)

Wildflower

(Ooh, ooh, ooh)

Wildflower

Wildflower

(Ooh, ooh, ooh)

Wildflower

[Chorus: Calum, All]

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

You’re the only one who makes me

Every time we

I’ll tell you what I like

My wildflower

[Post-Chorus: Calum, All]

You know you are my favorite fantasy (Wild-wild-wildflower)

A fatal love song

Waterfall is overflowin’ (Wild-wild-wildflower)

You’re the only one who makes me (Wild-wild-wildflower)

Every time we (Wild-wild-wildflower)

I’ll tell you what I like

My wildflower





[Outro: All]

Wildflower





Traduzione

[Intro]

Fiore selvatico

Fiore selvatico

[Str. 1]

Ti sento chiamare il mio nome

Adoro come suona, adoro il sapore

E te lo leggo in faccia

C’è una parte di te che non si può spiegare

[Pre-Rit.]

Mi dici, mi dici, mi dici che vuoi passare da me

Che vuoi, vuoi, vuoi, vuoi starmi più vicino (Più vicino)

Mi piace quando porti i capelli sciolti dietro le spalle (spalle)

Perché voglio stringerti

Perché so dove andremo a finire stasera

[Rit.]

Sei l’unica che mi faccia

Ogni volta che noi

Ti dirò cosa mi piace

Mio fiore selvatico

Sei l’unica che mi faccia

Ogni volta che noi

Ti dirò cosa mi piace

Mio fiore selvatico

[Post-Rit.]

Sai di essere la mia fantasia preferita

Una canzone d’amore fatale

La cascata che sta straripando

Sei l’unica che mi faccia

Ogni volta che noi

Ti dirò cosa mi piace

Mio fiore selvatico

[Str. 2]

Vedo il colore nelle tue vene (vene)

Mi fa sorridere (Sorridere), mi fa agitare (Agitare), ooh

Vedo l’ombra nel mio cervello (Cervello)

E mi piace il suo aspetto (aspetto) e mi piace la sua forma (forma), ooh





[Pre-Rit.]

Mi dici, mi dici, mi dici che vuoi passare da me

Che vuoi, vuoi, vuoi, vuoi starmi più vicino (Più vicino)

Mi piace quando porti i capelli sciolti dietro le spalle (spalle)

Perché voglio stringerti

Perché so dove andremo a finire stasera

[Rit.]

Sei l’unica che mi faccia

Ogni volta che noi

Ti dirò cosa mi piace

Mio fiore selvatico

Sei l’unica che mi faccia

Ogni volta che noi

Ti dirò cosa mi piace

Mio fiore selvatico

[Post-Rit.]

Sai di essere la mia fantasia preferita

Una canzone d’amore fatale

La cascata che sta straripando

Sei l’unica che mi faccia

Ogni volta che noi

Ti dirò cosa mi piace

Mio fiore selvatico

[Ponte]

(Ooh, ooh, ooh)

Fiore selvatico

(Ooh, ooh, ooh)

Fiore selvatico

Fiore selvatico

(Ooh, ooh, ooh)

Fiore selvatico

[Rit.]

Sei l’unica che mi faccia

Ogni volta che noi

Ti dirò cosa mi piace

Mio fiore selvatico

Sei l’unica che mi faccia

Ogni volta che noi

Ti dirò cosa mi piace

Mio fiore selvatico

[Post-Rit.]

Sai di essere la mia fantasia preferita (fiore-fiore-fiore selvatico)

Una canzone d’amore fatale

La cascata che sta straripando (fiore-fiore-fiore selvatico)

Sei l’unico che mi faccia (fiore-fiore-fiore selvatico)

Ogni volta che noi (fiore-fiore-fiore selvatico)

Ti dirò cosa mi piace

Mio fiore selvatico

[Outro: All]

Fiore selvatico

