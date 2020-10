Zero Assoluto – Cialde: ascolta il singolo (con testo)

Da venerdì 16 ottobre 2020, è on air, nelle piattaforme streaming e nei digital store Cialde, nuovo singolo degli Zero Assoluto. Il testo e l’audio del brano, che arriva dopo Fuori Noi, inciso con la collaborazione di Gazzelle e pubblicato lo scorso 24 luglio.

Scritta da Colapesce, Lorenzo Urciullo, Matteo Maffucci & Thomas De Gasperi, e prodotta da Federico Nardelli & Giordano Colombo, la gradevole canzone parla di una bella storia d’amore, di quei frammenti bei di giornate e di intimità con la persona che si ama.

Il duo romano composto da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, si è così pronunciato su questa release, che sta già divenendo virale: “Cialde è un racconto della più semplice delle quotidianità, elemento che accomuna tutte le fasi di un sentimento: dalle sue prime luci fino alle ombre più cupe. Il brano nasce da un bellissimo equilibrio di condivisione artistica, flusso di coscienza e creatività che noi e Colapesce abbiamo trovato e vissuto in un paio di pomeriggi in studio. Avevamo l’esigenza di raccontare un mondo intimo, costruito appunto di tutti quei piccoli dettagli che altro non sono se non i tasselli di una storia d’amore”.

Zero Assoluto – Cialde Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





[Strofa 1]

Senza il peso del passato

Il futuro è più leggero

E’ una canzone estiva

Sei miliardi, siamo soli

Due bellissimi esemplari

E io non so cucinare

Ma sono bravo a giocare al dottore

E se si tratta di sbagliare

[Ritornello]

E se la fosse la notte che arriva a cambiarci la vita

Se hai paura del buio, tranquilla, facciamo mattina

E se ogni parola sbagliata finisse nel fiume

Hai presente in un paio di anni come sarà il mare?

E come sarò io con qualche giorno in più?

E come sarò io? E come sarai tu con qualche giorno in più?

Con qualche giorno in più

E come sarai?

[Strofa 2]

Ed ogni volta che parlo di te

Sì, perché a volte io parlo di te

Nell’armadio che è un casino delle cialde di caffè

Ma questa cosa che sembri distratta

Mi piace un sacco che sembri distratta

Quando lasci tutto accesso e sembra di essere a New York

Parigi, Madrid, Olè

Però a Parigi ci vivrei, e te?





[Ritornello]

E se la fosse la notte che arriva a cambiarci la vita

Se hai paura del buio, tranquilla, facciamo mattina

E se ogni parola sbagliata finisse nel fiume

Hai presente in un paio di anni come sarà il mare?

E come sarò io con qualche giorno in più?

E come sarò io? E come sarai tu con qualche giorno in più?

Con qualche giorno in più

E come sarai?

E come sarai?

[Outro]

E se la fosse la notte che arriva cambiarci la vita

Se hai paura del buio, tranquilla, facciamo mattina

E se ogni parola sbagliata finisse nel fiume

Come sarà il mare?