Lenny Kravitz – Here To Love (#FightRacism): audio, testo e traduzione del brano contro il razzismo, la discriminazione e la xenofobia

Here To Love è una canzone di Lenny Kravitz originariamente contenuta nell’album Raise Vibration, dal 22 novembre 2019 disponibile nella nuova versione fightracism. Al fine di invogliare gli ascoltatori a unirsi alla lotta contro il razzismo, la discriminazione e la xenofobia e quindi sostenere uguaglianza in tutto il mondo, l’artista si è unito al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e ha rilasciato questa nuova versione della sesta traccia dell’ultima fortunata fatica discografica.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questo meraviglioso e dolcissimo pezzo, scritto e prodotto dall’interprete, che esce in attesa della Giornata mondiale dei diritti umani, che si terrà il prossimo 10 dicembre.

FightRacism è il nome di una campagna che promuove l’uguaglianza, la tolleranza e la diversità, e il brano simbolo Here To Love (annunciato tramite questo videomessaggio), che fa da colonna sonora alla campagna, che proseguirà per tutto il 2020 e oltre, sarà prossimamente accompagnato da un filmato dal sapore cinematografico.

Lenny Kravitz Here To Love testo e traduzione

[Verse 1]

We must all unite for we are one creation

We must join the fight, together we are strong

We must do what’s right in every situation

Love each other’s lives as you would do your own

[Pre-Chorus]

Just think twice

Before you cast your stone at someone’s soul

It’s their life

So the choice is theirs and theirs alone

[Chorus]

We’re not here to judge

We are here to love

There’s no room for hate

We are just one human race

We must rise above

We are here to love

There’s no time to waste anymore

[Verse 2]

We must all unite, there’s no more segregation

When you’ve seen the light there’s nowhere else to go

And with peace in sight no walls could separate us

We would be as one because this earth’s our home

[Pre-Chorus]

Just think twice

Before you cast your stone at someone’s soul

It’s their life

So the choice is theirs and theirs alone

[Chorus]

We’re not here to judge

We are here to love

There’s no room to hate

We are just one human race

We must rise above

We are here to love

There’s no time to waste anymore





[Bridge]

Will we learn from our past?

Our clock is running fast

[Chorus]

We’re not here to judge

We are here to love

There’s no room for hate

There is just one human race

We must rise above

We are here to love

There’s no time to waste anymore





Dobbiamo unirci tutti perché siamo un’unica creazione

Dobbiamo unirci alla battaglia, insieme siamo forti

Dobbiamo fare in ogni situazione ciò che è giusto

Amate le vite degli altri come fareste con le vostre

Basta pensarci due volte

Prima di lanciare nell’anima di qualcuno il vostro sasso

È la loro vita

Quindi la scelta è loro e solo loro

Non siamo qui per giudicare

Siamo qui per amare

Non c’è posto per l’odio

Siamo solo una razza umana

Dobbiamo essere superiori

Siamo qui per amare

Non c’è più tempo da perdere

Dobbiamo essere tutti uniti, non c’è più isolamento

Quando vedete la luce non c’è nessun altro luogo in cui andare

E con la pace non c’è muro che possa separarci

Saremmo una cosa sola perché questo mondo è la nostra casa





Basta pensarci due volte

Prima di lanciare la tua pietra nell’anima di qualcuno

È la loro vita

Quindi la scelta è loro e solo loro

Non siamo qui per giudicare

Siamo qui per amare

Non c’è spazio per l’odio

Siamo solo una razza umana

Dobbiamo essere superiori

Siamo qui per amare

Non c’è più tempo da perdere

Impareremo dal nostro passato?

Il nostro tempo scorre veloceù

Non siamo qui per giudicare

Siamo qui per amare

Non c’è posto per l’odio

C’è solo una razza umana

Dobbiamo essere superiori

Siamo qui per amare

Non c’è più tempo da perdere

