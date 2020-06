CANOVA – Tutti uguali: ascolta il nuovo singolo

Rilasciato venerdì 26 giugno 2020 per Maciste Dischi / Artist First, Tutti uguali è un singolo dei Canova che anticipa il rilascio del futuro terzo album del gruppo indie pop milanese. Il testo.

Dopo Never, Musica di oggi e Lento Violento, la band torna alla ribalta con questo quarto assaggio dell’atteso progetto (ascoltalo), una canzone a modo suo sentimentale, che celebra l’attaccamento alla vita, come quella di George Floyd, spezzata a seguito delle note vicende. Nel finale, non manca infatti una citazione alle ultime parole pronunciate da questa persona.

Scritto durante nella fase di lockdown, questo pezzo sarà prossimamente accompagnato da un filmato diretto da Andrea Losa e Lorenzo Silvestri, con direzione artistica di Andrea Santaterra.

Testo Tutti uguali Canova

Ci sono delle cose che non conosco

Ci sono delle cose che mi tengo nascosto

Ci sono cose che mi fanno paura

Ma non per questo non questo non esco la sera

Ci sono cose che mi fanno arrabbiare

L’inquinamento, la mia vita sociale

Ci sono cose che mi fanno pensare

Che poi alla fine siamo tutti uguali

Ci sono delle volte che mi sento migliore, altre debole come un fiore

E siamo divorati dalle nostre paure, dai nostri amori, quanto siamo cafoni

Ci sono volte che non capisco, che mi sento come un cane a spasso

Che se bevo ancora un po’ e collasso

E poi mi sento proprio come lei!





Siamo umani, siamo schiavi, siamo tutti uguali

Pesci nella corrente diretti nel mare!

Siamo umani, siamo bravi solo a farci male

Persi nella corrente siamo tutti uguali

C’è un coccodrillo… che è uguale a un gatto

C’è un abitante dello spazio… che è uguale a un cigno

C’è una tigre in metropolitana… con a fianco una zanzara

Con un pungiglione in bocca… che mi dice siete tutti uguali

Tutti uguali… come lei!

Siamo umani, siamo schiavi, siamo tutti uguali

Pesci nella corrente diretti nel mare!

Siamo umani, siamo bravi solo a farci male

Persi nella corrente siamo tutti uguali

Non farmi male

Se dici che hai paura non farmi male

Qui non c’è da respirare e non farmi male

Non farmi male

Farmi male, farmi male

Papapapapa

Siamo umani, siamo schiavi, siamo tutti uguali

Persi nella corrente siamo tutti uguali





