STAY – testo, traduzione e video della canzone di The Kid LAROI e Justin Bieber

Una coppia destinata ad avere anche collaborazione future dato il successo dell’hit Stay: The Kid Laroi e Justin Bieber hanno realizzato una bellissima canzone, dal testo intenso e dal video sicuramente da vedere.

Justin Bieber è pronto a tornare sulla scena internazionale con successi che fanno cantare non solo i più piccini.

LEGGI ANCHE –>Justin Bieber, ufficializzate le date del nuovo tour | Ecco quando sarà in Italia

Justin Bieber e The Kid Laroi insieme per Stay: una canzona intima e orecchiabile

“Stay” è il primo pezzo che l’artista emergente, The Kid Laroi, all’anagrafe Charlton Kenneth Jeffrey Howard ha presentato ai fan. Si è avvalso però di una collaborazione non da poco. Il rapper ha voluto accanto a sé l’idolo degli adolescenti, Justin Bieber.

Il rapper e cantautore australiano, classe 2003 Fa seguito agli ultimi successi “Reminds Me Of You” e “Without You”. Il brano vede la collaborazione di Justin Bieber.

La critica ha definito la canzone sul genere new wave, pop punk, pop rap, pop rock e synth pop, ed è stato paragonato da Justin Curlo di Vulture, come impatto e genere, a Die for You e Somebody dello stesso Justin Bieber.

Il video musicale è stato diretto da Colin Tilley: su YouTube è disponibile dal 9 luglio scorso e già avuto un boom di visualizzazioni e ascolti.

Stay, testo, traduzione e video

Ecco il testo della bellissima canzone nata dalla collaborazione dei due artisti americani.

Siete curiosi di sapere qual è il significato di questo nuovo successo targato Bieber?

Rimani

Faccio la stessa cosa che ti ho detto non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto farlo

So che non troverò nessun altro buono come te

Ho bisogno che resti, bisogno che resti, hey (Oh)

Mi ubriaco, mi sveglio, sono ancora sbronzo

Realizzo il tempo che ho perso qui

Mi sento come se tu non potessi capire come mi sento

Oh, sarò distrutto se tu non sarai esattamente qui

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, sarò distrutto se tu non sarai esattamente qui

Faccio la stessa cosa che ti ho detto non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto farlo

So che non troverò nessun altro buono come te

Ho bisogno che resti, bisogno che resti, hey

Faccio la stessa cosa che ti ho detto non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto farlo

So che non troverò nessun altro buono come te

Ho bisogno che resti, bisogno che resti, hey

Quando sono lontano da te, mi manca il tuo tocco (Ooh)

Sei la ragione per cui credo nell’amore

E’ stato difficile per me fidarmi (Ooh)

E ho paura che rovinerò tutto

Non c’è modo che io ti abbandoni

Perché tu non mi hai mai lasciato a mani vuote

E tu sai che io so di non poter vivere senza di te

Quindi, piccola, resta

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-wo

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, sarò distrutto se tu non sarai esattamente qui

Faccio la stessa cosa che ti ho detto non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto farlo

So che non troverò nessun altro buono come te

Ho bisogno che resti, bisogno che resti, hey

Faccio la stessa cosa che ti ho detto non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto farlo

So che non troverò nessun altro buono come te

Ho bisogno che resti, bisogno che resti, hey

Woah-oh

Ho bisogno che resti, bisogno che resti, hey