Canova – Musica di oggi: audio e testo della nuova canzone

Rilasciato il 12 febbraio 2020 via Maciste Dischi / Artist First, Musica di oggi è un singolo del gruppo indie pop Canova, composta da Matteo Mobrici, Fabio Brando, Federico Laidlaw e Gabriele Prina.

Il testo e l’audio di questa nuova coinvolgente canzone, che si conclude con una parolaccia che si ascolta diverse volte, ma detta al contrario, che arriva a poco meno di tre mesi di distanza da Lento Violento, primo singolo non racchiuso nella seconda ed ultima fatica discografica Vivi per sempre, rilasciata a marzo 2019.

Si presume che entrambi i brani saranno inclusi nel futuro terzo album della band milanese nata nel 2013, che abbiamo recentemente visto all’opera a Sanremo 2020, nella serata relativa alle cover, in duetto con Le Vibrazioni e sulle note di Un’emozione da poco (Anna Oxa – 1978).

Canova – Musica di oggi Testo

Che cos’è?

La musica di oggi

Che cos’è?

Né cu*i, né telefonini

Ma com’è?

Che se ti bacio ti sposti

Come mai?

Com’è?

Oh!

Vaffan*u*o

Vaffan*u*o

Vaffan*u*o

Vado via

Scusa signorina vuoi ballare con me?

(No)

Ah no?

Sono un legno, lo so

Però poi mi cerchi su una playlist, su un hard disk

Sulle canzoni nuove del venerdì

È inutile convincerti, sono un animale da zoo

Mi passeresti un po’ di noccioline?

Dovevamo fare una rivoluzione

Vaffan*u*o

Vaffan*u*o

Vaffan*u*o

Vado via

Vado via

Vado via

Vado via

Via, via ,via, via, via, via, oh!

