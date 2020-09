Yungblud – “​god save me, but don’t drown me out”: audio, testo e traduzione della nuova canzone

​God save me, but don’t drown me out è il lungo titolo del terzo singolo di Yungblud estratto dal secondo album in studio weird, la cui release è fissata al successivo 13 novembre.

Dopo la title track weird! e ​strawberry lipstick, il cantautore inglese ha reso disponibile questa coinvolgente canzone (leggi il testo e la traduzione in italiano), scritta e prodotta con la collaborazione di Zakk Cervini e Chris Greatti.

La canzone affronta il tema dell’essere se stessi e non lasciare che le insicurezze definiscano chi siamo, perché essere se stessi è una delle cose più importanti per vivere al meglio.

Testo ​god save me, but don’t drown me out

[Strofa 1]

Calm me down before I sleep

‘Cause I don’t know where I’ve just been

And the morning seems so far away

And the drugs just hit, so I’m wide awake

[Ritornello]

Not gonna waste my life ’cause I’ve been fucked up

‘Cause it doesn’t matter

So waste my time, and God save all of us

And the walls, they’ll shatter

And I won’t let my insecurities define who I am, I am

Not gonna waste my life ’cause I’ve been fucked up

‘Cause it doesn’t matter

[Strofa 2]

Take a breath and try to think straight

‘Cause there’s so much pressure on my fuckin’ brain

And my blood runs thin ’cause I’m off my face

And my shoulders weigh more than I can take

(I can’t fucking take it)

[Ritornello]

Not gonna waste my life ’cause I’ve been fucked up

‘Cause it doesn’t matter

So waste my time, and God save all of us

And the walls, they’ll shatter

And I won’t let my insecurities define who I am, I am

Not gonna waste my life ’cause I’ve been fucked up

‘Cause it doesn’t matter





[Ponte]

God save, God save all of us

God save, God save all of us

God save, God save all of us

God save, God save all of us

God save, God save all of us

God save, God save all of us (And finally I know)

God save, God save all of us (Finally I know)

God save, God save all of us (Someone else silent, you too)

God save, God save all of us (Finally I know)

[Ritornello]

Not gonna waste my life ’cause I’ve been fucked up

‘Cause it doesn’t matter

So waste my time, and God save all of us

And the walls, they’ll shatter

And I won’t let my insecurities define who I am, I am

Not gonna waste my life ’cause I’ve been fucked up

‘Cause it doesn’t matter

[Outro]

Goodnight, everybody

See you tomorrow

I think we might be alright, you know





​god save me, but don’t drown me out traduzione

[1a Strofa]

Calmami prima di dormire

Perché non so dove sono appena stato

E la mattina sembra così lontana

E i farmaci hanno fatto effetto, quindi sono sveglissimo

[Ritornello]

Non sprecherò la mia vita perché ho fatto cavolate

Perché non è importante

Quindi spreco il mio tempo e Dio salvi tutti noi

E le pareti andranno in frantumi

E non lascerò che le mie insicurezze definiscano chi sono, sono

Non sprecherò la mia vita perché ho fatto cavolate

Perché non è importante





[2a Strofa]

Fai un bel respiro e prova a pensare lucidamente

Perché c’è così tanta pressione sul mio fo**uto cervello

E sono debole perché sto da schifo

E le mie spalle pesano più di quanto io possa sopportare

(Non ce la faccio)

[Ritornello]

Non sprecherò la mia vita perché ho fatto cavolate

Perché non è importante

Quindi spreco il mio tempo e Dio salvi tutti noi

E i muri andranno in frantumi

E non lascerò che le mie insicurezze definiscano chi sono, sono

Non sprecherò la mia vita perché ho fatto cavolate

Perché non è importante

[Ponte]

Dio salvi, Dio salvi tutti noi

Dio salvi, Dio salvi tutti noi

Dio salvi, Dio salvi tutti noi

Dio salvi, Dio salvi tutti noi

Dio salvi, Dio salvi tutti noi

Dio salvi, Dio salvi tutti noi (e finalmente lo so)

Dio salvi, Dio salvi tutti noi (Finalmente lo so)

Dio salvi, Dio salvi tutti noi (qualcun altro tace, anche tu)

Dio salvi, Dio salvi tutti noi (Finalmente lo so)

[Ritornello]

Non sprecherò la mia vita perché ho fatto cavolate

Perché non è importante

Quindi spreco il mio tempo e Dio salvi tutti noi

E i muri andranno in frantumi

E non lascerò che le mie insicurezze definiscano chi sono, sono

Non sprecherò la mia vita perché ho fatto cavolate

Perché non è importante

[Outro]

Buona notte a tutti

A domani

Penso che potremmo essere a posto, sai