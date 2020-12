Ascolta e leggi il testo di Pastello Bianco, nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari

Pastello Bianco è la bellissima quarta traccia di Ahia!, secondo Extended Play dei Pinguini Tattici Nucleari, pubblicato il 4 dicembre 2020 su RCA Records: ascolta e leggi il testo del coinvolgente brano.

Anche qui siamo davanti a una meravigliosa canzone, scritta da Riccardo Zanotti e prodotta da Enrico Brun & Fabrizio Ferraguzzo, come del resto tutte le sette tracce dell’attesissimo EP, anticipato da La Storia Infinita e Scooby Doo, singoli rispettivamente rilasciati il 28 agosto e il 13 novembre 2020. Gli altri brani sono la title track Ahia!, Giulia, Scrivile Scemo e Bohémien.

Il significato di Pastello Bianco dei PTN

Ce lo spiega Riccardo Zanotti:

«Due ragazzi che si conoscono da tantissimo tempo ma che nel brano si incrociano in diverse storie d’amore condensate in una sola linea narrativa. Tutto finisce male, è una sorta di “breakup song”, romantica e triste. Pastello Bianco, una ballata quasi sanremese nell’incedere di archi e piano (e con pochissime chitarre), che nasce vecchia per restare giovane, si aggancia in parte al mio romanzo.»

Pinguini Tattici Nucleari, Pastello Bianco Testo

[1a Strofa]

E se m’hai visto piangere

Sappi che era un’illusione ottica

Stavo solo togliendo il mare dai miei occhi

Perché ogni tanto per andare avanti, sai, avanti, sai

Bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi





[Pre-Rit.]

Mi chiedi come sto e non te lo dirò

Il nostro vecchio gioco era di non parlare mai

Come due serial killer… interrogati all’FBI

I tuoi segreti poi a chi li racconterai?

E tu che rimani sempre la mia password del Wi-Fi

E chissà se lo sai?

[Rit.]

Per favore non piangere

E non ci rimanere male

Che noi due ci conosciamo bene

Dalla prima elementare

E scrivevo tutti i miei segreti

Col pastello bianco sul diario

Speravo che venissi a colorarli

E ti giuro, sto ancora aspettando

[2a Strofa]

E se m’hai visto ridere, eh

Sappi che era neve nel deserto ma

Ormai di questi tempi non mi stupisce niente

[Pre-Rit.]

Mi chiedo come stai e non me lo dirai

Io con la Coca-Cola, tu con la tisana thai

Perché un addio suona troppo serio

E allora ti dirò “bye bye” (bye bye)

Seduti dentro un bar poi si litigherà

Per ogni cosa, pure per il conto da pagare e…

Lo sai mi mancherà, na, na, na, na

[Rit.]

Per favore non piangere

E non ci rimanere male

Che noi due ci conosciamo bene

Dalla prima elementare

E scrivevo tutti i miei segreti

Col pastello bianco sul diario

Speravo che venissi a colorarli

E ti giuro, sto ancora aspettando, uoh-oh-oh-oh





[Ponte]

Tu mi hai insegnato la differenza tra le ciliegie e le amarene

E io non la dimenticherò più

E ti auguro il meglio, i cieli stellati

Le notti migliori e le docce di altri

Dove tu forse non stonerai più

[Rit.]

Per favore non piangere

E non ci rimanere male

Che noi due ci conosciamo bene

Dalla prima elementare

E scrivevo tutti i miei segreti

Col pastello bianco sul diario

Speravo che venissi a colorarli

E ti giuro, sto ancora aspettando, oh yeh

[Outro]

Uoh-oh-oh-oh, oh

uoh-oh-oh-oh, oh

uoh-oh-oh-oh, oh