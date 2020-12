Yungblud & Machine Gun Kelly in “acting like that”: testo e traduzione del nuovo brano

Yungblud e Machine Gun Kelly hanno unito le forze in acting like that, nuovo singolo rilasciato mercoledì 2 dicembre 2020: il testo e la traduzione in italiano di questo gradevole brano, scritto dai due cantanti con la collaborazione di Chris Greatti, Zakk Cervini & Travis Barker, che l’ha anche prodotto.

Suonata per la prima volta nel 2019 per un gruppo selezionato di fan, al fine di celebrare il successo della loro prima collaborazione, “I Think I’m OKAY”, la canzone doveva originariamente essere inserita come sesta traccia dell’album del 2020 di MGK, Tickets To My Downfall, ma per motivazioni che al momento in cui scrivo, restano ignote, si decise di scartarla.

Non è chiaro se questo pezzo verrà inserito in qualche edizione speciale del nuovo album di Yungblud, weird!, in uscita il 4 dicembre 2020. “acting like that” arriva a meno di una settimana dalla release di Mars. Per quel che concerne il significato, nella canzone i due si rivolgono a una ragazza con la quale hanno avuto una relazione amorosa.

Testo acting like that – Yungblud e Machine Gun Kelly

[1a Strofa: MGK]

Who’s that knockin’ at four in the morning? (Four in the morning)

‘Cause it don’t rain, but tonight it’s pouring (Tonight it’s pouring)

Uh, you like it more when I ignore it (You like it, yeah)

And since I left, LA got boring (Since I’ve been gone, yeah)

Hey, I’m back on my bullshit

You’re a Libra, I’m a Taurus

Heard you hooked back up with your ex

And now you’re asleep on my doorstep

[Rit.: MGK]

You’re way too hot to be acting like that

Acting like that, acting like that

You’re way too hot to be acting like that

Acting like that, acting like that

I don’t wanna talk right now

You’re asleep outside my house

You’re way too hot to be acting like that

Acting like that, acting like that

[2a Strofa: Yungb.]

(I’ve always been)

I heard that today you got on a plane to another state

I think I’m okay

Never gonna change my mind

Never gonna change my mind

And I don’t think today is the last time, you got bright eyes in the dark side

I can see that look in your eyes

I can see that look in your eyes, yeah

Now I can’t sleep, I’m all alone

And what we reaped was what we sowed

So can we meet somewhere in the middle? (Yeah)

[Rit: Insieme, Yungbl., (MGK)]

You’re way too hot to be acting like that

Acting like that, acting like that

You’re way too hot to be acting like that

Acting like that, acting like that

I don’t wanna talk right now (Right now)

You’re asleep outside my house (Asleep outside my house)

You’re way too hot to be acting like that

Acting like that, acting like that

[Post-Rit.: Yungb.]

La-la, la-la, la-la

La-la-la

La-la, la-la, la-la

La-la-la





[Ponte: MGK]

Ayy

I’m going out my head

I fell in love again

[Yungb.]

I know that you’ll forget me in the morning

When you are gone again

Yeah

[Rit.: Insieme, (Yungb.)]

You’re way too hot to be acting like that

Acting like that, acting like that

You’re way too hot to be acting like that

Acting like that, acting like that

I don’t wanna talk right now (I don’t wanna talk right now)

You’re asleep outside my house (You’re asleep outside my house)

You’re way too hot to be acting like that

Acting like that, acting like that

[Post-Rit.: MGK & Yungb.]

La-la, la-la, la-la

La-la-la

La-la, la-la, la-la

La-la-la

Yeah





Yungblud – acting like that traduzione

[Strofa 1]

Chi bussa alle quattro del mattino? (Le quattro del mattino)

Perché non piove, ma stanotte piove a dirotto (stanotte piove a dirotto)

Uh, ti piace di più quando lo ignoro (ti piace, sì)

E da quando sono partito, Los Angeles è diventata noiosa (da quando sono andato via, sì)

Ehi, sono tornato alle mie stronzate

Tu sei una Bilancia, io sono un Toro

Ho sentito che ti sei rivista con il tuo ex

E ora ti sei addormentata sulla soglia di casa mia





[Ritornello]

Sei troppo bella per comportarti così

Comportarti così, comportarti così

Sei troppo bella per comportarti così

Comportarti così, comportarti così

Non ho voglia di parlare adesso

Stai dormendo fuori da casa mia

Sei troppo bella per comportarti così

Comportarti così, comportarti così

[Strofa 2]

(Sono sempre stato)

Ho sentito che oggi sei salita su un aereo per un altro stato

Credo di stare bene

Non cambierò mai idea

Non cambierò mai idea

E non penso che oggi sia l’ultima volta, hai gli occhi luminosi nel lato oscuro

Vedo quello sguardo nei tuoi occhi

Vedo quello sguardo nei tuoi occhi, sì

Adesso non riesco a dormire, sono tutto solo

E ciò che abbiamo raccolto è stato ciò che abbiamo seminato

Quindi possiamo incontrarci in una via di mezzo? (Si)

[Ritornello]

Sei troppo bella per comportarti così

Comportarti così, comportarti così

Sei troppo bella per comportarti così

Comportarti così, comportarti così

Non ho voglia di parlare adesso (adesso)

Stai dormendo fuori da casa mia (dormendo fuori casa mia)

Sei troppo bella per comportarti così

Comportarti così, comportarti così

[Ponte]

Ayy

Sto uscendo di testa

Mi sono innamorato di nuovo

So che domattina mi dimenticherai

Quando te ne andrai di nuovo

Si

[Ritornello]

Sei troppo bella per comportarti così

Comportarti così, comportarti così

Sei troppo bella per comportarti così

Comportarti così, comportarti così

Non ho voglia di parlare adesso (non voglio parlare adesso)

Stai dormendo fuori da casa mia (stai dormendo fuori da casa mia)

Sei troppo bella per comportarti così

Comportarti così, comportarti così