Leggi il testo e la traduzione di Teresa by Yungblud

Teresa, traccia che apre l’album weird!, è una canzone che Yungblud dedica a una ragazza che ha perso il fidanzato: il testo e la traduzione in italiano di questo brano, scritto dal cantautore con la collaborazione di Omer Fedi, Zakk Cervini e Chris Greatti.

Riguardo questo bel pezzo, il rocker inglese si è sostanzialmente così pronunciato: «Ero in studio e mi sono ricordato che una ragazza mi ha raccontato della morte del suo ragazzo, con il quale veniva ai miei concerti. Volevo scrivere una canzone su questa ragazza e il fidanzato che da lassù veglia su di lei. Ma in questo pezzo c’è anche una somiglianza tra me e la mia fanbase, quella che ci proteggiamo a vicenda».

Ricordo che nel secondo album in studio dell’artista, sono presenti un totale di 13 tracce, 18 nell’edizione giapponese, tra le quali i singoli che ne hanno anticipato la release: la title track Weird, “Strawberry Lipstick”, “God Save Me, but Don’t Drown Me Out“, “Cotton Candy”, “Mars” e “Acting Like That” (con MGK). Quest’ultima canzone non è presente nella versione fisica del disco.

Testo Teresa, Yungblud

[1a Strofa]

Teresa, I’m sorry that they stole your heart

Took out the middle

They blame ya for walking out into the dark

And cried a little

[Pre-Rit.]

They were always gonna see through ya

They’re gonna try take your heart

They were always gonna confuse ya

I felt it from the start

They were always gonna see through ya

They’re gonna try take your heart

But they can’t, no, they can’t

[Rit.]

As long as I watch over you

You don’t need to run

As long as I watch over you

We don’t need to say we’re dead, dead

We don’t need to say we’re dead

[2a Strofa]

Teresa, I’ll follow you down every street

In every mirror

The way life taught us we were make-believe

Keeps us together

[Pre-Rit.]

They were always gonna see through ya

They’re gonna try take your heart

They were always gonna confuse ya

We felt it from the start

They were always gonna see through ya

They’re gonna try take your heart

But they can’t (No, they can’t)

[Rit.]

As long as I watch over you

You don’t need to run

As long as I watch over you

We don’t need to say we’re dead, dead

We don’t need to say we’re dead, dead





[Bridge]

Every breath I would have taken, I give to you

I won’t breathe again

Although that I’m asleep

[Rit.]

As long as I watch over you

We don’t need to run

As long as I watch over you

We don’t need to say we’re dead, dead

We don’t need to say we’re dead, dead

No, I don’t wanna be dead

Don’t take my head ’cause I am dead





Yungblud – Teresa traduzione

[Str. 1]

Teresa, mi spiace che ti abbiano rubato il cuore

Ti hanno tolto la tua metà

Ti incolpano di aver camminato nell’oscurità

E aver pianto un po’

[Pre-Ritornello]

Vedranno sempre attraverso te

Cercheranno di prenderti il ​​cuore

Ti confonderanno sempre

L’ho sentito da subito

Vedranno sempre attraverso te

Cercheranno di prenderti il ​​cuore

Ma non possono, no, non possono

[Ritornello]

Finché veglio su di te

Non serve che scappi

Finché veglio su di te

Non abbiamo bisogno di dire che siamo morti, morti

Non abbiamo bisogno di dire che siamo morti





[Str. 2]

Teresa, ti seguirò in ogni strada

In ogni specchio

Il modo in cui la vita ci ha insegnato che eravamo finzione

Ci terrà uniti

[Pre-Ritornello]

Vedranno sempre attraverso te

Cercheranno di prenderti il ​​cuore

Ti confonderanno sempre

L’ho sentito da subito

Vedranno sempre attraverso te

Cercheranno di prenderti il ​​cuore

Ma non possono, no, non possono

[Ritornello]

Finché veglio su di te

Non serve che scappi

Finché veglio su di te

Non abbiamo bisogno di dire che siamo morti, morti

Non abbiamo bisogno di dire che siamo morti, morti

[Ponte]

Ogni respiro prenderò, lo donerò a te

Non respirerò più

Anche se che sono addormentato

[Ritornello]

Finché veglio su di te

Non abbiamo bisogno di scappare

Finché veglio su di te

Non abbiamo bisogno di dire che siamo morti, morti

Non abbiamo bisogno di dire che siamo morti, morti

No, non voglio morire

Non prendermi la testa perché sono morto