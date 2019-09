Il Tre – Cracovia Pt. 3: audio e testo

Leggi il testo e ascolta Cracovia Pt.3, singolo del rapper Il Tre, disponibile ovunque dal 3 settembre 2019.

Romano classe ‘97, Il Tre è uno dei più promettenti rapper italiani, che, iniziò a farsi notare nel 2016 dopo la vittoria dell’importante contest “One Shot Game”. Due anni più tardi rilascia il fortunato “Cracovia Vol.2”, mixtape le cui copie fisiche andarono a ruba, esaurendosi in meno di una settimana, mentre i download furono oltre 50 mila e gli ascolti superarono il milione. Nel giugno dello stesso anno viene rilasciato “Bella Guido”, il primo singolo ufficiale che si fece notare nella Top Viral di Spotify. Ma la vera svolta arrivò a fine novembre 2018, quando il rapper prese parte a Real Talk, facendosi realmente notare, anche da importanti label. Non passò molto tempo e firmò un contratto con Atlantic/Warner Music Italy. Nel maggio 2019 rilascia il singolo “L’Importante” ed è ora la volta della contagiosa canzone in oggetto, scritta di suo pugno e prodotta da BVRGER.

Il Tre – Cracovia Pt.3 testo

Download su: Amazon – iTunes

[Rit.]

Sono un uomo o un aeroplano? Non lo so

Animale o treno? Poi deciderò

Siccome ho messo firma per una major

Dicono che non posso più farlo

E quindi fanno no, no no no

Sì, li sento fanno no, no no no

Sì ma quando rappo è woh, woh woh woh

Sì, ma quando rappo e pregano S. Pietro perché non mi stanno dietro

E senti

(Cracovia parte 3, Cracovia parte 3).

(Yeah yeah, senti come ca**o fa!)

Se volete potete provare a fare quello che io faccio, ma nessuno lo sa fare, te lo giuro

Io li vedo che ci provano, ma è inutile che quando rappa Guido state muti oppure levatevi subito

Mi rendo conto di cosa si prova a stare male quando dicono che non ce la puoi fare, ma lo devi fare

Oggi se mi sento così bene devo ringraziare chi m’ha detto che non lo potevo fare (Grazie)

Menomale meno male

Quando rappa Guido pure a Dio gli viene voglia di imprecare

Immagino la faccia di Gesù quando vede suo padre bestemmiare, lo guarda e poi dice: “Ma davvero fate?”

Sì facciamo davvero

Quando rappa Guido vedi cadere Madonne dal cielo

E ti giuro che è vero

Dimmi chi ha vinto ancora, pappappero.





Fin da: “L’importante” tutti si aspettavano una bomba nucleare, ma

Prima volevo cantare che è importante ridere e dopo sognare, poi

Quando pensavate che sono cambiato e non faccio più pezzi rap

Io faccio a pezzi la tua squadra, faccio a pezzi loro e faccio a pezzi te.

[Rit.]

Sono un uomo o un aeroplano? Non lo so

Animale o treno? Poi deciderò

Siccome ho messo firma per una major

Dicono che non posso più farlo

E quindi fanno no, no no no

Sì, li sento fanno no, no no no

Sì, ma quando rappo è woh, woh woh woh

Sì, ma quando rappo e pregano S. Pietro perché non mi stanno dietro

E senti.

Ero meglio prima, quando ti spaccavo il culo e non mi conoscevi

Tu criticavi la mia roba, ti sentivi forte, adesso dove sei bro?

Bambinetto avrai fallito tutti i tuoi lavori, mica come me

A Santa Maria delle Mole supportano il vero, supportano me, ehi

L’hai capito sono Godzilla, come dice Nico, fra, sono Godkilla

Vi volevo dire, vi volevo dire, vi volevo dire, no niente, tornate a ninna

Le cose che voglio me le prendo

Poi le cose che non voglio non le sento

Se una cosa non mi piace mi lamento

Quello che ti rompe il cu*o mi presento

Sono Guido ho 21 anni, tu chi sei bro?

Tu volevi questi panni, dove sei mo?

Siete solo pesciolini come Nemo

Rappresento Roma come Remo

Ho fatto buche per terra mentre camminavo

Sì, mi ripetevano Guido sei pazzo

Io rispondevo supercalifragilisticanonmenefragaunca**o

Questo è per chi sopravvive dentro questo mondo di vipere e serpi

Pure per chi vuole avere di più dalla vita, che ancora si chiede perché

Io nel mio piccolo provo a ridare speranza ai pischelli che vivono a pezzi

Questo è per te, gustati Cracovia 3, ye.





[Outro]

Ho passato mesi brutti ora mi riconosco

L’odio ce l’ho per tutti anche per chi conosco

Chicco non è un affronto, neanche un affare losco

Ma fa parte di me, questa faccia da stron*o

Chiunque frequento sai, dice “non cambierai”

Coi milioni o senza niente non cambio ne ora ne mai

Da fuori sembriamo pazzi, ye ye

Ma tre anni dopo quando reppa Guido sono ancora ca**i.





Ascolta su: