Michele Morrone – Feel It: video, audio, testo e traduzione del brano per la colonna sonora di 365 Giorni

Feel It è un singolo di Michele Morrone uscito il 20 gennaio 2020, anticipando il debut album Dark Room, rilasciato il successivo 14 febbraio, ma il brano viene anche utilizzato nel film 365 (365 dni), che lo vede protagonista nei panni del seduttore Massimo Torricelli. Secondo alcuni, questa pellicola, già tra le più viste su Netflix, dietro solamente a Da 5 Bloods di Spike Lee, è la risposta polacca a Cinquanta Sfumature. Nel film, ambientato principalmente in Sicilia, Massimo Torricelli è un po’ il Christian Grey polacco, anche se in realtà egli è italianissimo, per la precisione di Melegnano (Milano). Massimo è figlio di un boss della mafia siciliana, rapisce Laura (in vacanza nella regione insieme al ragazzo Martin e a due amici) e le concede un anno per farla innamorare.

Le musiche della colonna sonora di 365 Giorni sono di Michał Sarapata e Mateusz Sarapata, ma nel film vengono utilizzate un totale di 4 canzoni di Michele, vale a dire Hard For Me, Watch Me Burn, la title track Dark Room e il brano in oggetto: leggi il testo e la traduzione in italiano, guarda il video e ascolta questo bel brano, scritto con la collaborazione di Dominic Buczkowski-Wojtaszek & Patryk Kumór.

A quanto sembra, la track viene riprodotta durante i titoli di coda della pellicola. Diretto da Barbara Białowąs, il videoclip è stato arricchito da frammenti del film, adattamento cinematografico del bestseller di Blanka Lipińska.

Testo Feel It Michele Morrone

Autori: Patryk Kumór, Dominik Buczkowski-Wojtaszek

Autori musica: Patryk Kumór, Dominik Buczkowski-Wojtaszek, Michele Morrone

[1a Strofa]

I don’t wanna keep you waiting

That’s why you blame it on me

You just give me your secrets

And I want it too, yeah

‘Cause this was on you, baby

And it’s only true, yeah

[Rit.]

I’m gonna feel it

Feel it so strong

This is making me alive

We don’t even have to say goodbye

I’m gonna feel it

Feel it so strong

This is trying to make me alive

We don’t even have to say goodbye

I wanna you-ou-ou-ou, you-ou-ou-ou

This is making me alive

We don’t even have to say goodbye

I want you-ou-ou-ou, you-ou-ou-ou

This is trying to make me alive

We don’t even have to say goodbye





[2a Strofa]

Even if I wanna play this

‘Cause that’s what they’re expecting from me, yeah

I will never let you go now

And this is all about you

’Cause this was on you, baby

And it’s only true, yeah

[Rit.]

I’m gonna feel it

Feel it so strong

This is making me alive

We don’t even have to say goodbye

I’m gonna feel it

Feel it so strong

This is trying to make me alive

We don’t even have to say goodbye

I wanna you-ou-ou-ou, you-ou-ou-ou

This is making me alive

We don’t even have to say goodbye

I want you-ou-ou-ou, you-ou-ou-ou

This is trying to make me alive

We don’t even have to say goodbye





Traduzione Feel It di Michele Morrone

[1a Strofa]

Non voglio farti aspettare

Proprio per questo mi accusi

Svelami solo i tuoi segreti

E lo voglio anch’io, sì

Perché è stata colpa tua, piccola

Ed è semplicemente la verità, sì

[Rit.]

Lo sentirò

Lo sentirò così forte

Questo mi sta rendendo vivo

Non dobbiamo neanche dire addio

Lo sentirò

Lo sentirò così forte

Questo sta cercando di rendermi vivo

Non dobbiamo nemmeno dire addio

Voglio te-e-e-e, te-e-e-e

Questo mi sta rendendo vivo

Non dobbiamo nemmeno dire addio

Voglio te-e-e-e, te-e-e-e

Questo sta cercando di rendermi vivo

Non dobbiamo neanche dire addio





[2a Strofa]

Anche se voglio giocare a questo

Perché è quello che si aspettano da me, sì

Non ti lascerò mai andare

Ed è un problema tuo

Perché è stata colpa tua, piccola

Ed è semplicemente la verità, sì

[Rit.]

Lo sentirò

Lo sentirò così forte

Questo mi sta rendendo vivo

Non dobbiamo neanche dire addio

Lo sentirò

Lo sentirò così forte

Questo sta cercando di rendermi vivo

Non dobbiamo nemmeno dire addio

Voglio te-e-e-e, te-e-e-e

Questo mi sta rendendo vivo

Non dobbiamo nemmeno dire addio

Voglio te-e-e-e, te-e-e-e

Questo sta cercando di rendermi vivo

Non dobbiamo neanche dire addio

Il video di Feel It

