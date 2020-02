5 Seconds Of Summer – Old Me: lyric video, testo e traduzione del singolo

Old Me è il quarto singolo estratto da Calm, quarto album in studio della pop rock band australiana 5 Seconds Of Summer, il cui rilascio è fissato al 20 marzo 2020.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video del brano, uscito venerdì 21 febbraio 2020, a sole due settimane di distanza da No Shame, a sua volca preceduto da “Easier” e “Teeth“.

Scritta da Brian Lee, Dre Moon, Billy Walsh, Louis Bell, Ali Tamposi, watt, Ashton Irwin & Luke Hemmings e prodotta da Louis Bell, Dre Moon & watt, la canzone, terza traccia del nuovo progetto dei 5SOS, viene quasi interamente interpretata da Luke, che canta ciò che era in passato e tutto ciò che ha attraversato per diventare l’uomo che è oggi.

5 Seconds Of Summer – Old Me Testo e Traduzione

[Intro]

Shout out to the old me and everything you showed me

Glad you didn’t listen when the world was trying to slow me

No one could control me, left my lovers lonely

Had to fuck it up before I really got to know me

[Verse 1]

Never a night alone, anywhere you wanna go

Woke up in the mornin’ wearin’ someone else’s clothes

Pictures in my phone with people I don’t know

Woke up in the mornin’, how the hell’d I make it home?

[Pre-Chorus]

And they wondered how long I could keep it up

While I wondered if I’d ever, if I’d ever get enough

And I did some shit I never should’ve done, eh-eh

I would do it over now, I’d do it over

[Chorus]

Shout out to the old me and everything you showed me

Glad you didn’t listen when the world was trying to slow me

No one could control me, left my lovers lonely

Had to fuck it up before I really got to know me, eh-eh

All of the mistakes I made, I made, I made, I made

Whatever the price I paid, I paid, I paid, I paid

Shout out to the old me and everything you showed me

Had to fuck it up before I let you get to know me

[Verse 2]

Another round, here we go, going in blow for blow

Look into the mirror, take the punches that I throw

I’m constantly reminded of all the compromises

By the people from my past who have a hard time letting go, yeah

[Pre-Chorus]

And they wondered how long I could keep it up

While I wondered if I’d ever, if I’d ever get enough

And I did some shit I never should’ve done, eh-eh

I would do it over now, I’d do it over

[Chorus]

Shout out to the old me and everything you showed me

Glad you didn’t listen when the world was trying to slow me

No one could control me, left my lovers lonely

Had to fuck it up before I really got to know me, eh-eh

All of the mistakes I made, I made, I made, I made

Whatever the price I paid, I paid, I paid, I paid

Shout out to the old me and everything you showed me

Had to fuck it up before I let you get to know me, eh-eh





[Bridge]

Devil at my door

Got me knockin’, knockin’, knockin’ on the other side

Ashes on the floor

But I’m walkin’, walkin’, walkin’ outta here alive

[Chorus]

Shout out to the old me and everything you showed me

Glad you didn’t listen when the world was trying to slow me (World was trying to slow me, yeah)

No one could control me, left my lovers lonely (Lonely)

Had to fuck it up before I really got to know me, eh-eh

All of the mistakes I made, I made, I made, I made

Whatever the price I paid, I paid, I paid, I paid (Yeah)

Shout out to the old me and everything you showed me (Yeah, the old me)

Had to fuck it up before I let you get to know me, eh-eh





[Intro]

Grido al vecchio me e tutto ciò che mi hai mostrato

Sono felice che non hai ascoltato il mondo quando cercava di rallentarmi [Nota: Luke ringrazia il se stesso di qualche anno fa per non aver ascoltato il mondo che stava cercando di farlo abbattere. E’ grato anche per gli errori commessi che gli hanno insegnato a essere migliore]

Nessuno poteva controllarmi, ho lasciato le mie amanti da sole

Ho dovuto mandare tutto a pu**ane prima di conoscermi davvero

[Str. 1]

Mai una notte da solo, ovunque tu voglia andare

La mattina mi svegliavo indossando vestiti di qualcun altro

Foto nel mio telefono con persone che non conoscevo

La mattina mi svegliavo, come diavolo ho fatto a tornare a casa?

[Pre-Rit.]

E si chiedevano per quanto tempo avrei potuto continuare

Mentre mi chiedevo se, se ne avrei mai avuto abbastanza

E ho fatto cose che non avrei mai dovuto fare, eh-eh

Le rifarei adesso, le farei

[Rit.]

Grido al vecchio me e tutto ciò che mi hai mostrato

Sono felice che non hai ascoltato il mondo quando cercava di rallentarmi

Nessuno poteva controllarmi, ho lasciato le mie amanti da sole

Ho dovuto mandare tutto a pu**ane prima di conoscermi davvero, eh-eh

Tutti gli errori che ho fatto, fatto, fatto, fatto

Qualunque sia stato il prezzo l’ho pagato, pagato, pagato, pagato

Grido al vecchio me e tutto ciò che mi hai mostrato

Ho dovuto mandare tutto a pu**ane prima che ti permettessi di conoscermi





[Str. 2]

Un altro giro, eccoci qui, rispondendo colpo su colpo

Guardati allo specchio, incassavi i pugni che davi

Mi vengono costantemente ricordati tutti i compromessi

Dalle persone del mio passato che fanno fatica a lasciar perdere, sì

[Pre-Rit.]

E si chiedevano per quanto tempo avrei potuto continuare

Mentre mi chiedevo se, se ne avrei mai avuto abbastanza

E ho fatto cose che non avrei mai dovuto fare, eh-eh

Le rifarei adesso, le farei

[Rit.]

Grido al vecchio me e tutto ciò che mi hai mostrato

Sono felice che non hai ascoltato il mondo quando cercava di rallentarmi

Nessuno poteva controllarmi, ho lasciato le mie amanti da sole

Ho dovuto mandare tutto a pu**ane prima di conoscermi davvero, eh-eh

Tutti gli errori che ho fatto, fatto, fatto, fatto

Qualunque sia stato il prezzo l’ho pagato, pagato, pagato, pagato

Grido al vecchio me e tutto ciò che mi hai mostrato

Ho dovuto mandare tutto a pu**ane prima che ti permettessi di conoscermi

[Ponte]

Il diavolo alla mia porta

Mi ha bussato, bussato, bussato dall’altra parte

Ceneri sul pavimento

Ma sto uscendo, uscendo, uscendo da qui vivo

[Rit.]

Grido al vecchio me e tutto ciò che mi hai mostrato

Sono felice che non hai ascoltato il mondo quando cercava di rallentarmi (Il mondo stava cercando di rallentarmi, sì)

Nessuno poteva controllarmi, ho lasciato le mie amanti da sole (da sole)

Ho dovuto mandare tutto a pu**ane prima di conoscermi davvero, eh-eh

Tutti gli errori che ho fatto, fatto, fatto, fatto

Qualunque sia stato il prezzo l’ho pagato, pagato, pagato, pagato (Sì)

Grido al vecchio me e tutto ciò che mi hai mostrato (Sì, al vecchio me)

Ho dovuto mandare tutto a pu**ane prima che ti permettessi di conoscermi, eh-eh

