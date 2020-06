Nicola Siciliano – MVMA: ascolta la nuova canzone

Rilasciato il 18 giugno 2020 per RCA Records, MVMA è un bel singolo del rapper napoletano Nicola Siciliano, che farà parte del disco d’esordio in uscita quest’anno. Che significa questa parola?

Leggi il testo e la la traduzione in italiano e ascolta questa bella canzone, molto apprezzata dai fan, scritta dall’interprete e prodotta da Whizy Boost, producer napoletano classe ’97.

Che significa MVMA?

MVMA è l’acronimo di “M vas e m’accir” (mi baci e mi uccidi), perché in questo pezzo, il rapper classe 2002 parla di una relazione con una ragazza che lo rende a dir poco felice, in special modo perché sono molto simili: due anime gemelle.

Nel primo lavoro discografico di questo apprezzato artista, dovrebbero esserci anche Trip (ft. Nayt) e la contagiosa Mambo, rispettivamente rilasciati il 22 novembre 2019 e il 13 marzo 2020.

Me vasa e m’accir

Me guard’ e po rir, facimm na festa

Ch fa ch è matin (ah)

Cu te so felic, nu libbr maje scritt

Rosa senza spin (yah yah yah)

Me par na vit, ma nun è na vita

So passate e mise

Truvammo n’uscit, tu fa che è finit

Pure chesta vit-ah-ah-ah

Chi simmo l’e ditt-ah-ah-ah-eh





Fa ca nun è success nient

Sonno ma nun sto durmenno

So l’attimo ch coglij rind a mente

E n’attimo e già nuje nun simmo niente

E no, no, no, no

Nun va sempe accussì

Pecchè a vit va accussì, si

E aropp nuje simm accussì, eh-eh-eh

M confront co bene e co male

Simmo simil rind e peccat

Ce tradimm e restamm leal… p l’at

È accussì, ipocrisij, fotografij miez a na vij

Teng allegria comm’ na stella ind a periferij

Mon amie restammo accussì

Po me ric e si che è comm’ dic ij

Comm’ è amar a dicere ca simmo uguali

Duje pianet, n’at munno senza spade

Ma m’accir sul quando po me vasa

Si, si, si, voglij restà chius’ addò nun ver dij

Parlo o muro e chi nun rispond poi so sempe ij

Tourn aret’ e se ripete n’ata storij n’ata vit

E tu

Me vasa e m’accir

Me guard’ e po rir, facimm na festa

Ch fa ch è matin (ah)

Cu te so felic, nu libbr maje scritt

Rosa senza spin (yah yah yah)

Me par na vit, ma nun è na vita

So passate e mise

Truvammo n’uscit, tu fa che è finit

Pure chesta vit-ah-ah-ah

Chi simmo l’e ditt-ah-ah-ah-eh

No, no, no, no, nun va sempe accussì

Nun va sempe accussì





MVMA Traduzione

Mi baci e mi uccidi

Mi guardi e poi ridi, facciamo una festa

Che dura fino al mattino

Con te sono felice, un libro mai scritto

Rosa senza spine

Mi sembra una vita ma non è una vita

Son passati mesi

Troviamo un’uscita, tu fai conto che è finita

Pure questa vita

Chi siamo l’hai detto

Fai conto che non è successo niente

Sogno ma non sto dormendo

Sono l’attimo che cogli nella mente

E’ un attimo e già noi non siamo niente

E no, no, no, no

Non va sempre così

Perché la vita va così, si

E dopo noi siamo così

Mi confronto col bene e col male

Siamo simili nei peccati

Ci tradiamo e restiamo leali.. per gli altri

E’ così, ipocrisie, fotografie, per strada

Sono allegro come una stella in periferia (yah yah)

Tesoro mio, restiamo così

Poi mi dici di sì, che è come dico io

Com’è amaro dire che siamo uguali

Due pianeti, un altro mondo senza spade

Ma mi uccidi solo quando poi mi baci

Sì, sì, sì, voglio restar chiuso dove non vedo Dio

Parlo al muro e poi chi non risponde sono sempre io

Torno indietro e si ripete un’altra storia e un’altra vita

E tu

Mi baci e mi uccidi

Mi guardi e poi ridi, facciamo una festa

Che dura fino al mattino

Con te sono felice, un libro mai scritto

Rosa senza spine

Mi sembra una vita ma non è una vita

Son passati mesi

Troviamo un’uscita, tu fai conto che è finita

Pure questa vita

Chi siamo l’hai detto

No, no, no, no, non va sempre così

Non va sempre così

