Justin Bieber, ufficializzate le date del nuovo tour | Ecco quando sarà in Italia

Il cantante Justin Bieber ha ufficializzato le date del suo nuovo tour. Ecco quando arriverà in Italia e dove si esibirà.

Nato nel 1994 a London, in Ontario nel Canada e cresciuto a Stratford, Justin Drew Bieber, conosciuto come Justin Bieber è un cantante, musicista e attore, famoso in tutto il mondo.

Il ragazzo cresce con la famiglia materna, che rimane incinta a diciotto anni e non è mai stata sposata. Nonostante questo, Justin mantiene ottimi rapporti anche con il padre.

Justin Bieber: le date del nuovo tour

Durante l’infanzia ha giocato a molti sport come l’hockey, il calcio e gli scacchi ma crescendo ha cominciato ad alimentare una sua già innata passione per la musica, cominciando ad imparare a suonare il pianoforte, la batteria, la chitarra e la tromba.

Dopo aver vinto nel 2007 un concorso canoro nello stesso anno, grazie all’aiuto di sua madre, comincia a pubblicare su Youtube dei video dove si esibisce su alcune cover dei suoi cantanti preferiti.

Grazie a questi video venne notato dal produttore Scooter Braun che stava navigando su internet e dopo aver contattato sua madre, inizialmente riluttante all’idea, propose al giovane di firmare un contratto discografico.

One time, il suo primo singolo, ottiene un notevole successo, ma la notorietà del cantante avviene nel 2010 con il brano Baby che diventa la sua canzone più conosciuta e raggiunge i vertici della Top Ten in sette paesi e la Top 5 degli Stati Uniti.

Il suo primo album raggiunge il primo posto della Billboard 200 facendolo diventare il più giovane cantante maschile a superare il record di Stewie Wonder del 1963.

A causa della sua pubertà la voce di Justin cambia diventando più profonda e quindi cambia intonazione nel secondo album.

Alla sua attività di cantante condivide anche la passione per la recitazione, apparendo prima in una puntata di CSI e poi diventando il protagonista del suo film-concerto Justin Bieber: Never say never a questi durante la sua carriera susseguono camei in altre serie tv e film.

Il giovane cantante è sposato dal 2018 con la modella Haley Baldwin.

Ecco le tappe in Italia

Justin Bieber ha annunciato le date del suo attesissimo Justice World Tour, tra cui appaiono due date in Italia.

L’artista si esibirà nella nostra penisola il 27 e 28 Gennaio 2023 all’Unipol Arena di Bologna.

Il tour comincerà a Maggio 2022 e terminerà a Marzo 2023 e vedrà Bieber esibirsi tra i 5 continenti, in più di 20 paesi con oltre 90 concerti.

I biglietti saranno in vendita in pre-sale esclusiva Radio 105 dalle ore 10.00 del 17 Novembre alle ore 23.59 del 18 Novembre su www.105.net. La vendita generale invece aprirà il 19 Novembre ore 10.00 su www.dalessandroegalli.com, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.