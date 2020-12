Ariete & Lil Kaneki in “Freddo”: audio e testo del nuovo brano

In Freddo, Ariete ricorda la relazione con una persona che ha lasciato il segno nella sua vita. Incisa con la collaborazione di Lil Kaneki degli Psicologi, si tratta della seconda traccia inserita nel secondo EP 18 Anni, disponibile da venerdì 4 dicembre 2020.

Leggi il testo e ascolta questa ennesima bella canzone facente parte del mini album, che a parer mio contiene sei brani molto belli. Difficile trovare una traccia deludente in questo progetto della talentuosa cantautrice di Anzio.

Come in Mille Guerre, anche qui c’è lo zampino di Marco De Cesaris, aka Drast, altra metà degli Psicologi, che insieme a Winniedeputa ha prodotto il contagioso brano in oggetto.

Testo Freddo di Ariete

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music





[1a Strofa]

A volte nella notte mentre il mondo dorme

Giro in strada persa e non mi cerchi mai

Vivo giornate corte in cerca di risposte

Ma mi lasci insonne e non so come stai

E l’aria si fa più pesante, non è per le sigarette

Credere che sarai mia è come credere al “per sempre”

Ed hai lasciato a casa mia soltanto un paio di magliette

Che mi somigliano un po’ perché oramai ti stanno strette

[Rit.]

Le notti d’estate ricordano l’inverno

Avevi il fuoco negli occhi e fuori faceva freddo

Io corro da te ma il mondo rimane fermo

Ti ho persa da un pezzo e perderò un altro pezzo di me, di me (Di me, di me)

Le notti d’estate io corro da te

Le notti d’esta— ricordano l’inve—

Le notti d’estate io corro da te

E perderò un altro pezzo di me, di me

[2a Strofa: Lil Kaneki]

Un altro pezzo di te e siamo pezzi nascosti

Per le strade d’inverno quando aspetti la metro

Mi dici che in mezzo a tutti i tuoi mostri

C’è uno spazio stretto e non c’è posto per me

E ok, forse siamo giovani per la nostra età

Regole mi uccidono, che ci posso fa’?

Inseguo questi sogni che lascio a metà

Le notti d’estate ricordavano che

D’inverno mio padre usciva col pianto

Iniziavo la scuola, ero già bocciato

Fanc**o alla prof’ che mi stava sul ca**o





[Rit.]

Le notti d’estate ricordano l’inverno

Avevi il fuoco negli occhi e fuori faceva freddo

Io corro da te ma il mondo rimane fermo

Ti ho persa da un pezzo e perderò un altro pezzo di me, di me (Di me, di me)

Le notti d’estate io corro da te

Le notti d’esta— ricordano l’inve—

Le notti d’estate io corro da te

E perderò un altro pezzo di me, di me

[Outro]

A volte se ripenso a che ci siamo fatte

Non mi sembra vero sia andata così

Affogo i miei rimpianti dentro un altro letto

Ma da qualche mese è sempre lunedì