5 Seconds Of Summer – No Shame: lyric video, testo e traduzione del singolo

Rilasciato mercoledì 5 febbraio 2020, No Shame è un singolo dei 5SOS, terzo anticipo del quarto album in studio CALM, la cui uscita è fissata al successivo 27 marzo, a oltre a un anno e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica Youngblood.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video che accompagna questa gradevole canzone, scritta dal gruppo formato da Michael Clifford, Luke Hemmings, Ashton Irwin & Calum Hood, con la collaborazione di Donna Lewis, Ali Tamposi, Andrew watt & Happy Perez, con produzione degli ultimi due.

Dopo i successi di Easier e soprattutto di Teeth, è il momento di questo contagioso brano, destinato a dare ulteriori soddisfazioni alla pop rock band australiana, che ha ormai raggiunto una fama mondiale. La canzone è un commento sulla natura altamente avida delle persone, che affligge la nostra società.

5 Seconds Of Summer – No Shame Testo e Traduzione

[Verse 1]

Angel, with the gun in your hand

Pointin’ my direction

Givin’ me affection

Love is fatal

Won’t you give it a chance?

Center of attention

Don’t you ask me any questions

Angelo, con la pistola in mano

Puntata nella mia direzione

Dammi affetto

L’amore è fatale

Non dai un’opportunità?

Centro dell’attenzione

Non farmi domande

[Bridge]

Go on and light me like a cigarette

Even if it might be something you regret

You got me now, now, now

Swallow me down, down, down, down

Vai avanti e accendimi come una sigaretta

Anche se potrebbe essere qualcosa di cui ti penti

Ci sono io ora, ora, ora

Mandami giù, giù, giù, giù

[Chorus]

I only light up when cameras are flashin’

Never enough and no satisfaction

Got no shame

I love the way you’re screaming my name

Diggin’ my grave to get a reaction

Changin’ my face and calling it fashion

Got no shame

I love the way you’re screaming my name

Mi accendo solo quando ci sono i flash delle fotocamere

Non ne ho mai abbastanza e non ho nessuna soddisfazione

Non ho alcuna vergogna

Mi piace come urli il mio nome

Scavami la fossa per ottenere una reazione

Cambiando la mia faccia e definendola moda

Non ho alcuna vergogna

Mi piace come urli il mio nome

[Verse 2]

Lay me in the palm of your hand

I’ll give you my permission

You’ll always be forgiven

Go on, replace me

When you’re craving something sweeter than the words I left in your mouth

Go on and spit me out





Mettimi nel palmo della tua mano

Ti darò il mio consenso

Sarai sempre perdonata

Vai avanti, rimpiazzami

Quando desidererai qualcosa di più dolce delle parole che ti ho lasciato in bocca

Vai avanti e sputami fuori

[Chorus]

I only light up when cameras are flashin’

Never enough

And no satisfaction

Got no shame

I love the way you’re screaming my name

Diggin’ my grave to get a reaction

Changin’ my face and calling it fashion

Got no shame

I love the way you’re screaming my name

Mi accendo solo quando ci sono i flash delle fotocamere

Non ne ho mai abbastanza e non ho nessuna soddisfazione

Non ho alcuna vergogna

Mi piace come urli il mio nome

Scavami la fossa per ottenere una reazione

Cambiando la mia faccia e definendola moda

Non ho alcuna vergogna

Mi piace come urli il mio nome

[Post-Chorus]

I love the way you’re screaming my name

I love the way you’re screaming my name

Mi piace come urli il mio nome

[Bridge]

Go on and light me like a cigarette

Even if it might be something you regret

You got me now, now, now

Swallow me down, down, down, down





Vai avanti e accendimi come una sigaretta

Anche se potrebbe essere qualcosa di cui ti penti

Ci sono io ora, ora, ora

Mandami giù, giù, giù, giù

[Chorus]

I only light up when cameras are flashin’

Never enough

And no satisfaction

Got no shame

I love the way you’re screaming my name

Diggin’ my grave to get a reaction

Changin’ my face and calling it fashion

Got no shame

I love the way you’re screaming my name

Mi accendo solo quando ci sono i flash delle fotocamere

Non ne ho mai abbastanza e non ho nessuna soddisfazione

Non ho alcuna vergogna

Mi piace come urli il mio nome

Scavami la fossa per ottenere una reazione

Cambiando la mia faccia e definendola alla moda

Non ho alcuna vergogna

Mi piace come urli il mio nome

[Post-Chorus]

I love the way you’re screaming my name

I love the way you’re screaming my name





Ascolta su: