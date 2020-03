The Weeknd – Nothing Compares: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Il testo e la traduzione in italiano di Nothing Compares di The Weeknd, bonus track della versione deluxe dell’album After Hours, disponibile dal 30 marzo 2020.

Ascolta la nuova canzone, scritta con la collaborazione di DaHeala, Ricky Reed & Belly e prodotta insieme agli ultimi due.

Qui il cantautore canadese, rendendosi conto che la relazione non funzionerà, sa che sarebbe meglio troncarla, ma allo stesso tempo è consapevole di avere bisogno di questa persona, che difficilmente riesce a dimenticare e senza la quale sa bene che ricadrebbe negli stessi errori commessi in passato, come ripiombare nel tunnel della tossicodipendenza ed avere rapporti sessuali occasionali, utili ad alleviare la sofferenza.

The Weeknd – Nothing Compares Testo e Traduzione

[Verse 1]

I been tryin’ hard to find the words to say (Find the words to say)

If we tried again, we’d make the same mistakes (Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)

[Pre-Chorus 1]

Asphyxiated, (Asphyxiated) I’ll never make it (I’ll never make it)

Without my baby, ooh-oh, ooh-oh

So I fill the void, I know you do the same (Ooh)

Oh, ooh-ooh-ooh, oh, oh, oh

[Chorus]

Nothing compares to the emptiness we both share (Yeah)

And nobody cares like you do (Oh yeah)

You ask for my heart, but I didn’t know where to start (Oh, oh no)

But they don’t think of you like I do (Ooh, ooh, yeah, yeah, woah)

[Verse 2]

I try my best to not get high again (Oh baby, I can’t get high again)

But I’ve been stuck inside this place for days on end (La-da-da-da-da-da-da)

[Pre-Chorus 2]

Intoxicated, (Intoxicated) I’ll never make it (I’ll never make it)

Without my baby, oh, ooh-oh, ooh

So I fill the void just like I’d do back then (Ooh)

Oh, ooh-ooh, oh, oh, oh

[Chorus]

Nothing compares to the emptiness we both share (No, no, no)

Nobody cares like you do (Like you do, ooh yeah)

You ask for my heart, (Heart) but I didn’t know where to start (No, no, no, ooh, oh)

But they don’t think of you like I do (Ooh, ooh, yeah, yeah)

[Bridge]

I seen darker days, (Woah) tryna keep my faith (Oh)

I sin too much to pray for you (For you)

Even when it’s great, I still walk away

I couldn’t even change for you

If you’re the air I need, I’m dying just to breathe

I hope that you’re not dying too

Tryna keep my faith

I sin too much to pray for you





[Chorus]

Nothing compares to the emptiness we both share

Nobody cares like you do

You ask for my heart, but I didn’t know where to start

But they don’t think of you like I do





Traduzione

[Str. 1]

Ho fatto di tutto per trovare le parole per dire (trovare le parole per dire)

Che se ci provassimo di nuovo, commetteremmo gli stessi errori (Ooh sì, ooh sì, ooh sì)

[Pre-Rit. 1]

Asfissiato, (asfissiato) non ce la farò mai (non ce la farò mai)

Senza il mio tesoro, ooh-oh, ooh-oh

Quindi riempio il vuoto, so che fai lo stessa cosa (Ooh)

Oh, ooh-ooh-ooh, oh, oh, oh

[Rit.]

Niente è paragonabile al senso di vuoto che condividiamo entrambi (Sì)

E a nessuno importa come a te (oh sì)

Mi chiedevi il cuore, ma non sapevo da dove cominciare (Oh, oh no)

Ma loro non ti pensano come faccio io (ooh, ooh, sì, sì, woah)





[Str. 2]

Faccio del mio meglio per non sballarmi di nuovo (Oh piccola, non posso sballarmi di nuovo)

Ma sono rimasto chiuso in questo posto per giorni e giorni (La-da-da-da-da-da-da-da)

[Pre-Rit. 2]

Intossicato, (Intossicato) non ce la farò mai (non ce la farò mai)

Senza il mio tesoro, oh, ooh-oh, ooh

Quindi riempio il vuoto proprio come facevo allora (Ooh)

Oh, ooh-ooh, oh, oh, oh

[Rit.]

Niente è paragonabile al senso di vuoto che condividiamo entrambi (No, no, no)

E a nessuno importa come a te (come a te, ooh yeah)

Mi chiedi il cuore, (Cuore) ma non sapevo da dove cominciare (No, no, no, ooh, oh)

Ma loro non ti pensano come faccio io (ooh, ooh, sì, sì)

[Ponte]

Ho visto giorni più bui, (Woah) provando di mantenere la mia fede (Oh)

Ho peccato troppo per pregare per te (per te)

Anche quando è fantastico, mi tiro indietro

Non riuscivo a cambiare nemmeno per te

Se sei l’aria di cui ho bisogno, muoio proprio dalla voglia di respirare

Spero che anche tu non stia morendo

Cercando di mantenere la mia fede

Ho peccato troppo per pregare per te

[Rit.]

Niente è paragonabile al senso di vuoto che condividiamo entrambi

E a nessuno importa come a te

Mi chiedi il cuore, (Cuore) ma non sapevo da dove cominciare

Ma loro non ti pensano come faccio io

