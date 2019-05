Stormzy – Vossi Bop: video ufficiale, testo e traduzione in italiano

Vossi Bop è il nuovo singolo del rapper statunitense Stormzy, uscito il 26 aprile 2019. Audio, testo, traduzione e il significato di alcune parti della canzone.

Il pluripremiato rapper e musicista britannico vi presenta questa canzone scritta di suo pugno e prodotta da Chris Andoh, ispirata a un balletto creato e postato da un utente su Twitter.

Molto popolare in UK e in Australia, questo artista classe ’93 ha dominato le classifiche britanniche con l’album d’esordio “Gang Signs & Prayer” (2017), accaparrandosi la bellezza di 24 premi, tra i quali due BRIT Awards.

Dopo 2 anni di quasi totale silenzio, torna ora alla ribalta con questa canzone, nella quale esprime anche il suo disappunto nei confronti dei politici schierati a favore della Brexit.

Diretto da Henry Scholfield, il filmato rende omaggio a Londra, la sua città natale. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Vossi Bop testo – Stormzy

Download su: Amazon – iTunes

Merky-ky-ky-ky

Like

My bruddas don’t dab, we just Vossi bop

I tell your girl to link me at the coffee shop

Getting freaky in the sheets, we’re takin’ body shots

Then I finish with a facial just to top it off, ayy

My bruddas don’t dab, we just Vossi bop

I tell your girl to link me at the coffee shop

Getting freaky in the sheets, we’re takin’ body shots

Then I finish with a facial just to top it off, ayy

You ain’t got a clue, let’s be honest

I had a couple seeds and made a forest

I put in the work and take the profit

Lookin’ at my girl like “What a goddess” (Thank God)

Rule number two, don’t make the promise

If you can’t keep the deal then just be honest (Be honest)

I could never die, I’m Chuck Norris (Chuck Norris)

Fuck the government and fuck Boris (Yeah)

I’m a villain, killin’ when I’m barrin’

Brothers in the hood just like the movie that I star in

Servicin’ my whip, I phoned the boss to bring my car in

I could probably take your chick, but I just wouldn’t ’cause she’s jarrin’, oh

I got the sauce (Sauce), don’t know what you thought (Thoughts)

Catch me up in the snow in my sliders and my shorts (Shorts)

Chicks tryna get my brother Flipz to share his thoughts

I think he’s tryna tell me I should tell her he don’t talk

I don’t fuck with her

Yeah, I used to hit it but you’re stuck with her

Man, I wouldn’t even try my luck with her

Gyal say I’m bougie (Word), way too exclusive (Word)

Chillin’ in Dubai know I get it all inclusive (Word)

Now may I ask if you can find it in your spirit (Yeah)

To leave us all alone and go and mind your fuckin’ business

Lookin’ in the mirror sayin’, “Mikey, you’re the illest” (Yeah)

When I’m James Bond, tryna live my movie like I’m Idris

So we telling ’em look

My bruddas don’t dab, we just Vossi bop (Ayy)

I tell your girl to link me at the coffee shop (Ayy)

Getting freaky in the sheets, we’re takin’ body shots (Ayy)

Then I finish with a facial just to top it off, ayy

My bruddas don’t dab, we just Vossi bop (Ayy)

I tell your girl to link me at the coffee shop (Ayy)

Getting freaky in the sheets, we’re takin’ body shots (Ayy)

Then I finish with a facial just to top it off, ayy

My bruddas don’t dab, we just Vossi bop

So much Vossi I might open up a Vossi shop

Mummy sayin’ that I need to get some sleep

All this flyin’ overseas is always fuckin’ up my body clock

And all this stress has got me wreckin’ up my brain (Ayy, ayy)

So tell these likkle fishes back up off my name (Ayy, ayy)

I ain’t gotta be a rapper with a chain

Cah the rules are kinda different when you’re baddin’ up the game (Straight)

Baddin’ up the game, bad it up again (Yeah)

Had ’em up before, have ’em up again (Yeah)

Fake bruddas, man, your mandem will pretend (Yeah)

Pussy by himself, he’s badder with his friends

Aww, you man are so insecure, man it’s a joke (Man, it’s a joke)

I need a Ballon D’or, ’cause I’m the GOAT (Still the GOAT)

If you believe in your sauce then raise a toast (Raise a toast)

These are some genius thoughts so make the most

Told her “Save me some”

I need all the homage, could you pay me some?

Man a droppin’ bangers on your baby mums

Gyals say I’m rude (Word), they wanna see me nude (Word)

My name Stiff Chocolate, I got nothing left to prove

I got holes in my lapel, rubbin’ shoulders with your girl

Which one of **** said that I would go to jail? (Wah?)

Well, I guess you have to hold a L

Tell ’em “This is London city, we the hottest in the world”

What we tellin’ em? Look

My bruddas don’t dab, we just Vossi bop (Ayy)

I tell your girl to link me at the coffee shop (Ayy)

Getting freaky in the sheets, we’re takin’ body shots (Ayy)

Then I finish with a facial just to top it off, ayy

My bruddas don’t dab, we just Vossi bop (Ayy)

I tell your girl to link me at the coffee shop (Ayy)

Getting freaky in the sheets, we’re takin’ body shots (Ayy)

Then I finish with a facial just to top it off, ayy





Vossi Bop traduzione Stormzy





Merky-ky-ky-ky1

Piace

I miei fratelli non ballano il dab2, balliamo solo il Vossi bop3

Dico alla tua ragazza di vedersi con me al bar

Di darci dentro sotto le lenzuola, prendiamo della tequila

Poi finisco con un facial tanto per chiudere in bellezza

I miei fratelli non ballano il dab, balliamo solo il Vossi bop

Dico alla tua ragazza di vedersi con me al bar

Di darci dentro sotto le lenzuola, prendiamo della tequila

Poi finisco con un facial tanto per chiudere in bellezza

Non hai idea, siamo onesti

Ho avuto un paio di semi e creato una foresta

Ci lavoro su e faccio soldi

Guarda la mia ragazza come “Che dea” (Grazie a Dio)

Regola numero due, non fare promesse

Se non puoi mantenerle quindi sii onesto (sii onesto)

Non potrei mai morire, sono Chuck Norris (Chuck Norris)

Fan*ulo il governo e fanc*ulo Boris4 (Sì)

Sono un cattivo, uccido quando sono salvo (oppure “uccido quando salvo”)

Fratelli incappucciati, proprio come nel film in cui ho preso parte5

La mia auto all’assistenza, ho telefonato al capo dicendogli di portare qui la mia auto

Probabilmente potrei prendere la tua ragazza, ma non lo farei mai perché è noiosa, oh

Ho la salsa (salsa), non so cosa pensavi (Pensieri)

Raggiungimi nella neve tra panini e pantaloncini (pantaloncini)

Le ragazze cercano di convincere mio fratello Flipz a condividere i suoi pensieri

Credo che lui stia cercando di dirmi che dovrei dirle che lui non parla

Io non scherzo con lei

Sì, ci davo dentro ma tu sei bloccato con lei

Amico, non tenterei nemmeno la sorte con lei

La ragazza dice che sono snob (termine), troppo esclusivo (termine)

Rilassato a Dubai so che ho tutto incluso (termine)

Ora posso chiederti se riesci a trovarlo nel tuo spirito (Sì)

Di lasciarci soli e andare a farti i ca*zi tuoi

Guardandomi allo specchio dico “Mikey, tu sei il più malato” (Sì)

Quando sono James Bond, cerco di vivere il mio film come se fossi Idris

Quindi gli diciamo, senti

I miei fratelli non ballano il dab, balliamo solo il Vossi bop

Dico alla tua ragazza di vedersi con me al bar

Di darci dentro sotto le lenzuola, prendiamo della tequila

Poi finisco con un facial tanto per chiudere in bellezza

I miei fratelli non ballano il dab, balliamo solo il Vossi bop

Dico alla tua ragazza di vedersi con me al bar

Di darci dentro sotto le lenzuola, prendiamo della tequila

Poi finisco con un facial tanto per chiudere in bellezza

I miei fratelli non ballano il dab, balliamo solo il Vossi bop

Così tanto Vossi che potrei aprire un negozio Vossi6

La mamma dice che ho bisogno di dormire un po’

Tutto questo volare oltreoceano fa sballare sempre il mio orologio biologico

E tutto questo stress mi ha spappolato il cervello (Ayy, ayy)

Quindi dì a questi pesciolini di non nominarmi (Ayy, ayy)

Non posso fare il rapper con la catena

Perché le regole sono un po’ diverse quando giochi sporco (Diretto)

Giochi sporco, giochi sporco di nuovo (Yeah)

Li tenevo appesi al muro prima, li tengo ancora appesi (Yeah)

Falsi fratelli, amico, i tuoi amici fingeranno (Sì)

Figa per se stesso, è più cattivo con i suoi amici

Aww, tu, amico, sei talmente insicuro, amico è una battuta (amico, è una battuta)

Ho bisogno di un Pallone D’oro, perché sono il più grande di sempre (ancora il più grande di sempre)

Se credi nel tuo stile, allora fai un brindisi (Fai un brindisi)

Questi sono alcuni geniali riflessioni da sfruttare al massimo

Le ho detto “Lasciamene un po'”

Mi servono tutti gli omaggi, potresti pagarmene alcuni?

Amico di’ queste stron*ate alle tue mamme

Gyals dice che sono maleducato (termine), vogliono vedermi nudo (Word)

Mi chiamo Stiff Chocolate7, non ho più niente da dimostrare

Ho i buchi nel bavero, a stretto contatto con la tua ragazza

Chi di questi **** ha detto che sarei andato in prigione? (Wah?)

Beh, immagino che tu debba tenere una L

Digli “Questa è la città di Londra, siami i più caldi (oppure “attraenti”) del mondo”

Cosa gli diciamo? Senti

I miei fratelli non ballano il dab, balliamo solo il Vossi bop

Dico alla tua ragazza di vedersi con me al bar

Di darci dentro sotto le lenzuola, prendiamo della tequila

Poi finisco con un facial tanto per chiudere in bellezza

I miei fratelli non ballano il dab, balliamo solo il Vossi bop

Dico alla tua ragazza di vedersi con me al bar

Di darci dentro sotto le lenzuola, prendiamo della tequila

Poi finisco con un facial tanto per chiudere in bellezza

Significato di alcune parti della canzone



1 Merky, l’etichetta discografica di Stormzy, è diventata un slogan iconico, di solito sotto forma di hashtag “#Merky”. Nel gergo britannico, il termine ‘merky’ viene utilizzato per descrivere qualcosa che di particolarmente buono.





2 la dab dance https://www.youtube.com/results?search_query=dab+dance è un vecchio ballo reso popolare dalla scena rap di Atlanta, al punto di diventare un meme.

3 Il “Vossi bop” è un ballo creato dall’utente Twitter @NLVossi, che ha particolarmente colpito il rapper, al punto da spingerlo a scrivere e incidere questa canzone, appena due settimane dopo averlo scoperto.

4 riferimento a Boris Johnson, parlamentare britannico nonché che è anche stato per due mandati sindaco di Londra Boris Johnson, che è stato il volto più visibile della campagna “Leave” che ha portato al referendum sulla Brexit nel 2016. La Brexit è stato ed è tutt’ora un enorme problema politico nel Regno Unito e Stormzy non è felice di come sia andato il referendum e della conseguente uscita dell’UK dall’Unione Europea.

5 Stormzy ha recitato nel film del 2016 Brotherhood, l’ultimo della trilogia che include i precedenti Adulthood e Kidulthood.

6 per Vossi (Vossy) intende il cognac Courvoisier, parole spesso presente nei suoi testi, tanto che potrebbe aprire un negozio e iniziare a venderlo da solo. Persino la copertina di questo singolo è stilizzata come l’etichetta sulla bottiglia!

7 “Stiff Chocolate” è uno dei tanti soprannomi di Stormzy, che facendo una ricerca potrebbe significare “erect black penis” ovvero “pene di un nero eretto”.

Ascolta su: