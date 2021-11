Justin Bieber: dove abita il cantante canadese? La villa che vale milioni

Il noto artista americano, grazie alla sua lunghissima carriera, ha avuto modo di mettere da parte una notevole ricchezza. Avete mai visto dove vive Justin Bieber? La sua casa è un sogno ad occhi aperti.

Non tutti credevano che il talento di Justin Bieber fosse maturo a sufficienza per durare oltre il tempo dell’infanzia segnata da ‘Disney’ e dai programmi per ragazzi che hanno fatto la sua fortuna, facendo in modo che il suo nome diventasse noto in tutto il mondo. Oggi è un artista che riesce a vivere da re con i suoi concerti e la sua firma.

LEGGI ANCHE –> Justin Bieber e l’EP Freedom: il testo e la traduzione della title track con BEAM

Justin Bieber, avete mai visto dove abita? Un paradiso terrestre!

Le sue fan lo seguono dai tempi in cui era un bimbo che sapeva cantare e stare davanti allo schermo. Oggi Justin Bieber è una star mondiale. Nonostante tutti i problemi, l’artista ha saputo rimettersi in carreggiata e ogni anno produce pezzi che diventano subito delle hit ascoltato in ogni angolo del pianeta da grandi e piccini.

Il posto in cui vive oggi è il frutto del suo eccezionale carriera: una dimora di lusso, sita a Beverly Park, uno dei luoghi meno accessibili ai comuni mortali di Los Angeles.

Justin e la sua mega villa a Los Angeles

La villa si estende per oltre 1000 metri quadri, su due livelli. Ha ben 7 camere da letto e 10 bagni. Il terreno di cui dispone è di oltre un ettaro. Justin non si è fatto mancare nulla: piscina, campo da tennis, cucina all’aperto e laghetto.

Un grande atrio su un pavimento in marmo a scacchi bianchi e neri. Il soggiorno è in stile formale ed è una delle stanze più grandi della casa.

La camera patronale è completa di salottino e ha un’ampia parete vetrata che ha vista sulle colline della meravigliosa città.

Ci sono anche stanze extra: cinema, palestra e un’ampia cantina. Insomma, Justin non si è fatto mancare nulla. Il tutto gli è costato più di 25 milioni di dollari. Solo una star di fama mondiale come lui poteva permettersi di spendere una cifra simile!