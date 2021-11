Le canzoni più belle per bambini | Ecco la lista

By

Le impariamo da bambini, ma le ricordiamo anche da adulti: parliamo della canzoncine che si imparano durante i giochi o guardando i cartoni animati e di quelli del passato – dato il grande successo – ancora oggi qualcuno viene trasmesso sul piccolo schermo. Qualche canzoncina magari ci veniva anche canticchiata dai nostri genitori per farci addormentare o cullarci. Qui c’è una scelta di canzoni per bambini che sicuramente il tuo bambino dovrebbe conoscere.

Alcune di queste canzoni scelte sono veri e propri capolavori, ci sarà qualcuno che ricorderà di averla ascoltata allo Zecchino d’Oro, o cantata dalla mitica Cristina D’Avena, o dal Coro dell’Antoniano, ricordi indelebili dalle nostre menti che ci riportano indietro nel tempo, quando si era bambini e spensierati e si pensava solo al gioco e al divertimento in generale.

Ancora oggi, qualche romantico nostalgico, non si affida ai cellullari per una ninnananna confezionata ma ama canticchiare al proprio pargoletti deliziose e tenere canzoncine.

Ecco una serie di canzoni per bambini indimenticabili

La canzone dei puffi, chi non se la ricorda con il cattivello Gargamella. Poi ci sono Heidi, Pippicalzelunghe, Ufo Robot, Il lungo, il corto e il Pacioccone, Il coccodrillo come fa, Il ballo del Qua Qua, Nella vecchia fattoria, La bella lavanderina, Giro Giro Tondo, Il caffè della Peppina, Ninna Nanna Ninna Oh, Whiskey il ragnetto.



Queste sono solo alcune, abbiamo scelto tra le più canticchiate dalle mamme o papà per i loro bambini, anche se alcune più che canzoncine sono delle filastrocche.

Gli effetti positivi sul bambino quando ascolta le canzoni

Non tutti sanno che i bambini riescono ad ascoltare la musica già da quando sono nel pancino della loro mamma, in tante lo hanno fatto, e tantissime sono state le reazioni, il primis, scalciare, come se avesse piacere il quel momento ed il voler comunicare con la mamma.



Ma gli effetti positivi sono anche altri: riesce a potenziare la memoria e la concentrazione, favorisce il modo comunicativo ed il linguaggio, aiuta ad avere un vero e proprio controllo delle emozioni e stimola la fantasia. Ma sappiamo che i benefici sono tanti altri.

Perché ascoltare canzoni, musica, fa bene al cuore e alla mente. E questo sia se si è adulti o bambini.