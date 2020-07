Katy Perry – Smile: ascolta il nuovo singolo in cui canta di aver ritrovato il sorriso (con testo e traduzione)

Testo Smile di Katy Perry

Autori: Vin Rock, Kay Gee, Ferras, Benny Golson, Anthony Criss, Josh Abraham, Starrah, Oligee & Katy Perry.

[Rit.]

Yeah, I’m thankful

Scratch that, baby, I’m grateful

Gotta say it’s really been a while

But now I got back that smile (Smile)

I’m so thankful

Scratch that, baby, I’m grateful

Now you see me shine from a mile

Finally got back that smile (Smile)

[1a Strofa]

Every day, Groundhog Day

Goin’ through motions felt so fake

Not myself, not my best

Felt like I failed the test

[Pre-Rit.]

But every tear has been a lesson

Rejection can be God’s protection

Long hard road to get that redemption

But no shortcuts to a blessing

[Rit.]

Yeah, I’m thankful

Scratch that, baby, I’m grateful

Gotta say it’s really been a while

But now I got back that smile (Smile)

I’m so thankful

Scratch that, baby, I’m grateful

Now you see me shine from a mile

Finally got back that smile (Smile)

[2a Strofa]

I’m 2.0, remodeled

Used to be dull, now I sparkle

Had a piece of humble pie

That ego check saved my life

[Pre-Rit.]

Now I got a smile like Lionel Richie

Big and bright, need shades just to see me

Tryna stay alive just like I’m the Bee Gees (Oh, woah)

A Mona Lisa masterpiece (Now I’m)

[Rit.]

Yeah, I’m thankful

Scratch that, baby, I’m grateful

Gotta say it’s really been a while

But now I got back that smile (C’mon, smile, woo)

I’m so thankful

Scratch that, baby, I’m grateful (So grateful)

Now you see me shine from a mile

Finally got back that smile (Smile, oh, oh)

[Ponte]

I’m so thankful

‘Cause I finally, ’cause I finally

I’m so grateful

‘Cause I finally, ’cause I finally (Oh)

[Rit.]

Yeah, I’m thankful

Scratch that, baby, I’m grateful

Gotta say it’s really been a while

But now I got back that smile (Woo, smile)

I’m so thankful

Scratch that, baby, I’m grateful

Now you see me shine from a mile

Finally got back that smile (Smile, oh, oh)

[Outro]

I’m so thankful

‘Cause I finally, ’cause I finally

Smile (Oh)

I’m so grateful

‘Cause I finally, ’cause I finally

Smile (Oh, oh)









La traduzione di Smile [Significato di alcune parti]

[Rit.]

Sì, sono grata

Cancella tutto, baby, sono grata

Devo dire che ne è passato di tempo

Ma ora sono tornata a sorridere

Sono così grato

Cancella tutto, baby, sono grata

Ora mi vedi brillare da un chilometro

Finalmente quel sorriso è tornato

[1a Strofa]

Ogni giorno, giorno della marmotta

Fingere era così falso

Non ero io, non era il meglio di me

Sentivo di aver fallito il test

[Pre-Rit.]

Ma ogni lacrima è stata una lezione

Il rifiuto può essere la protezione di Dio [Nota: Katy potrebbe riferirsi alla decisione del suo ex marito di lasciarla. Egli aveva detto alla stampa di essersi “annoiato” con lei, e questo doloroso rifiuto potrebbe averla effettivamente protetta.]

Strada lunga e difficile per ottenere quella redenzione

Ma nessuna scorciatoia per una benedizione

[Rit.]

Sì, sono grata

Cancella tutto, baby, sono grata

Devo dire che ne è passato di tempo

Ma ora sono tornata a sorridere

Sono così grato

Cancella tutto, baby, sono grata

Ora mi vedi brillare da un chilometro

Finalmente quel sorriso è tornato

[2a Strofa]

Sono 2.0, rinnovata

Prima ero noiosa, ora brillo

Ho mangiato un pezzo di torta di umiltà [Nota: qui potrebbe Può riferirsi all’ultimo album “witness”, considerato un flop]

Aver controllato quell’ego mi ha salvato la vita

[Pre-Rit.]

Ora ho un sorriso come Lionel Richie

Ampio e luminoso [Nota: In occasione dell’uscita di “Daisies”, Katy ha lanciato un negozio digitale di fiori, offrendo diversi bouquet virtuali gratuiti. Uno dei bouquet disponibili nel negozio si chiama “Big and Bright” (cioè “ampio e luminoso”), che la Perry cita in questa linea.], hanno bisogno di un parasole solo per vedermi

Sto cercando di sopravvivere come se fossi i Bee Gees (oh, woah) [Nota: “Stayin’ Alive” è uno dei nove singoli dei Bee Gees che hanno raggiunto il primo posto nella Hot 100 di Billboard]

Un capolavoro di Monna Lisa (adesso sono) [Nota: la cantante sta paragonando il suo sorriso a uno dei sorrisi più famosi di tutta la storia: il soggetto della Gioconda di Leonardo Da Vinci, che sembra passare da un’espressione sorridente a neutra.]

[Rit.]

Sì, sono grata

Cancella tutto, baby, sono grata

Devo dire che ne è passato di tempo

Ma ora sono tornata a sorridere (Dai, sorridi, woo)

Sono così grato

Cancella tutto, baby, sono grata (così grata)

Ora mi vedi brillare da un chilometro

Finalmente quel sorriso è tornato





[Ponte]

Sono così grata

Perché finalmente, perché finalmente

sono così grata

Perché finalmente, perché finalmente (oh)

[Rit.]

Sì, sono grata

Cancella tutto, baby, sono grata

Devo dire che ne è passato di tempo

Ma ora sono tornata a sorridere (Woo, sorridi)

Sono così grato

Cancella tutto, baby, sono grata (così grata)

Ora mi vedi brillare da un chilometro

Finalmente quel sorriso è tornato

[Outro]

Sono così grata

Perché finalmente, perché finalmente

Sorriso (Oh)

sono così grata

Perché finalmente, perché finalmente

Sorriso (Oh, oh)

Informazioni su sulla canzone di Katy Perry, Smile

Anche la popstar Katy Perry tenta il suo tormentone dell’estate 2020 rilasciando la gradevole Smile, un interessante singolo disponibile dal 10 luglio come quarto anticipo dell’album Smile, previsto il 14 agosto, a oltre tre anni di distanza dall’ultima fatica discografica Witness. A proposito del disco, la cantante ha detto: “L’intero album è il mio viaggio verso la luce – con storie di resilienza, speranza e amore“.

Nel quinto progetto saranno racchiusi dodici inediti, tra i quali i precedenti singoli “Never Really Over“, “Harleys in Hawaii” e “Daisies“; non sono invece al momento confermati “Never Worn White” e “Small Talk“.

Nella canzone prodotta da Oligee & Josh Abraham e scritta in uno dei periodi più bui della sua vita che le avevano fatto perdere il sorriso, la cantautrice statunitense dice di essere tornata a sorridere e aver messo una pietra sopra alle delusioni professionali e di cuore, che anzi, hanno avuto solo un effetto benefico nella sua vita.

