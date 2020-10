Max Pezzali – Qualcosa di Nuovo è il nuovo bellissimo singolo dall’album omonimo

Qualcosa di Nuovo è un gran bel singolo del cantautore Max Pezzali, rilasciato venerdì 16 ottobre 2020 come quarto estratto dall’album omonimo, il quinto lavoro solista di questo grande artista, successore di Astronave Max, ultima fortunata fatica discografica uscita il 1 giugno 2015. Il testo.

Nel progetto, la cui release è fissata al 30 ottobre 2020, saranno incluse un totale di dodici tracce inedite, tra le quali le già conosciute Welcome to Miami (South Beach), In Questa Città, Siamo quel che siamo (con GionnyScandal, colonna sonora di uno spot Ringo lanciato a fine novembre 2020) e Sembro Matto (ft. Tormento). Spicca anche la collaborazione con il rapper J-AX sulle note di 7080902000, che arriva dopo quella in La Mia Hit.

A due settimane dal rilascio dell’attesissimo progetto, arriva quest’altro succoso assaggio, scritto con la collaborazione di Jacopo Ettorre E Michele Canova Iorfida e prodotto da quest’ultimo con la collaborazione di Pier Paolo Peroni & Claudio Cecchetto.

Riguardo questo nuovo anticipo, il cantautore pavese si è così pronunciato: “Finché riusciamo a intravedere qualcosa di nuovo oltre la prossima curva, nelle relazioni sentimentali come nella vita, possiamo dire di essere vivi, anche in un tempo difficile come quello che stiamo attraversando.”.

[Strofa 1]

Te lo ricordi quell’anno?

Mi sembra una vita fa

Forse anche più lontano della maturità

Quando eravamo diversi

E’ così strano se ci penso

A quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo

Sì, lo ricordi quell’anno?

L’estate dopo l’inverno

La fine o soltanto l’inizio del nuovo millennio

Ci credevamo immortali

Senza obblighi, senza orari

E volevamo soltanto osare

E volevamo soltanto andare

[Pre-Ritornello 1]

Guardavamo avanti e non nello specchietto

Senza accomodarci mai in sala d’aspetto

Sperando arrivasse qualcosa di nuovo

[Ritornello]

Solo qualcosa di nuovo

Nella notte, come un tuono

Senza avere paura mai… di sbagliare

Lo sai, che poi la vita è troppo breve per fermarsi e non rimettersi in gioco

Stammi accanto, manca poco

La corrente ci porterà

Di preciso dove non si sa

Ma qualcosa di nuovo si troverà

[Strofa 2]

Te lo ricordi quel giorno?

E’ passata più di una vita

Il giorno in cui è cambiato tutto e sembrava finita

Ci siamo svegliati strani

E sembravamo rallentati

E ci siam tenuti le mani

E poi ci siamo abbracciati





[Pre-Ritornello 2]

E nei nostri occhi abbiam visto il futuro

Quel poco abbastanza per prendere il volo

Per credere ancora a qualcosa di nuovo

[Ritornello]

Solo qualcosa di nuovo

Nella notte, come un tuono

Senza avere paura mai… di sbagliare

Lo sai, che poi la vita è troppo breve per fermarsi e non rimettersi in gioco

Stammi accanto, manca poco

La corrente ci porterà

Di preciso dove non si sa

Ma qualcosa di nuovo si troverà

[Outro]

Se fosse possibile cancellare

Le nostre vite e ricominciare

Io farei tutto esattamente uguale

Ti troverei ancora e

Ci capiremmo anche senza parlare

Sapremmo già dove bisogna andare

La corrente ci porterà

E qualcosa di nuovo si troverà