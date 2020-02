Il Tre – Fight! feat. Nayt: audio e testo del singolo

I giovani rapper Il Tre e Nayt hanno unitio le forze nel singolo Fight!, disponibile ovunque, anche in radio, da venerdì 28 febbraio 2020 via Atlantic/Warner Music. Il testo e l’audio.

Dopo i successi Cracovia Pt. 3 (singolo che grazie ai quindici milioni di ascolti lo ha fatto “decollare”) e Le Vostre Madri, il rapper romano classe 1997, Guido Senia, aka Il tre, torna alla ribalta con questa potente canzone, scritta e interpretata insieme al collega romano d’adozione William Mezzanotte, meglio conosciuto come Nayt,

Prodotto dal fidato BVRGER, producer anche dei due citati ultimi due singoli, questo contagioso brano gioca sulla “rivalità” tra i due artisti che hanno dato vita a uno scontro all’ultima rima che evidenzia la loro tecnica fuori dal comune e il loro talento negli extrabeat.

Il Tre – Fight Testo

Download su: Amazon – iTunes

Avevo un paio di cose da dire (di cose da dire)

Solo chi perde c’ha fame di più (c’ha fame di più)

La mia famiglia non sa più che dire (La mia famiglia non sa più che dire)

Di certo tu non sai dire di più

E ho perso davvero tante battaglie (tante battaglie)

Però la guerra rimane la mia

Questo bambino diventerà grande

Che non esiste meritocrazia

Fight, fight

Tutti contro me, ma non cado giù

Fight, fight

La mia faccia qui, senza la TV

Fight, fight

Non mi basta mai, ne voglio di più

Fight, fight

C’è il nuovo messia, ma non è Gesù





Uoh, uoh, con due parole ti ho già spettinato

Voglio cambiare le regole che non ho mai rispettato

Sono come un boxer, che ti fo**e, ma rimango nell’anonimato (shh)

Poi chi se ne fo**e, se la notte, mi sento tipo un lupo mannaro

Voi siete babbi, fra’ Nonno Nanni e i Teletubbies

Di Bambi e i Sette Nani, noi siamo stanchi

E voi altri, che fate il funky, maiali e galli

Gandhi, che andate avanti, ma siete granchi

Buoni buoni, vi ho fatto fuori, yah

Cuori, cuori, kappa di cuori, yah

Non capisco perché dite “yah”, ma lo dico anch’io

Io conosco solo Ja-copo che è n’amico mio

[Il Tre & (Nayt)]

Questo rap è come la mia vita (No, no)

Corre forte su quella salita (No, no)

Vedi fuoco nella mia pupilla (No, no)

Separo le acque con due dita

Fight, fight

Tutti contro me, ma non cado giù

Fight, fight

La mia faccia qui, senza la TV

Fight, fight

Non mi basta mai, ne voglio di più

Fight, fight

C’è il nuovo messia ma non è Gesù

[Nayt]

Ah, sono diverso, come rap non arrivi non penso

Sono fuori, il mio cervello l’ho perso

Un omelette, quando suono mi perdo

Dov’è il back? Finirò a Studio Aperto

Tutto fatto sì, in un ca**o di albergo

Come me non c’è nessuno, vi osservo

I tuoi parenti che mi guardano e svengono

Ho combattuto mille lotte, vai

Solo amici in più da sotterrare

Ho bevuto solo un cockatil, ma

Nella vita ho avuto troppe pare

Ho navigato per la scena, è solo una scema, quindi vado oltremare

Non ti conosco, vuoi fare quello più losco, sì, però non tremare

Mi sono fatto di pezzi messi male

Erba da essiccare, canne messicane

Tu vuoi fare il grosso come me, sì pare

Che non fo**i nulla che mi pressi a fare (Uoh)

Il bene si rifiuta, il male si ama

Piscio e prendo la tua Balenciaga (Ahaha)





[Il Tre & (Nayt)]

Questo rap è come la mia vita (No, no)

Corre forte su quella salita (No, no)

Vedi fuoco nella mia pupilla (No, no)

Separo le acque con due dita (Con due dita)

Fight, fight

Tutti contro me, ma non cado giù

Fight, fight

La mia faccia qui, senza la TV

Fight, fight

Non mi basta mai, ne voglio di più

Fight, fight

C’è il nuovo messia ma non è Gesù

Fight, fight

Tutti contro me, ma non cado giù

Fight, fight

La mia faccia qui, senza la TV

Fight, fight

Non mi basta mai, ne voglio di più

Fight, fight

C’è il nuovo messia ma non è Gesù

Fight, fight

Tutti contro me, ma non cado giù





Ascolta su: