Yungblud – Weird!: ascolta il nuovo coinvolgente singolo (testo e traduzione)

Rilasciato il 22 aprile 2020, Weird! è un singolo in cui il cantautore inglese Dominic Richard Harrison, in arte Yungblud, racconta un momento davvero molto strano della sua vita, un periodo in cui non riusciva a capire il mondo. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questo gradevole brano, scritto insieme a Matt Schwartz e prodotto con la collaborazione di quest’ultimo, Chris Greatti e Zakk Cervini.

Come gran parte della discografia dell’artista classe 1997, anche questo pezzo mira a far sentire gli ascoltatori meno soli nelle loro battaglie. “Mentre scrivevo questa canzone stavo piangendo. Gli ultimi 18 mesi sono stati così strani per me. Ho quasi perso la mamma in un incidente d’auto. Avevo una relazione ed è finita con il cuore a pezzi. E’ iniziata la depressione e ho pensato di nuovo al suicidio. È stato solo un periodo oscuro e difficile dal quale sono uscito” ha affermato l’artista.

In ogni caso, questa è a parer mio una canzone che merita di essere presa in considerazione, perché veramente molto catchy e coinvolgente, non è un caso che i fan del cantante siano già in delirio per questa release, che arriva dopo il successo di Tongue Tied con Marshmello e blackbear.

YUNGBLUD Weird testo e traduzione

[Verse 1]

I can’t sleep, at this time

I got Jesus on my mind

And everybody seems to like him

I can’t think, I can’t lie

I feel anxious all the time

If I smiled I would be lying

[Pre-Chorus 1]

Only those who are asleep don’t make mistakes, get no critique

Seems everybody’s worried ’bout the things that we are thinking

And when the remedy’s the enemy

Hide self-deprecation up your sleeve

And self-serving friends who leave when you are sinking

[Chorus]

Come hold my hand, hold it tight

We’re in a weird time of life

Don’t wreck your brain

It’ll be alright

We’re in a weird time of life

[Verse 2]

I want luck, I want love

Sharing earphones on the bus

And wake up next to you in Glasgow

Some days I’ll laugh, one day I’ll cry

See my mum and father die

But the sun will shine tomorrow

[Pre-Chorus 2]

Only those who are awake will make mistakes then learn to face

Everybody worried about the things that we are thinking

And the enemy’s the remedy

Take the self-deprecation from up your sleeve

And say “fuck the friends who leave when you are sinking”





[Chorus]

Come hold my hand, hold it tight

We’re in a weird time of life

Don’t wreck your brain

It’ll be alright

We’re in a weird time of life

We’re in a weird time of life

Weird time of life

Weird time of life

Weird time of life





Weird YUNGBLUD traduzione

[Str. 1]

Non riesco a dormire, a quest’ora

Ho in mente Gesù

Che sembra piacere a tutti

Non riesco a pensare, non riesco a mentire

Mi sento sempre ansioso

Se sorridessi mentirei

[Pre-Rit. 1]

Solo quelli che dormono non commettono errori, non ricevono critiche

Sembra che tutti siano preoccupati per le cose che si pensano

E quando il rimedio è il nemico

Nascondi l’autocritica nella manica

E gli amici egoisti che ti abbandonano quando stai sprofondando





[Rit.]

Vieni a stringermi mano, stringila forte

Siamo in un momento strano della vita

Non rovinare il tuo cervello

Andrà tutto bene

Siamo in un momento strano della vita

[Str. 2]

Voglio la fortuna, voglio l’amore

Condividere le cuffiette sull’autobus

E svegliarmi accanto a te a Glasgow

Alcuni giorni riderò, un giorno piangerò

Vedrò morire mia madre e mio padre

Ma domani il sole splenderà

[Pre-Rit. 2]

Solo i risvegliati commetteranno errori e impareranno ad affrontarli

Tutti preoccupati per le cose che si pensano

E il nemico è il rimedio

Prendi l’autocritica dalla manica

E dìci “fan*ulo agli amici che ti abbandonano quando stai sprofondando”

[Rit.]

Vieni a stringermi mano, stringila forte

Siamo in un momento strano della vita

Non rovinare il tuo cervello

Andrà tutto bene

Siamo in un momento strano della vita

Siamo in un momento strano della vita

Strano momento della vita

Strano momento della vita

Strano momento della vita

