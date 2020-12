Leggi il testo e ascolta Stare male, nuovo brano di Ariete

I pensieri negativi di una diciottenne che non sta proprio bene ma che cerca di farsi forza e non badare troppo a queste cavolate che la buttano giù: è questo il concept di Stare male, nuova bella canzone di Ariete, inserita come quarta traccia nel secondo EP in carriera 18 Anni, uscito il 4 dicembre 2020.

Questo bel brano è stato scritto dalla stessa giovane cantautrice di Anzio e prodotto da Daniele Razzicchia, meglio conosciuto come Winniedeputa. Leggi il testo e ascoltalo.

Ricordo che in questo secondo mini-lavoro di Arianna, successore di Spazio, sono presenti sei inediti, nello specifico Freddo feat. Lil Kaneki degli Psicologi, Mille guerre, Nottataccia e i due singoli “Venerdì” e “18 anni”, che ne hanno anticipato il rilascio.

Stare male Testo, Ariete

[1a Strofa]

Vorrei fosse facile spiegare

La paura che da giorni mi porta a mollare

Come da bambina che temevo il temporale

Ora mi chiudo in me stessa e poi mi faccio male, dai

È che ovunque ormai mi sento stretta

Ho una para nella testa e mezza sigaretta

E mio padre che mi dice che fumare uccide

E che piangere non risana una cicatrice

[Rit.]

È inevitabile pensare

Tutto fa un po’ male

Ma fa anche del bene

Forse mi conviene

Stare a ricordare che quel che fa male

Poi diventa bene come le altalene

Denuncio tutti i ricordi

Ma penso però: “Ti ricordi?”

Prima stavi bene

Perché stare male

Perché stare male così?

[2a Strofa]

Vorrei fosse facile capirmi

Ma è da giorni che mi guardo e non riesco ad aprirmi

Come quando scappi da qualcosa di più grande

E lo trovi puntualmente sotto le tue scarpe, dai

È che ovunque ormai mi sento persa

Sempre mezza sigaretta e troppa roba in testa

E mio padre che mi dice che ubriacarsi uccide

E che piangere non risana le mie ferite





[Rit.]

È inevitabile pensare

Tutto fa un po’ male

Ma fa anche del bene

Forse mi conviene

Stare a ricordare che quel che fa male

Poi diventa bene come le altalene

Denuncio tutti i ricordi

Ma penso però: “Ti ricordi?”

Prima stavi bene

Perché stare male

Perché stare male così?

[Conclusione]

E non voglio più restarci male

Per tutte ca**ate che rovinano le mie giornate

No, non voglio più restarci male

Per queste ca**ate che rovinano le mie giornate

No, non voglio più restarci male

No, non voglio più restarci male

No, non voglio più restarci male

Con queste ca**ate mi rovino tutte le giornate