Canova – Never: audio e testo del nuovo brano

Never è un singolo del gruppo indie pop milanese Canova, disponibile ovunque da venerdì 24 aprile 2020 per Maciste Dischi / Artist First: il testo di questo bel brano, che arriva dopo i successi di Lento Violento e Musica Di Oggi, rispettivamente rilasciati il 22 novembre 2019 e il successivo 22 febbraio.

Da oggi è on air questa gradevole canzone (l’audio), scritta dal frontman Matteo Mobrici e prodotta da Matteo Cantaluppi. Questo e i citati precedenti due singoli, saranno inclusi nel futuro terzo album, successore di Vivi per sempre (marzo 2019). Se salvo rinvii, la tourné inizierà da Firenze il prossimo 2 ottobre, non è difficile presumere che l’atteso terzo disco della band ancora senza titolo, vedrà la luce in quel periodo.

Si tratta di una canzone gradevole, emotiva e sentimentale, nella quale il protagonista ha un’amante e quindi una donna già impegnata sentimentalmente, che tuttavia va a letto con lui, che essendosene innamorato, è ormai palesemente stufo di questa situazione che vede i due incontrarsi in maniera furtiva. Dal testo, sembra inoltre che questa donna venga anche picchiata, motivo in più per chiederle legittimamente: “perché “dormi” con me e allo stesso tempo stai ancora con lui?”. Alla fine decide di troncare questa relazione, dandole un triste addio. E’ questo il significato della traccia, così spiegata dal gruppo: “il brano ha il potere di trasportarci in pochi minuti dentro quella storia, una storia con tre soggetti, ma senza la tragica ironia di Threesome. Tutto si concentra attorno alla domanda ‘Come fai a dormire con me e stare ancora con lui?’. In Never è l’amante che parla, che sfoga tutta la sua rabbia e incredulità verso di sé e lancia un addio alla donna che non può amare. Il testo è al presente, come se fosse un dialogo e descrive passo passo tutta la vicenda di quel giorno“.

Canova – Never Testo

Download su: Amazon – iTunes

Mentre stavi a dormire

ho guardato il tuo cellulare

Giuro che non ci credevo

che lo stessi davvero per fare

È lì… che nascondi tutti i tuoi segreti

È lì… che vivi tutte le tue vite





Ti ho preparato il caffè

Ho bisogno di parlare con te

Sul divano, sopra il letto

Nella giungla, sulla luna

Basta che sia entro stasera

Stasera, quando tornerai a casa

Ed io non ci sarò più

Ma come fai?

A dormire con me e stare ancora con lui, come fai?

Tutto il meglio che c’è

non è per me mai

E tu sei bellissima

Ti ho vista cadere

quando eran tutti in piedi

Ti ho vista venire

quando eran tutti seri

Ti ho vista bussare

quando avevi voglia di parlare e

Ti ho vista gridare

quando avevi tutti gli occhi gonfi

e una sana voglia di morire

Ma come fai?

A dormire con me e stare ancora con lui, come fai?

Tutto il meglio che c’è

non è per me mai

E tu sei bellissima





Adesso vattene via

Non vediamoci più

Devo ricominciare a vivere da solo e tu

vedi di stare bene

vedi di stare felice con lui, con lui, con lui, con lui

A mai più, a mai più, a mai più, a mai più





