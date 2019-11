Il Tre – Le Vostre Madri: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato il 26 novembre 2019 via WM Italy, Le Vostre Madri è un singolo del 22enne rapper romano Guido Senia, artisticamente conosciuto come Il Tre. Il testo e l’audio della nuova travolgente canzone, scritta di suo pugno e prodotta da BVRGER.

Il Tre Le Vostre Madri testo

Sono un pazzo, lancio bombe a mano

E ti saluto mentre faccio “Wow”

Kamikaze, fo**e un ca**o dei commenti perché tanto life is now

Entro dentro quel ca**o di posto, spacco il palco

Faccio buche come a Roma, dopo prendo i soldi e ti saluto

Chiedo scusa per i danni quindi “Ciao”

Faccio “bam-bam”, loro fanno “can-can”

Me la vivo così bene come fossi una star

Mi dicono “Basta”, però non mi basta

Se mi imiti davvero poi ti viene l’asma

Poi ti viene l’ansia, con i soldi in tasca

Io li faccio con la musica, mica con mamma

Mi sembrate tutti uguali con quella collana

Non le metto, però faccio musica che spacca, ah-

Quando mi giro e dietro di me

Mica ti vedo e tu non ci stai

Io non mi fido manco di me, tu dove sta-sta-stavi? (stavi?)

Anche se a scuola prendevo 3, ora coi numeri è tutto ok

Ora lo sai chi chiede di me? Le vostre ma-ma-madri.





Scrivo una strofa, mi dici “Come fa?”

Mica la invento, dico la verità

Quando finisco chiedono “Come fai?”

Chi non ha niente, le scuse non ce l’ha

Io mi sono aperto le vene, tu lo sai

Mi sono espresso come volevo io

Dicono spesso “Guido, non ce la fai”

Quello che faccio, qui lo decido io

Poi, ricarico le mie pile

Mi immagino che fallite

Tempero le mie matite

Fuori dal secchio

Un serramanico a vite

Facciamo il panico

Sì, che io sono carico

E spacco pure lo specchio

Senza raccogliere i pezzi

Non siamo belli ma veri

Scriviamo sopra i quaderni

Per decifrare i pensieri

Comunque vada rimani

Torniamo dopodomani

Che con il trap, giuro mi sento vecchio

La mia bocca è un ca**o di fucile

Per Natale metto le lucine

Prestami ago e filo per cucire

Che ti ho fatto 36 ferite

Non ho mai badato a cosa dite

Non ho mai pensato che è la fine

Se rinasco in sette nuove vite

Spaccio coca nelle Filippi-

Quando mi giro e dietro di me

Mica ti vedo e tu non ci stai

Io non mi fido manco di me, tu dove sta-sta-stavi? (stavi?)

Anche se a scuola prendevo 3, ora coi numeri è tutto ok

E ora lo sai chi chiede di me? Le vostre ma-ma-madri.





