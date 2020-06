Il Tre – Te lo prometto: ascolta il nuovo singolo

Il Tre, uno dei più promettenti artisti del rap italiano, vi presenta il nuovo interessante singolo Te Lo Prometto, rilasciato giovedì 18 giugno 2020 per Warner Music Italy e on air dal giorno successivo.

Leggi il testo e ascolta la nuova coinvolgente canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Francesco Di Rocco, alias Tom Beaver, dj e produttore pescarese classe 1990.

Il rapper romano classe ’97 torna alla ribalta con questo gradevole brano, che segue il successo di Cracovia Pt.3 (certificato Oro), Le vostre madri e Fight feat. Nayt.

Nei giorni di quarantena, Guido ne ha approfittato per scrivere, cosa che gli riesce molto bene, e alla fine doveva scegliere quale sarebbe stato il suo prossimo singolo. La scelta è ricaduta su questa track che, come da lui stesso scritto sui social, potrebbe far storcere il naso a qualcuno in quanto differente rispetto alle precedenti release, ma “Io farò sempre e solo quello che mi piace, il Rap come piace a me e cantare come piace a me” ha comunicato l’artista sui social network.

Si tratta di una canzone attraverso la quale il giovane rapper riflette su quanto sia importante continuare a coltivare le piccole cose, l’attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti che bisogna affrontare nella vita.

“Guardami, volevano cambiarmi ma non funziona. Alle 02.00 mi trovi in piazzetta a fare la partitella chiedi in giro se non ci credi. Non fatevi cambiare da ciò che vedete e sentite dagli altri, siate voi stessi, la strada di casa è sempre la stessa, con o senza successo. Questo pezzo è per i miei amici, per chi come me non è minimamente interessato a sembrare ma ad essere e per Santa Maria delle mole che 2 anni dopo è ancora nel posto..” Il Tre.

Il Tre – Te lo prometto testo

Occhi lucidi se penso

Quanto tempo abbiamo perso

Tu che mi uccidi ridendo

Siamo polvere nell’universo

Lo sapevo e te l’avevo detto

Sono sempre stato un po’ diverso

Avrei fatto qualcosa di grande

Lo sentivo crescere da dentro e ora

Guarda, ho un nuovo tatuaggio

Donne e fiori sulle braccia

Nonostante tutto resto in piazza

Alle due giochiamo ancora a calcio

Non importa se ho fatto successo

Mi interessa più da dove vengo

La mia casa è dove tira vento

La mia vita è sopra quel cemento

Quante ne abbiamo passate sopra quelle strade

Le abitudini che avevo sai che non sono cambiate

Quelle frasi addosso come se fossero tatuate

Fanno ancora male anche se adesso sono più lontane

È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo

Preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango

E non perché mi sento stanco, ma perché combatto

E ripeto a me stesso: “Non cambiare mai, Guido non farlo!”

No, no, no, no, io non voglio abbandonare queste strade

Sai che sopravviverò e non ti lascio indietro

Giro il mondo ma poi tornerò

Torneremo in piazza, non sai quanto è bello un amico

Che ti da la spalla soltanto per piangere

Ma guardami, volevano cambiarmi ma

Non è cosa possibile

Sai bene che non funziona

Non è niente di simile,

No, nemmeno una briciola

Supereremo il limite

Seduti su una nuvola

Te lo prometto

E le promesse le mantengo

Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono

Io non sono ancora pronto

Voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sentono

Domani finisce il mondo

Salgo sul tetto a guardare il tramonto così non mi prendono

Non sai quanto ne ho bisogno

Ti chiedo scusa per ciò che t’ho fatto ancora non mi perdono

Una farfalla vive poco ma muore volando

Pensa a quanto può essere importante vivere sognando

Tutti parlano ma pochi fanno

Tutti parlano e soltanto pochi trovano il coraggio e giocano d’azzardo

Resto a guardare da lontano

In una mano il mondo e nello zaino una matita

È solamente un diario

Non ho cambiato il mio binario

Ho scelto come vivere e non farmene una colpa

Anche se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai

Per quando non siamo d’accordo, per quando pensavo: “E’ troppo”

Il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito

Ciò che vuole sentire un figlio è solamente: “Ti amerò”

Indipendentemente da ciò che farai

La tua famiglia è il bene più prezioso e unico

Ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico

No, no, no, no, io non voglio abbandonare queste strade

Sai che sopravviverò e non ti lascio indietro

Giro il mondo ma poi tornerò

Torneremo in piazza, non sai quanto è bello un amico

Che ti da la spalla soltanto per piangere

Ma guardami, volevano cambiarmi ma

Non è cosa possibile

Sai bene che non funziona

Non è niente di simile,

No, nemmeno una briciola

Supereremo il limite

Seduti su una nuvola

Te lo prometto

Eh-eh, oh-oh

Te lo prometto

Eh-eh, oh-oh

Te lo prometto

Eh-eh, oh-oh

Te lo prometto

Eh-eh, oh-oh

