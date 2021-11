Enemy (whit JID) – testo e traduzione della canzone degli Imagine Dragons

Una nuova canzone destinata ad avere lo stesso successo delle altre: Enemy, nata dalla collaborazione tra gli Imagine Dragons e JID vi renderà possibile esplorare un mondo fantastico che gli Imagine, nel loro modo di fare musica, hanno sempre reso possibile immaginare.

Oggi vi proporremo il testo e la traduzione di questo brano che sicuramente sentiremo a lungo in giro. Gli Imagine Dragons sono sempre una garanzia.

Imagine Dragons presentano la loro nuova canzone

Questa volta l’amatissimo gruppo ha voluto partecipare ad un progetto artistico: gli Imagine Dragons hanno realizzato, infatti, “Enemy” come colonna sonora di Arcane, la nuova serie Netflix ideata dai creatori di League Of Justice.

Ma questa volta non hanno fatto tutto da soli. La nota band ha voluto la collaborazione del rapper JID per realizzare Enemy che apre la strada al nuovo album della band Mercury Act. I.

Il gruppo statunitense tornerà presto in Italia: li vedremo di nuovo esibirsi dopo – lo stop pandemico – sul palco degli I-Days di Milano all’Ippodromo Milano Trenno. La data è un po’ lontanuccia, ma per evitare di non trovare i biglietti sarebbe comunque meglio affrettarsi.



L’appuntamento è per l’11 giugno 2022 – tra l’altro- è l’unica tappa italiana del Mercury World Tour 2022.

Enemy, testo e significato

Ecco il testo della bella canzone che fatta di parole e concetti che renderanno sicuramente più piacevole il suo ascolto:



Siete curiosi di ascoltare anche il significato delle parole? Ecco la traduzione del testo che offre il web.

Nemico

Mi sono svegliato col suono del silenzio che permette

alla mia mente di vagare, con l’orecchio a terra

Sto cercando di vedere le storie che vengono raccontate

Quando la mia schiena è al mondo che stava sorridendo quando mi sono voltato

Ti ho detto che sei il migliore

ma una volta che ti volti, ci odiano

Oh, miseria

Chiunque vuole essere mio nemico

Risparmia la simpatia

Chiunque vuole essere mio nemico

(Fai attenzione a te stesso)

Mio nemico

(Fai attenzione a te stesso)

Ma io sono pronto

Le tue parole sul muro mentre preghi per la mia caduta

E le risate tra i corridoi e i nomi con cui sono stato chiamato

L’ho fissato nella mia mente, e sto aspettando il momento

in cui ti mostrerò cosa significa essere parole sputate in un microfono

Ti ho detto che sei il migliore

ma una volta che ti volti, ci odiano

Oh, miseria

Chiunque vuole essere mio nemico

Risparmia la simpatia

Chiunque vuole essere mio nemico

(Fai attenzione a te stesso)

Mio nemico

(Fai attenzione a te stesso)

Uh, guarda, okay

Sto sperando che qualcuno preghi per me

Sto pregando che qualcuno speri per me

Sto dove nessuno deve essere postato

Essere un disastro di emozioni

Pronto per andare ovunque, fammi solo sapere

La strada è lunga, quindi metti il pedale al suolo

Il nemico è sulle mie tracce, la mia energia non è disponibile

Gli dirò arrivederci

Vogliono tramare sul mio trotto fino in cima

Sono fuori forma, sto pensando fuori dagli schemi

Sono un astronauta

Ho fatto esplodere la roccia del pianeta per causare una catastrofe

E significa molto perché non ho

non ho pensato di scatenare il caos

su un’opposizione, scioccante

Vogliono energia statica con precisione

Sono un quarterback automatico

Non sto parlando di licenziare, impacchettare

Fai i bagagli, non mi faccio prendere dal panico

Chi è il più cattivo?

Non importa, non importa

perché ti abbiamo preso alla gola

Chiunque vuole essere mio nemico

Risparmia la simpatia

Chiunque vuole essere mio nemico

Oh, miseria

Chiunque vuole essere mio nemico

Risparmia la simpatia

Chiunque vuole essere mio nemico

Prego, giuro che non sarò mai un santo, non se ne parla

Mio nemico

Prego, giuro che non sarò mai un santo, non se ne parla

(Fai attenzione a te stesso)