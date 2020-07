Ace Marino – Communication: audio e info sulla canzone

Communication è una contagiosa canzone dell’artista californiano Ace Marino, caratterizzata da sonorità anni ’80 e tratta dall’EP d’esordio Cocaine Flamingo, uscito il 15 settembre 2017 per la label Position Music.

Sempre più persone si stanno innamorando di questo pezzo (Download su Amazon e iTunes), che hanno avuto modo di ascoltare e quindi scoprire nello spot della Audi A3, trasmesso da luglio 2020, anche nella penisola.





Ipnotica, bellissima, i complimenti per questa canzone dell’emergente artista di musica synthwave fioccano, ma invito ad ascoltare anche il succitato Extended Play (audio su Spotify), che include sei track per gli amanti di questo genere musicale, nato nella metà degli anni ‘2000.

Il brano ha anche fatto da colonna sonora a un film del 2017 intitolato The Disaster Artist, pellicola diretta, co-prodotta ed interpretata da James Franco, tratta dall’omonimo romanzo di Greg Sestero e Tom Bissell.

Con queste parole l’artista ha orgogliosamente e gioiosamente condiviso sui social network come Facebook, la notizia dell’utilizzo della traccia nella citata pubblicità: “la mia canzone Comunication viene utilizzata in uno spot Audi in Italia. Non l’ho ancora visto ma mi sono svegliato con un mucchio di messaggi e nuovi follower dalla terra della pizza, della pasta e del buon gusto nel cibo e della moda. Grazie!” E successivamente: “ecco lo spot italiano Audi che usa la mia canzone “Communication”. E’ così bello ascoltarla insieme alle incredibili immagini di questa pubblicità. Ora, se potessero procurarmi una A3 gratis… cortesemente..?“