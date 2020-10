Ariete – Venerdì: leggi il testo della dolcissima nuova canzone

Ascolta e leggi il testo di Venerdì, dolcissimo singolo della giovane cantautrice romana Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio, rilasciato il 16 ottobre 2020.

Dopo il successo di Pillole e il duetto con gli Psicologi sulle note di Tatuaggi, la cantante classe 2020 torna con questo coinvolgente brano, scritto a quattro mani con Daniele Razzicchia, artisticamente conosciuto come Winniedeputa, che ha anche curato la produzione.

Nella contagiosa canzone, Arianna riserva parole veramente bellissime a una persona molto speciale, della quale è molto innamorata e presa. Non è difficile intuire che, in barba alla giovanissima età, questo pezzo possa divenire il suo nuovo successo, anche perché molti ascoltatori si immedesimeranno nelle parole che lo compongono.

Ariete Venerdì Testo

[Strofa 1]

Ho sentito una storia

Che diceva che se pretendi troppo resti sola

Io non voglio mai un ca**o, solo stare bene un’ora

O toccarti per sempre, insieme sotto le lenzuola

Anche se poco dopo litighiamo a squarcia gola





[Pre-Ritornello 1]

Questo è il bello di amarti

Io mi sento importante

Se ti faccio un regalo, apprezzi quello che ho da darti

Se ti dico “ti amo” e non ti compro coi contanti

No, non voglio che piangi

[Ritornello]

E non lo so quanto ci resta ma vorrei tenerti qui

Scapperemo da una festa e da un noioso venerdì

Sai, con te io non mi annoio mai

Ti direi altre mille cose ma tanto tu già le sai

Tu già le sai

(Ti direi altre mille cose ma tanto tu già le sai)

[Strofa 2]

E ti cerco un po’ ovunque

Quando giro di notte stiro ed entro un bar qualunque

Quando scrivo una strofa ma non arrivo mai al dunque

Che poi non sono brava a dirti quel che penso sempre

Però mi vedi dentro e so che con te non mi serve





[Pre-Ritornello 2]

Questo è il bello di averti

Le mani nei capelli

Sensazione di casa e la tranquillità che metti

Ci vogliamo con gli occhi e poi fan*u*o ai sentimenti

Non voglio che ti perdi

[Ritornello]

E non lo so quanto ci resta ma vorrei tenerti qui

Scapperemo da una festa e da un noioso venerdì

Sai, con te io non mi annoio mai

Ti direi altre mille cose ma tanto tu già le sai

Tu già le sai

Tu già le sai

[Outro]

(Ti direi altre mille cose ma tanto tu già le sai)